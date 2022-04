Schwerpunkt Wie zügelt man ein Mammut? Millionen Objekte müssen ins neue Naturhistorische Museum umziehen 2028 soll das neue Naturhistorische Museum eröffnet werden. Bis dann müssen zwölf Millionen Objekte möglichst unbeschadet vom Münsterberg ins St.Johann geschafft werden. Peter de Marchi (Text) und Juri Junkov (Fotos) Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Umzug aller Objekte muss sorgfältig vorbereitet werden. Juri Junkov

Seit Jahr und Tag schon empfängt der Höhlenbär die Besucherinnen und Besucher des Naturhistorischen Museums am oberen Ende der Eingangstreppe. Auch der Bär muss sich langsam vorbereiten auf die Reise vom Münsterhügel runter ins St.Johann. In sechs Jahren soll das neue Museum bezugsbereit sein; wie der Bär für den Umzug fit gemacht werden soll, ist noch unklar. Derzeit beschäftigen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museums vor allem mit dem umzugssicheren Verpacken ihrer vielen Millionen Sammlungsstücke.

Der Höhlenbär, die Giraffe, das Mammut, der Säbelzahntiger. Sie bleiben haften in der Erinnerung, denn viele von uns haben sie in ganz jungen Jahren ein erstes Mal gesehen und offenen Mundes bestaunt. Doch nur wenige dürften wissen, dass zwischen 1968 und 1972 im Innenhof des Naturhistorischen Museums vier Stockwerke tief in den Münsterhügel gegraben wurde. Damals wurde Platz geschaffen für Arbeitsplätze und für das Sammlungslager, für eine Sammlung, deren Ursprung tief ins Mittelalter zurückreicht und die im Laufe der Jahrhunderte auf über zwölf Millionen Objekte angewachsen ist.

2028 sollen die ersten Besucherinnen und Besucher kommen

Zwölf Millionen Objekte: Käfer, Fliegen und Schmetterlinge, Schädel, Skelette und Mumien, Bergkristalle, Achate und Kupferstücke, lebensecht präparierte Säugetiere, darunter Iltisse, Fledermäuse, Bisamratten und natürlich das weltweit einzigartige Quagga-Präparat, eine ausgestorbene Zebraart. Dort, unter den Ausstellungsräumen, wird geforscht, wird präpariert, wird inventarisiert, werden Forscher aus der ganzen Welt empfangen, die sich diese einzigartige Sammlung für ihre Forschung zu Nutzen kommen lassen – und dort unten wird seit über einem Jahr gepackt.

Dr. André Puschnig, Leiter der Mineraliensammlung im Naturhistorischen Museum. Juri Junkov

Seit 1849 befindet sich das Museum im Berri-Bau auf dem Münsterhügel; jetzt aber platzt die Sammlung aus allen Nähten, der in die Jahre gekommene Bau muss saniert werden. Ein Teil der Sammlung wurde bereits 2014 nach Münchenstein in den Spenglerpark ausgelagert. Im Mai 2019 hatte die Basler Stimmbevölkerung einem Neubau im St.-Johann-Quartier zugestimmt, im Juni letzten Jahres fuhren die Bagger auf, 2028 sollen die ersten Besucherinnen und Besucher kommen.

Generalprobe Spenglerpark

Der Umzug in den Spenglerpark sei so etwas wie die Generalprobe gewesen für den grossen Umzug, der jetzt bevorsteht, sagt Andrè Puschnig, Leiter der Mineraliensammlung im Museum. 3,5 Millionen Exponate, darunter die einzigartige Käfersammlung Frey, seien damals in nur zweieinhalb Monaten vom Münsterhügel nach Münchenstein gezügelt worden – ohne dass auch nur ein Objekt beschädigt worden war. Das sei schon mal ein gutes Omen für den grossen Umzug ins St.Johann.

Seit über einem Jahr haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Vorbereitung auf den grossen Zügeltermin begonnen. Auch André Puschnig; auch er nimmt jedes sehr heikle Stück seiner Sammlung in die Hand, legt es in eine Schachtelt, polstert mit Schaumgummi und beschriftet die Schachtel. Nicht alle Mineralien seien so robust wie ein Bergkristall oder die Nachbildung des grössten je gefundenen Goldnuggets, manche Mineralien hätten feine, leicht zerbrechliche Kristalle.

Mehrere Millionen Objekte werden zügeln müssen. Nicht alle passen in Umzugskartons. Juri Junkov

Da sei schnell etwas passiert. Schade wäre es auch, wenn beispielsweise bei einer Bergkristallgruppe eine Spitze brechen würde. Alle sehr heiklen Objekte würden genauso verpackt, wie wenn sie beispielsweise für eine Ausstellung in den USA ausgeliehen würden. Wobei es immer auch ein wenig ein Abwägen sei zwischen Risiko und Arbeitsaufwand für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. «Auch bei der täglichen Arbeit kann mal einem Insekt ein Flügel abbrechen.»

