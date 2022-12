Historisches Basel: Das frühere Spital in der Freien Strasse

Serie «Historisches Basel» Heute Einkaufsmeile, früher Spitalzone: Die Freie Strasse Dort, wo heute unbeschwert eingekauft wird, stand einst das erste bürgerliche Kranken- und Armenhaus Basels mit einer eigenen Kirche. Über den Platz vor dem Spital wurden zum Tode Verurteilte zu ihrer Hinrichtung geführt. Karin Rey Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Das frühere Spital in der Freien Strasse mit der Spitalkirche St.Trinitas mit spitzem Turm. Die Kirche verschwand 1747. Yoshi Zigerli

Errichtet wurde das Spital «an den Schwellen» wohl zwischen 1250 und 1265. Vermutlich ebenfalls im 13. Jahrhundert entstand, im rechten Winkel zur Freien Strasse, die Spitalkirche St. Trinitas, die es mit ihrem hohen Dachreiter sogar mit der Barfüsserkirche aufnehmen konnte.

1405 erhielt das Spital einen direkten Zugang an der heutigen Barfüssergasse, vormals Spitalgasse. Vor dem Spital war die Freie Strasse zu einem Platz mit Brunnen erweitert. Durch diesen wurden die zum Tode Verurteilten vor ihrer Hinrichtung geführt.

Elisabethenstrasse war einst ein Friedhof

Im Laufe des 15. Jahrhunderts wurde das Spital durch den Ankauf angrenzender Privathäuser stetig erweitert und 1508 durch ein neues Hauptgebäude an der Barfüssergasse vollendet. Nach der Reformation übernahm es 1529 zusätzlich Gebäude des Barfüsserklosters.

Zudem legte es einen eigenen Gottesacker in der Vorstadt «zu Spitalschüren», entlang der heutigen Elisabethenstrasse an. Vermutlich wurde jedoch auch in nächster Nähe des Spitals bestattet, worauf Funde von Skeletten in der Freien Strasse weisen.

Betsaal, Gebärsaal und sogar Fischbrunnen

1747 brach man die alte Spitalkirche ab und fügte an das spätmittelalterliche Hauptgebäude zwei Flügelbauten an. Somit erhielt das Spital eine neue, unregelmässige Fassade gegen die Freie Strasse zu.

Der ganze Spitalbezirk bestand schliesslich aus Hauptgebäude und Betsaal sowie Krankenhaus und Pfrund an der Barfüssergasse. Dazu kamen ein Gebärsaal, eine Küche, ein Backhaus, ein Badhaus, das Pfarrhaus am Barfüsserplatz und die Abteilung für die geistig behinderten Menschen in ehemaligen Gebäuden des Barfüsserklosters am Steinenberg.

In den Innenhöfen des ganzen Gebäudekomplexes gab es Gemüsegärten und Brunnen, in denen man zuweilen Fische für den Verzehr hielt.

Da die Gebäude immer baufälliger und die Pfründner immer zahlreicher wurden, ordnete der Rat an, das Spital in den Markgräflerhof an der Hebelstrasse zu verlegen. 1843 wurden die insgesamt 14 Gebäude für 295'000 Pfund öffentlich versteigert, abgerissen und ein neues Wohnquartier entstand.

Im Todesfall ging der Besitz an das Spital

Vor der Gründung des Spitals wurden Kranke und Bedürftige in den Klöstern, vor allem St. Alban und St. Leonhard, versorgt. Dabei war es von Anbeginn nicht nur ein Ort für ärztliche Betreuung und Pflege, sondern auch ein Armenhaus sowie Zufluchtsort für körperlich beeinträchtigte oder alte Menschen. Reiche Bürger fanden im Spital keinen Zutritt, sie liessen sich in der Regel zu Hause pflegen.

Trat jemand ins Spital ein, musste er diesem seinen ganzen Besitz, sofern vorhanden, überlassen, erhielt ihn jedoch bei Austritt vollumfänglich zurück. Starb er, gingen seine materiellen Güter an das Spital über.

Um 1470 umfasste das Spital bereits 150 Betten. Während die Spitalinsassen anfänglich lediglich durch Schröpfen, Aderlässe, Zähne ziehen oder das Aufstechen von Geschwüren behandelt wurden, setzte der Stadtarzt Felix Platter (1536–1614) durch, dass Mitglieder der Medizinischen Fakultät der Universität auch als Spitalärzte wirkten.

Bettelarm, angekettet und geschlagen

1409 erhielt das Spital eine Gabe von 200 Pfund, um die Bettlägerigen im Sommer alle vierzehn Tage, im Winter jeden Monat mit frischen Leintüchern zu versorgen. Die immer zahlreicher werdenden Pfründner lungerten auf den Strassen herum und bettelten um Almosen.

Gemäss Daniel Burckhardt-Werthemann sollen noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts in einer Kammer die Kleider, Betten sowie Särge von den 1668, während der letzten Pestepidemie Verstorbenen, aufbewahrt worden sein. Geistig behinderte Menschen wurden nach 1529 in Räumen des ehemaligen Barfüsserklosters untergebracht und, gemäss Quellen, noch Anfang des 19. Jahrhunderts teilweise angekettet und mittels Schlägen mit Ochsenziemer in Schach gehalten.

Serie «Historisches Basel» Die bz zeigt Motive aus Basel und Umgebung an der Schwelle zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Die Bilder stammen vom angehenden Game-Designer Yoshi Zigerli, die Texte verfasst hat die Basler Journalistin Karin Rey. Den Beginn machte am 27. Dezember das Spalentor im 16. Jahrhundert, es folgten das alte Predigerkloster und die Burg Dorneck. Mit dem früheren Spital in der Freien Strasse ist die Serie abgeschlossen.

