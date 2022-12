Basel: Junger Zeichner lässt das alte Basel wieder auferstehen

Serienzeichner Vom Jungen, der nach einer Computerfigur benannt wurde und nun das historische Basel modelliert Der angehende Game-Designer Yoshi Zigerli ist in virtuellen Welten zu Hause. Für die bz zeigt der junge Basler Zeichner in einer vierteiligen Serie, wie Spalenberg & Co. im 16. Jahrhundert ausgesehen haben. Die Zeit zurückdrehen möchte er bei aller Faszination nicht. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

Yoshi Zigerli hat seinen Vornamen von einer Videospielfigur. Bild: Juri Junkov

Das Atelier sei etwas versteckt, meint Yoshi Zigerli am Telefon. Am Tag unseres Treffens lotst der 26-jährige Zeichner persönlich zu seinem Freiraum, wie er ihn nennt. In der Reinacherstrasse im Gundeldingerquartier liegen mehrere Zentimeter Schnee. Zigerli trägt Kapuzenpulli, dicke Mütze und Sneakers.

«Willkommen», sagt Zigerli augenzwinkernd und stösst die schwere Türe auf. «You are not welcome» – also genau das Gegenteil – heisst es auf einem Kleber. Es soll nicht die letzte Überraschung bleiben. Denn in eine Schublade stecken lässt sich Zigerli nicht. Zwar hat er seinen Vornamen vom grünen, gutmütigen Drachen Yoshi, einer Figur des Videospiel-Herstellers Nintendo, die in zahlreichen Spielen auftaucht, darunter in der «Super-Mario»-Serie. «Mein Vater wollte das so», sagt er. Als exzessiven Gamer sieht er sich jedoch nicht.

Drinnen riecht es nach Rauch und Durchzug. Zigerlis Arbeitstisch steht am Fenster, auf der anderen Seite schneidert ein Kollege an seiner eigenen Mode-Kollektion. Zigerli zeigt uns sein «Draw-Pad» – ein elektronisches Zeichnungstool, auf dem er einen Grossteil seiner 3D-Installationen entwickelt. Darunter auch die vier Bilder des historischen Basels, die er für die bz anfertigt, im Rahmen einer vierteiligen Serie (siehe unten).

Yoshi Zigerli bezog den Arbeitsraum vor sechs Jahren: «Im Sommer ist meine Zeit abgelaufen.» Das gelte für alle, auch er wird sich im September einen neuen Arbeitsplatz suchen müssen. «Wer weiss, wohin es mich dann treibt», sagt Zigerli, der 2023 seinen Bachelor an der Zürcher Hochschule der Künste in Game-Design abschliesst.

Pinsel und Farbe neben modernem Zeichnungstool

Dabei wollte er zuerst Kunst studieren. Bis heute hält er neben den Bildschirmen, etwas versteckt, Pinsel und Farbe bereit. «Damit ich jederzeit loslegen kann.» Hinter ihm sind Tonfiguren aufgestellt, daneben grossformatige Leinwände mit älteren Arbeiten. Abgebildet sind Männer in ritterlichen Sakkos mit Roboterköpfen oder Frauen in mittelalterlichen Roben mit künstlichen Armen. Die Sujets verraten viel über Zigerlis konstante Auseinandersetzung mit Technik und Mensch, Analogem und Digitalem – und nicht zuletzt: über sein Interesse an Geschichte.

Zigerli fährt seinen Computer hoch, draussen schneit es noch immer. Schnee liegt keiner auf den Dächern der ehemaligen Stadtmauer, die einen kurzen Augenblick später zu sehen ist. Zigerli scrollt darüber und zeigt auf weidende Ziegen, die sich um die Stadtmauer tummeln. Die Mehrheit der Häuser, die zu sehen sind, hat er anhand von Stadtplänen und alten Abbildungen rekonstruiert.

Die dreidimensionale Technik ermögliche es ihm, die Gebäude plastisch zu bespielen, sagt Zigerli, und hebt mit einem Tool kurzerhand das Dach der Predigerkirche auf: «Die könnte ich jetzt beliebig versetzen.» Kurz bricht die spielerische Unbeschwertheit eines Mittzwanzigers durch – dann wirkt er wieder ernster.

Schon früh tauchte er, aufgewachsen mit zwei Schwestern, neben seinem spielbegeisterten Vater in virtuelle Welten ein. Gespielt wurde zu Hause vorwiegend «Mario». Die Figuren stehen immer noch auf seinem Pult. Mit dem ersten eigenen «Game Boy», der Spielkonsole der 2000er, habe er seinen Vater punkto Spielkonsum schnell aufgeholt.

Fantasy-Fan mit einer Affinität fürs Mittelalter

«Spiel und Realität konnte ich aber immer gut trennen», sagt Zigerli, der später als Heranwachsender am liebsten gemeinsam mit Freunden zockte – in erster Linie Strategiespiele. Die Faszination hielt sich nachhaltig und der Stellenmarkt schien ihm als Game-Designer fassbarer als eine ungewisse Zukunft als freier Künstler.

Seit Beginn seines Studiums brennt er, als einer der wenigen seines Studiengangs, für realistische Settings. «Ich arbeite in erster Linie visuell», sagt Zigerli und erklärt, dass die Interessen der Studierenden sehr breit gefächert seien, von «Storytelling» bis zu abstrakten Spielwelten. Um praktische Erfahrungen zu sammeln, begann er damit, regelmässig Gebäude und ganze Landschaften zu modellieren.

Grosser Fantasy-Fan: Serienzeichner Yoshi Zigerli. Bild: Juri Junkov

Als grosser Fantasy-Fan versetzt Zigerli seither Basler Wahrzeichen mit wissenschaftlichem Anspruch in die Zeit zwischen Früher Neuzeit und Spätmittelalter. Da er sich an historische Karten und Dokumente hält, entstehen 3D-Bilder, die nicht nur verblüffend echt wirken, sondern auch dem Anspruch genügen, die Realität möglichst korrekt wiederzugeben.

«Mit jedem Bild, das ich rekonstruiere, habe ich weniger Lust, tatsächlich zu dieser Zeit zu leben», sagt er, der die Romantisierung des Mittelalters kritisiert: «Die Lebensbedingungen waren in erster Linie grausam hart.» Seine Arbeit sehe er als Chance, einen Teil der Geschichte zugänglicher und erlebbarer zu machen.

Zigerli versetzt ein Fenster der Predigerkirche mit durchsichtiger Mesh-Struktur. «Wäre es ein Game, wäre hier ein Durchgang», sagt Zigerli, und erzählt nach den Spielereien von seiner Vision: ein virtuell begehbares historisches Basel. Papa sei trotzdem stolz auf ihn, fügt er an. «Auch wenn ich statt Spielen nun Basel modelliere.»

Serie historisches Basel Die bz zeigt Motive aus Basel und Umgebung an der Schwelle zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Die Bilder stammen vom angehenden Game-Designer Yoshi Zigerli, die Texte verfasst hat die Basler Journalistin Karin Rey. Den Beginn macht am 27. Dezember das Spaltentor im 16. Jahrhundert, es folgen das alte Predigerkloster (28. Dezember) und die Burg Dorneck (29.) Zum Abschluss zeigen wir am 30. Dezember das frühere Spital in der Freien Strasse.

