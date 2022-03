Sexarbeit Folgen der Pandemie dauern an: Basler Fachstelle für Sexarbeit wird überrannt «Aliena» berät in Basel Sexarbeitende. Die Coronapandemie riss bei vielen ein Loch in die Tasche, wie die Geschäftsleiterin von «Aliena» sagt. Und Kunden blieben fern – aus Angst sich anzustecken oder vor dem Contact-Tracing. Nora Bader Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

Hanna Lindenfelser leitet seit diesem Jahr die Geschäftsstelle von «Aliena». Kenneth Nars

Gut ein Jahr ist es her, seit in Basel-Stadt das coronabedingte Prostitutionsverbot vom November 2020 wieder aufgehoben wurde. Aufgrund der prekären Situation der Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter sowie der unerwünschten Verlagerung der Arbeit in die Illegalität hatte der Basler Regierungsrat die Bestimmungen wieder gelockert.

Der Erwerbsausfall riss bei vielen Sexarbeitenden ein Loch in die Kasse. Das würden sie noch immer spüren, sagt Hanna Lindenfelser, Geschäftsleiterin von «Aliena», der Basler Fachstelle für Frauen im Sexgewerbe. Sie hat täglich Kontakt mit Sexarbeitenden. Seit diesem Jahr ist Lindenfelser im Amt und hat zuvor drei Jahre als Sozialarbeiterin für die Fachstelle Aliena gearbeitet.

Kunden hatten Angst vor Contact-Tracing

Viele Kunden seien nach den Lockerungen ferngeblieben. «Weil sie fanden, es ist ihnen zu riskant.» Zum einen sei da die Angst vor Ansteckungen gewesen, zum anderen jene davor, zwecks Contact-Tracing die privaten Kontaktdaten angeben zu müssen. Lindenfelser:

«Die Anonymität zu wahren, wurde also mit der Pandemie auf beiden Seiten schwierig.»

Und gerade in einem Bereich, wo man keine Quittungen für Dienstleistungen ausstelle, sei die Aufnahme von Daten eine noch grössere Hürde. «Diese Nachwirkungen werden noch lange andauern im Sexgewerbe», sagt Lindenfelser. Salons mussten schliessen. «Für die Sexarbeitenden ist eine Vielfalt an Arbeitsplätzen und auch die Wahlmöglichkeit aber wichtig.»

Die Herausforderungen stellten sich auch organisatorisch. So wurde gleich zu Beginn der Pandemie mit dem Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt ein Konzept ausgearbeitet. «Fragen der Unterbringung zu Quarantänezwecken mussten geklärt werden», so Lindenfelser. Manche Sexarbeiterinnen hätten sich mit Corona infiziert, aber keinen festen Wohnsitz hier gehabt.

«An Räumen für den Rückzug fehlte es sowieso oft.»

«Aliena» organisierte für die Frauen auch Verpflegung oder stellte Impfmöglichkeiten sicher. «Ohne Krankenversicherung ist das schwierig», so Lindenfelser. Und manche hielten sich offiziell als Touristinnen hier auf. «Andere Frauen waren mit einem russischen Impfstoff geimpft und dann ging es hier um Zweit- oder Drittimpfungen.»

Im Rahmen einer Aufklärungskampagne des Bundesamtes für Gesundheit kam eine Ärztin, die vor Ort und gemeinsam mit einer Sozialarbeiterin Fragen von Sexarbeiterinnen im Zusammenhang mit der Impfung beantwortete. «Es kursierten wie überall viele Falschinformationen und Unsicherheiten.» Auch Lindenfelser selbst ist oft beratend tätig. Und seit Februar sei «Aliena» wieder vermehrt abends auf der Strasse und in den Kotaktbars unterwegs.

Take-away-Taschen statt gemeinsames Mittagessen

Vergangenes Jahr wurde das Angebot «OpenHouse» der Fachstelle Aliena, bei dem Frauen eine kleine Verpflegung bekamen, rund insgesamt 2600 Mal genutzt. Beraten wurden 645 Personen, das sind 60 mehr als im Vorjahr.

Immer mittwochs über Mittag findet ein Treffpunkt statt, wo die Sexarbeiterenden vorbeikommen können und von Freiwilligen bekocht werden – während der Pandemie gab es eine Take-away-Tasche, die rund 30 Personen wöchentlich abgeholt haben.

Ab April plane man auch hier, wieder Frauen beim «OpenHouse» und beim Treffpunkt am Mittag in den Räumlichkeiten der Fachstelle zu empfangen. Aber: «Corona ist ja nicht weg, nur weil die Massnahmen gelockert wurden», ist sich Lindenfelser bewusst. Doch die Beziehungsebene leide, es sei schwieriger, Vertrauen aufzubauen. Und gerade da gelte es, anzusetzen. Noch immer werde die Sexarbeit in die Schmuddelecke gedrängt, so Lindenfelser.

«Fakt ist, dass die Nachfrage, und somit auch das Angebot gross sind.»

Internationale Krisen spiegeln sich in Sexarbeit

«Uns beschäftigt auf der Geschäftsstelle aktuell auch sehr der Krieg in der Ukraine», sagt Lindenfelser. Die Erfahrung zeige, dass sich internationale Krisen, meist zeitverzögert, in der Sexarbeit spiegeln würden. «Gerade wenn viele junge Frauen flüchten», so Lindenfelser.

«Es ist erschreckend, was gerade passiert – auch in Bezug auf Menschenhandel.» Noch hätten sich keine Ukrainerinnen oder Ukrainer gemeldet bei «Aliena». Aber Lindenfelser schliesst nicht aus, dass sich das bald ändert.

«Flucht macht vulnerabel.»

Das habe sie gesehen bei ihrem früheren Job in einer Beratungsstelle für Betroffene von Menschenhandel in Deutschland. «Das Risiko in Notsituationen ausgebeutet zu werden und sich auf ‹vermeintliche Helfende› einzulassen, steigt – unter anderem für Frauen im Asylverfahren.» Auch wenn die Nachwirkungen der Pandemie abflachen dürften, werde «Aliena» die Arbeit nicht so schnell ausgehen, ist Lindenfelser überzeugt.

Mehr Infos unter www.aliena.ch.

