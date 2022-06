Basel: Pläne für Alternativen zum "Musicalbad" gäbe es

Schwimmbad Pläne für Alternativstandorte gäbe es: Regierung bleibt Antworten schuldig Im Klybeck oder in der Barfüsserkirche war schon ein Schwimmbad angedacht. Warum die Basler Regierung nun das Projekt «Musicalbad» weitertreibt, bleibt offen. Silvana Schreier und Nora Bader Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Ob auf dem Klybeckareal oder in der Barfüsserkirche: Basel wünscht sich seit Jahren ein Schwimmbad mit 50-Meter-Becken. Tobias Garcia

Selten hat in letzter Zeit ein Vorhaben der Basler Regierung für derartige Empörung gesorgt wie jenes, aus dem Musical Theater Basel eine Schwimmhalle mit Olympia-Becken zu machen. Politische Vorstösse und eine Petition wurden eingereicht, eine Initiative angekündigt.

Der Initiativtext und die Komiteemitglieder würden nach der Vorprüfung durch die Staatskanzlei bekannt gemacht, so Initiant Toni Kleinmann.

«Es ist uns wichtig, festzuhalten, dass die Regierung dieses ‹Entweder-Oder›, sprich Musical Theater versus Hallenbad, zu verantworten hat.»

Man unterstütze seitens Initiativkomitee beide Anliegen, so Kleinmann weiter.

SP will Schwimmbad im Stadtzentrum

Lisa Mathys, SP. Kenneth Nars

SP-Grossrätin Lisa Mathys versteht die Aufregung um die Pläne der Regierung nicht. «Es war doch ein Konsens, dass ein grosses Schwimmbecken für die Allgemeinheit fehlt. Jetzt wird hier eine verwirrende Diskussion geführt.» Sie ist überzeugt, dass die Regierung gute Gründe für die Wahl des Standorts habe. Zudem begrüsst sie es, dass das Schwimmbad in der Halle des Musical Theater zentral zu stehen kommen würde und schnell realisiert werden könnte. Mathys: «Es ist absolut stossend, dass Bürgerliche das Bad nun an die Kantonsgrenze beim Joggeli oder gar nach Binningen abschieben wollen.»

Gleichzeitig finde sie es legitim, die Frage zu stellen, ob es in Basel noch ein Musical Theater dieser Art brauche. Es mache nicht den Eindruck, dass das Haus die Ausstrahlung habe, um Menschen aus der ganzen Schweiz anzuziehen. Mathys: «Wer weiterhin Musicals in Basel sehen will, soll nun kreative Ideen für Veranstaltungsorte vorbringen.»

FDP behält sich vor, Referendum zu ergreifen

David Jenny, FDP. Kenneth Nars

Die Basler FDP hingegen lancierte die Petition «für den Erhalt des Musical Theaters Basel». Über 1200 Unterschriften kamen zusammen. FDP-Grossrat David Jenny sieht das Interesse der Bevölkerung am Projekt bestätigt. Zu viele Fragen seien aktuell offen: «Gibt es wirklich keinen schlaueren Standort für das Schwimmbad?»

Klar ist für Jenny jedoch, das Musical Theater soll nicht mehr staatlich finanziert werden. Er wünscht sich private Betreibende.

«Sollte das Projekt von der Regierung weitergetragen und schliesslich zur Beratung in den Grossen Rat kommen, behält sich die FDP vor, das Referendum zu ergreifen.»

Zwei Interpellationen weiterhin hängig

Christoph Hochuli, EVP. zvg

Die Frage des Standorts thematisierte unter anderem auch EVP-Grossrat Christoph Hochuli in seinem Vorstoss an den Regierungsrat (die bz berichtete). Denn es gäbe Alternativen: das Klybeckareal. «Eine planerische Grobanalyse im Verlauf des Planungsprozesses zwischen Kanton Basel-Stadt, Swiss Life und Rhystadt liess vermuten, dass die Umsetzung des Raumprogramms für ein 50-Meter-Schwimmbecken mit einem 25-Meter-Lernschwimmbecken möglich wäre», so Hochuli.

Erziehungsdirektor Conradin Cramer (LDP) hatte im April 2018 gesagt: «Wir wollen auf einem unserer Planungsgebiete – im Fokus steht das Klybeck – eine neue Schwimmhalle bauen.» Die grosse Frage ist, weshalb die Regierung von den Plänen im Klybeck abgewichen ist.

Mit Spannung wurde die gestrige Grossratsdebatte erwartet, entsprechende Fragen hätten beantwortet werden sollen. Vergebens: Die Antworten würden schriftlich erfolgen, teilte die Regierung mit. Somit startet auch die Initiative noch nicht. «Wir möchten die Interpellationsantworten kennen, bevor wir mit dem Unterschriften-Start loslegen», so Kleinmann.

