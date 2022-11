Gefängniskonzerte im Rahmen der Baloise Session

Seit 1986 Wertvolle Abwechslung im Alltag der Insassen: «Gefängniskonzerte haben eine lange Tradition bei der Baloise Session» Seit Jahren finden in Schweizer Gefängnissen Konzerte für die Inhaftierten im Rahmen der Baloise Session statt. Zum sechsten Mal tritt am Montag ein Künstler im Gefängnis Bostadel auf. Lea Meister Jetzt kommentieren 13.11.2022, 05.00 Uhr

Das diesjährige Gefängniskonzert findet in der Strafanstalt Bostadel in Menzingen im Kanton Zug statt. Stefan Kaiser/CH Media

53 Jahre ist es her, dass Johnny Cash im Staatsgefängnis San Quentin in Kalifornien aufgetreten ist. Es galt damals als gefährlichstes Gefängnis im Westen der USA, wurden die Todeskandidaten noch in einer Gaskammer hingerichtet. Weiter tourte der legendäre Country-Sänger durch zahlreiche Gefängnisse Amerikas und nahm dort auch Live-Alben auf. Auch andere Musikgrössen wie Public Enemy oder Metallica traten bereits in Gefängnissen auf.

Johnny Cash im Staatsgefängnis San Quentin in Kalifornien im Jahr 1969. Youtube

2022 ist Johnny Cash nicht mehr und San Quentin nicht mehr ganz so gefürchtet wie damals. Gefängniskonzerte gibt es aber nach wie vor – am kommenden Montag findet ein solches auch in der Schweiz statt.

Der Basler Regierungsrat hat im laufenden Jahr unter anderem für das Gefängniskonzert einen Betrag aus dem Swisslos-Fonds in Höhe von 110'000 Franken bewilligt, wie er Ende Juni mitteilte. Das von der Baloise Session AG Basel organisierte Gefängniskonzert findet dieses Jahr in der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel in Menzingen im Kanton Zug statt. Auftreten wird der 28-jährige Basler Sänger Zian, wie das Gefängnis Bostadel auf Anfrage bestätigte. Dessen Management wollte sich auf Anfrage nicht zu diesem Auftritt äussern.

Der Sänger Zian wird am Montag in der JVA Bostadel auftreten. zvg

Eine von drei wohltätigen Aktivitäten

Bevor die Konzerte ab 2015 im Gefängnis Bostadel stattfanden, wurden regelmässig Musikerinnen und Musiker in die Basler Strafanstalt Schällemätteli eingeladen, die im Jahr 2004 jedoch geschlossen werden musste. «Die Baloise Session hat bereits im Gründungsjahr 1986 Gefängniskonzerte durchgeführt, damals noch im Untersuchungsgefängnis Schällenmätteli in Basel. Somit haben Gefängniskonzerte eine lange Tradition bei der Baloise Session», sagt Beatrice Stirnimann, CEO der Baloise Session, gegenüber der bz.

Musik helfe den Menschen dabei, schwierige Momente im Leben zu überstehen. «Auch in einem Gefängnis kann Musik Gutes bewirken und genau das wollen wir mit dem Gefängniskonzert erreichen», so Stirnimann. Das jährliche Konzert sei Teil von drei verschiedenen wohltätigen Aktivitäten der Baloise Session, die auch Schulworkshops an Basler Schulen organisiert und wohltätigen Organisationen wie dem Schwarzen Peter Konzertbesuche ermöglicht.

Insassen der Sicherheitsabteilung dürfen die Konzerte nicht besuchen

In den vergangenen sieben Jahren wurden fünf Konzerte im Zuger Gefängnis durchgeführt, alle in Zusammenarbeit mit der Baloise Session. Zuletzt, also vor der pandemiebedingten Pause, trat die Band Krokus 2019 vor den Insassen auf. Auch The Blackberry Brandies, Anna Rossinelli, Ira May und Veronica Fusaro wurden schon in der Justizvollzugsanstalt (JVA) begrüsst, wie Andreas Gigon, Direktor der JVA Bostadel, auf Anfrage bestätigt.

Zum Konzert zugelassen sind alle 108 Inhaftierten des normalen Vollzugs. «In der Regel kommen zwischen 40 und 60 Insassen», so Gigon über die Erfahrungswerte. Die zwölf Insassen der Sicherheitsabteilung können aus Sicherheitsgründen nicht teilnehmen. Da die bestehenden technischen und personellen Sicherheitsmassnahmen des geschlossenen Vollzugs bereits sehr aufwendig seien, brauche es für das Konzert in der Turnhalle keine nennenswerten zusätzlichen Massnahmen. «Es braucht hingegen Anpassungen an der Tagesordnung», sagt Gigon, «so entfällt beispielsweise am Nachmittag die Arbeitspflicht für alle Insassen, unabhängig davon, ob sie am Konzert teilnehmen, oder sich in ihrer Zelle einschliessen lassen.»

Freude an einem kurzen Unterbruch

Es müsse ausserdem sichergestellt werden, dass die Turnhalle jederzeit über die Notausgänge evakuiert werden kann. Zu Problemen sei es bisher nicht gekommen. «Die Insassen, die an die Konzerte kamen, zeigten mehrheitlich Freude an diesen kurzen Unterbrüchen im tristen Gefängnisalltag.»

At Folsom Prison ist ein Livealbum von Johnny Cash, das am 13. Januar 1968 in der Haftanstalt Folsom State Prison in Kalifornien aufgenommen und im Mai desselben Jahres veröffentlicht wurde. Archiv

Die seltenen speziellen Anlässe seien eine willkommene Abwechslung zum Vollzugsalltag. Das wiederum führe zu einem guten Klima in der JVA, wie Gigon berichtet. Ausserdem erhöhe dies im Allgemeinen die Sicherheit innerhalb der Anstalt.

«Lange Zelleneinschlusszeiten in Verbindung mit der restriktiven Praxis für Vollzugslockerungen kombiniert mit fehlender Abwechslung sind hinderlich für die Resozialisierung und begünstigen das Aggressionsrisiko der Insassen unter sich und gegenüber dem Personal.»

Ein Teil der Insassen der JVA Bostadel wird sich am Montag also dankbar für einen Moment aus dem Alltag reissen lassen und gedanklich weit weg davon sein. Ganz im Sinne von Johnny Cashs Textzeile aus dem Lied Folsom Prison Blues: «And I’d let that lonesome whistle blow my blues away.»