Alle packen mit an

Das Museum hat für die Zügelarbeiten Personal eingestellt. Soweit es der Museumsalltag erlaube, arbeite derzeit – bis zum Eingang von Präparationsaufträgen für neue Dauerausstellungen – das übrige Personal ebenfalls an der Zügelvorbereitung, sagt Alwin Probst, der für das Handling des Zügelns die Hauptverantwortung trägt; heisst, er hat ein Auge darauf, wie die einzelnen Museumsstücke verpackt, positioniert und transportiert werden, sodass sie sicher ans Ziel kommen.

Vorbereitungen für den Umzug des Naturhistorischen Museums Basel: Im Bild zu sehen ist Tandra Fairbanks-Freund, Präparatorin Osteologie. Juri Junkov

«Jedes Sammlungsstück muss in einen so sicheren Zustand gebracht werden, dass es gezügelt werden kann. Stabil, beschriftet und vollkommen sauber – wir wollen ja keinen Schmutz ins neue Museum zügeln.» Es sei einerseits die Menge und andererseits die Verschiedenartigkeit der Sammlungsstücke, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor grosse Herausforderungen stellen. Jedes Stück sei anders, bei jedem Stück müsse Verpackung und Art des Transportes angepasst werden. Ein Vogelskelett beispielsweise müsse sorgfältiger verpackt sein als ein robustes Material.

Wissenschaftliche Aspekte im Vordergrund

Das Walskelett, das öffentlich ausgestellt ist, zu zügeln, sei wohl eines der kleineren Probleme. Das Skelett sei schon vorher auf den neuesten Stand der Präparationstechnik gebracht worden, sei demontiert und im Ausstellungsraum wieder zusammengesetzt worden. So könne es auch ins St.Johann gezügelt werden, auseinandernehmen, verpacken und wieder zusammensetzen. Problematischer seien all die vielen Skelette, die noch in den Untergeschossen schlummern, die nicht nur gezügelt, sondern auch präparatorisch überarbeitet werden müssen, damit sie dem Museum, der Wissenschaft und der Öffentlichkeit noch viele Jahre erhalten bleiben.

In der Präparationstechnik habe sich in den letzten Jahren viel verändert, sagt Alwin Probst. «Früher mussten die Präparate schön sein für das Auge des Besuchers, heute stehen wissenschaftliche Aspekte im Vordergrund.» Alwin Probst kennt sich aus, ist er doch Leiter des Präparatoriums des Museums, war unter anderem 2013 verantwortlich für die lebensechte Rekonstruktion einer Säbelzahnkatze.

Unersetzliche Schätze

Es sind die Seltenheiten, die eine ganz spezielle Herausforderung bilden, Seltenheiten, die es zum Teil nur noch hier in Basel zu sehen gibt, oder nur noch weltweit in ganz wenigen anderen Museen. Unersetzliche Schätze, etwa das Präparat einer in der Schweiz ausgestorbenen Sumpfschildkröte, das des Quagga, einer Unterart des Steppenzebras, dessen Letztes seiner Art 1883 im Zoo von Amsterdam gestorben war, von dem es weltweit gerade mal noch zwölf Präparate gebe.

Das wird einige Kisten benötigen: Von Schädeln bis zu Kleinsttieren ist alles dabei. Juri Junkov

Der Taschenkrebs von Conrad Gessner, ein Schweizer Arzt, Naturforscher und Humanist, der im 16. Jahrhundert in Zürich gelebt hatte. Alwin Probst redet auch von den vielen Holotypen in der Museumssammlung, Objekte, anhand derer zum Beispiel eine Vogelart zum ersten Mal wissenschaftlich beschrieben wurde. «Unersetzliche, da einmalige Objekte», sagt Alwin Probst.

Das Mammut passt kaum in einen Zügelkarton

Derzeit wird also im Museum verpackt, was das Zeug hält. Wie die Objekte, die öffentlich zu sehen sind, gezügelt werden sollen, darüber wird man sich im Museum zu einem späteren Zeitpunkt Gedanken machen. Der Höhlenbär, sagt André Puschnig, das werde knifflig. Den müsse man sich zuerst mal genau anschauen. Schauen, wie er fixiert ist, wie man in überhaupt aus der Höhle bekommt, ob er sich auf einem Palett fixieren lässt? Noch kniffliger wird es wohl beim Mammut, in einen Zügelkarton passt es wohl kaum.

Wie bekommt man das Riesending überhaupt aus dem Museum raus, fragt man sich im Museum allerdings heute schon. Da sind in den nächsten Jahren viele kreative Ideen gefragt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen