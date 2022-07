Frehner und Madörin: Gemeinsam vor Gericht

Gründung von Schwindelfirmen Frehner und Madörin: Eingeholt von den Schatten der Vergangenheit Die ehemaligen Stadtbasler SVP-Granden Sebastian Frehner und Bernhard Madörin müssen sich vor Gericht verantworten. Christian Mensch Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Vier Jahre nach Anklageerhebung: Prozess vor dem Basler Strafgericht. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Die Anklage liegt bereits seit vier Jahren vor, die Vorwürfe reichen gar 13 bis 15 Jahre zurück. Doch Mitte August soll nun doch noch der Strafprozess stattfinden. Drei Mitarbeiter der Basler Treuhandfirma Artax müssen sich verantworten wegen Erschleichung falscher Beurkundungen und Anstiftung zur Urkundenfälschung. Darunter die zwei ehemaligen Aushängeschilder der SVP Basel-Stadt, Bernhard Madörin und Sebastian Frehner.

Der gegen sie erhobene Vorwurf ist seit langem bekannt: Sie hätten eine Reihe von Firmen gegründet, wobei das Gründungskapital von jeweils 100’000 Franken bei einer Aktiengesellschaft oder 20’000 Franken bei einer GmbH nur gerade beim Gründungsakt zur Verfügung stand und gleich im Anschluss daran wieder abgezogen worden ist.

Einträgliches Geschäftsmodell aus dem vergangenen Jahrhundert

Bereits 2017 hat Madörin das damals eröffnete Strafverfahren als «illegale Retorsionsmassnahme» der Staatsanwaltschaft bezeichnet. Diese wollte ihm zunächst bloss die Gründung einer solchen «Schwindelfirma» im Rahmen des epischen «Regio aktuell»-Strafverfahrens nachweisen.

Bernhard Madörin. Zvg / bz

In diesem Prozess ist im vergangenen November zwar ein letztinstanzlicher Schuldspruch gegen Madörin ergangen, allerdings gerade nicht für den Tatbestand an einer solcher illegalen Firmengründung zumindest wissentlich beteiligt gewesen zu sein.

Frehner wiederum, der sich wie Madörin mittlerweile aus der Politik verabschiedet hat, stellte sich stets auf den Standpunkt, als damaliger Angestellter des Treuhandbüros jeweils im Auftrag von Madörin gehandelt zu haben.

Sebastian Frehner. BLZ / Roland Schmid

Was den Beschuldigten vorgeworfen wird, war in Treuhandkreisen bis zur Jahrtausendwende gang und gäbe: Sie hielten für ihre Kundschaft sogenannte «Firmenmäntel», juristische Einheiten ohne operatives Geschäft, in Reserve. Sie übernahmen entweder für wenig Geld Firmen, die nicht mehr gebraucht wurden und sonst hätten liquidiert werden müssen. Oder sie gründeten neue Gesellschaften.

Ein Kunde konnte dann etwa für 7000 Franken eine im Handelsregister ordentlich eingetragene und offiziell mit einem Kapital von 100’000 Franken ausgestattete Firma erwerben, ohne die Summe tatsächlich aufbringen zu müssen. Seit gut zwanzig Jahren ist diese Praxis nicht nur verpönt, sondern sie wird auch strafrechtlich verfolgt.

Acht konkrete Beispiele – und dann das lange Warten

Die Staatsanwaltschaft ermittelte acht konkrete Beispiele, wie solche «Scheinfirmen» gegründet worden seien. Die Ermittlungen dazu waren nicht besonders komplex und die vorliegende Anklageschrift umfasst nur gerade elf Seiten. Zunächst hätte der Prozess im Frühjahr 2019 stattfinden sollen, es wurde daraus Spätsommer 2022.

Auf dreieinhalb Tage ist das Verfahren vor einem Einzelrichter angesetzt. In der Ankündigung ist dabei nicht mehr von Vorwürfen die Rede, sondern bloss noch vom «Verdacht auf diverse Urkundendelikte».

