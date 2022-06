E-Trotti-Chaos beim Tinguely Museum

Sharing-Angebote Mit dem E-Trotti zum Rheinschwimmen: Beim Tinguely-Museum häufen sich die geliehenen Fahrzeuge an Spazieren war gestern. Zum beliebten Einstieg beim Solitude-Park unterhalb des Tinguely-Museums wird seit einiger Zeit mit geliehenen E-Bikes und E-Trottinetts hingefahren. Und dort sammeln sich diese an. Laura Ferrari Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Weg in den Rhein: Bei sommerlichem Wetter tummeln sich viele E-Trottis, E-Bikes und Velos beim Tinguely-Museum. Aimee Baumgartner/bz Zeitung für die Region

Beim Tinguely-Museum in den Rhein steigen und sich bis zur Dreirosenbrücke treiben lassen, gehört in Basel zum Sommer dazu. Während die Badefreudigen vor ein paar Jahren noch zu Fuss oder mit dem Bus zum Museum gepilgert sind, fährt die Mehrheit jetzt mit einem geliehenen Elektrofahrzeug hin. Zum Problem wird dies, wenn so viele Trottinetts und Velos dort parkiert sind, dass sie die Promenade am Rhein entlang verstopfen.

Problemzone Tinguely-Museum

Für das Einsammeln der Fahrzeuge sind die Anbieter verantwortlich, schreibt das Bau- und Verkehrsdepartement Basel auf Anfrage. So zum Beispiel die Firma Tier, welche E-Trottinetts in Basel zur Miete anbietet. «Unsere E-Trottis werden pro Tag ein- bis zweimal beim Tinguely-Museum eingesammelt», sagt Patrick Wiget, Standortleiter der Firma Tier in Basel. Durch die Auswertung ihrer App kann die Firma verfolgen, wo wie viele E-Trottis stehen. Letztes Jahr habe er mit dem Facility-Management des Tinguely-Museums über den beliebten E-Trotti-Parkplatz der Rheinschwimmenden gesprochen und so sei es zu dieser Lösung gekommen, sagt Wiget.

Bei der Firma Pick-e-Bike funktioniere die Umverteilung der E-Bikes im Normalfall durch die Fahrerinnen und Fahrer selbst, sagt Annik Steinegger von der Firma Pick-e-Bike. In der Regel brauche es pro Woche eine Umverteilung durch das Unternehmen und auf ihrer Karte können die Mitarbeitenden von Pick-e-Bike gut nachvollziehen, wo sich die E-Bikes ansammeln. Pick-e-Bike bietet neben 500 E-Bikes seit dem 23. Juni auch E-Scooter an, die über die App gemietet werden können.

Wo darf geparkt und wo darf gefahren werden?

Damit die E-Trottis oder E-Bikes nicht im Parkverbot abgestellt werden, sind sie an diesen Orten nicht abschaltbar. Das bedeutet, dass der Zähler des geliehenen Fahrzeugs weiterläuft und die mietende Person den Minutentarif weiterzahlen muss, erklärt Wiget von der Firma Tier. Nach etwa 15 Minuten stellt der Zähler ab und die auf der App registrierte Person muss eine Busse von 21 Franken bezahlen.

Zudem gibt es Zonen, wo das Fahren der geliehenen E-Trottinetts grundsätzlich verboten ist, beispielsweise in Pärken, Innenräumen oder in allgemeinen Fahrverbotszonen. «Diese Orte sind bei uns im System registriert, und sobald man sich fahrend in eine dieser Zonen begibt, wird das Tempo des Fahrzeuges automatisch auf zwei Stundenkilometer gedrosselt», sagt Wiget. Dies könne man aber nicht überall so machen, da es an gewissen Orten eine Gefahr für die fahrende Person darstellen kann, wenn das Trotti plötzlich anhält.

Zahlreiche Sharing-Fahrzeuge auf den Basler Strassen

Zurzeit sind neun Anbieter von Sharing-Angeboten in Basel registriert, schreibt das Bau- und Verkehrsdepartement auf Anfrage. Letzte Woche waren dies insgesamt 1800 Fahrzeuge auf den Basler Strassen. Mit einer Anzahl bis zu 200 Fahrzeugen gelten Verleihsysteme als Gemeingebrauch und benötigen somit keine Bewilligung. Die Anbieter seien verpflichtet, sich regelmässig um die Umverteilung der Fahrzeuge zu kümmern, damit keine Ansammlungen an einzelnen Orten entstehen, führt das Bau- und Verkehrsdepartement aus.

