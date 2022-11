Basel-Stadt finanziert Roma-Influencerinnen in Rumänien

Sensibilisierung Basel finanziert in Rumänien Roma-Influencerinnen Die flankierenden Massnahmen zum Bettelverbot sind bereits angelaufen. Nun soll der Grosse Rat die Mittel auch rückwirkend bewilligen. Christian Mensch Jetzt kommentieren 04.11.2022, 18.20 Uhr

Basel-Stadt hat das Betteln von Romas in der Stadt eingeschränkt - und unterstützt dafür Romas in Rumänien. Nicole Nars-Zimmer

Das auf vier Jahre angelegte Unterstützungsprogramm von Basel-Stadt für Romas in Rumänien ist bereits angelaufen. Nun hat auch die zuständige Regiokommission ihre Zustimmung gegeben, sodass der Grosse Rat in seiner Dezember-Sitzung die 1,16 Millionen Franken teilweise rückwirkend freigeben kann.

Die Basler Regierung hat im März in Zusammenarbeit mit der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) zwei Projekte ausgewählt. Eines davon zielt darauf, das Image der Roma-Minderheit bei Roma und Nicht-Roma zu verbessern.

Selbstwertgefühl stärken, damit sie zu aktiven Stimmen werden»

Dazu sollen Roma-Hochschulstudierende in Social-Media-Kampagnen als erfolgreiche Vorbilder präsentiert werden und für einen positiven Wandel für die Roma-Gemeinschaft in Rumänien herbeiführen. Zum Programm gehört eine «Roma-Leadership-Akademie» für jährlich zwanzig Studierende. An Workshops werden sie geschult, um ihr «Selbstwertgefühl zu stärken, damit sie zu aktiven Stimmen werden». Weitere zwanzig Studierende sollen zu Mentoren für angehende Studierende ausgebildet werden.

Die Programme verstehen sich ausdrücklich nicht als Teil der baselstädtischen Entwicklungshilfe, sondern sind vielmehr flankierende Massnahmen im Zusammenhang mit dem umstrittenen Bettelverbot. Die Regiokommission ist sich über die Nachhaltigkeit der Programme nicht sicher und wünscht Ende 2023 einen Zwischenbericht.

