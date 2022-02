Schwimmbad Initiative fordert ein 50-Meter-Hallenbecken: Neues Sportzentrum am Dreispitz? In Basel wurde die Volksinitiative für ein 50-Meter-Hallenbecken eingereicht. Das Timing könnte kaum besser sein: Das Rialto-Hallenbad schliesst und das Sanierungsprojekt der Kunsteisbahn Margarethen wurde begraben. Julian Förnbacher Jetzt kommentieren 25.02.2022, 05.00 Uhr

Im Rialto wird wegen Sanierungsarbeiten nicht mehr geschwommen. Das verschärft die Basler Hallenbad-Knappheit. Bild: Zvg/Dave Joss

Thomas Gander hat Grund zur Freude. Der SP-Grossrat darf als Mitglied des Initiativkomitees zum Bau eines 50-Meter-Hallenbeckens in Basel einen Erfolg verbuchen: Die nötigen 3000 Unterschriften wurden deutlich vor Ablauf der Frist gesammelt und die Initiative am Donnerstag eingereicht.

Der Zeitpunkt scheint ideal: So schliesst das Rialto-Hallenbad zwecks Sanierung. Hinzu kommt, dass die Justiz-, Sport- und Sicherheitskommission sowie die Bau- und Raumplanungskommission des Grossen Rats vor zwei Wochen ein anderes Sanierungsprojekt begruben, dasjenige der Kunsteisbahn Margarethen.

«Diese Ereignisse sind unserem Anliegen sicherlich nicht unzuträglich», sagt Gander und erklärt: «Die Rialto-Schliessung verknappt die Hallen-Wasserflächen in Basel weiter und zeigt auf, dass ein grundsätzlicher Mangel herrscht. Weist der Grosse Rat die Margarethen-Sanierung zurück, wäre das sicher auch so zu verstehen, die Sportinfrastruktur in Basel koordinierter angehen zu wollen.» Hiervon soll auch das Hallenbecken profitieren.

Polysportives Projekt statt «Kunschti»-Sanierung

Am Ursprung dieser Hoffnungen steht das Abschmettern der 45 Millionen Franken teuren Sanierungspläne für die Margarethen-«Kunschti» durch die Kommissionen. Diese hatten vor knapp zwei Wochen den entsprechenden Ratschlag des Regierungsrats zurückgewiesen und diesen stattdessen in einer Motion beauftragt, eine schnelle und kostengünstige Minimalsanierung der vor fast 100 Jahren erbauten «Kunschti» zu lancieren.

Ebenso soll – und dies ist für die Hallenbad-Initiative der ausschlaggebende Punkt – stattdessen ein polysportives Zentrum geprüft werden, in dem der Kanton nebst einer neuen Eishalle auch andere sportliche Stätten, darunter explizit genannt ein 50-Meter-Becken und eine Publikumssporthalle, planen soll.

Initianten sehen Dreispitz-Pläne als Option

Die Idee einer neuen Eishalle kursiert in Basel schon seit Jahren. Zu prekär ist für Vertreter von Breiten- und Vereinssport die Eissituation im Kanton. Immer wieder geistert dabei auch die Idee herum, das ehemalige provisorische Stadion des Lausanne HC «Malley 2.0» zu übernehmen und es auf dem Münchensteiner Teil des Dreispitz-Areals zu installieren. Hier, genauer auf dem ehemaligen Arfa-Areal, welches der Christoph-Merian-Stiftung gehört, könnte auch der Polysport-Komplex zu stehen kommen.

Für Gander eine Option – aber längst nicht die einzige: «Der Initiativtext hat sich explizit nicht auf einen Standort für das Hallenbecken festgelegt, denn auch wir wissen um die Platzfragen auf Kantonsgebiet. Der Dreispitz ist eine Möglichkeit.» Auf den Dreispitz festlegen möchte sich Gander nicht: «Hierzu sind noch viel zu viele Fragen offen, etwa wie ein Finanzierungsmodell aussehen könnte und auch und eine klare Positionierung der Landeignerinfehlt.» Bezüglich Finanzierung dürfte, wie bei Dreispitz-Fragen üblich, vor allem die Position des Kantons Basel-Landschaft interessant sein.

Neubau nötig - unabhängig vom Standort

So schiele man auch auf Kapazitäten im St.Jakob, wo mit der St.Jakobshalle bereits eine nicht öffentliche Schwimmhalle steht. Klar ist, dass unabhängig vom Standort ein Neubau nötig wird. Alleine mit Umnutzungen könne man das Becken, so Gander, nicht realisieren.

Nun also weht neuer Wind in die Dreispitz-Segel. Dies scheint auch im Interesse von Eissportlern und Handballern zu sein, die mit der grossrätlich geforderten Eis- respektive Turnhalle und der damit verbundenen Vereinigung einiger zuletzt stark für ihre Interessen weibelnden Sportbereiche eine Linderung ihrer Platznöte in Aussicht haben.

Für die Schwimmer handelt es sich nicht um eine polysportive Zweckheirat, wie Gander festhält:

«Ich denke, es ist noch zu früh, über Kombinationsbauten zu spekulieren.»

Trotzdem zeigten die Bestreben aus den verschiedenen Sportbereichen, dass es für den Kanton klaren Handlungsbedarf gebe, was die Planung der Sportinfrastruktur betreffe: «Über die letzten Jahre wurde diese zu Gunsten der Schulhaussanierungen hinten angestellt. Sowohl Parlament als auch Kommissionen haben klare Signale ausgesendet, den Fokus auch auf die Sportinfrastruktur zu legen.»

