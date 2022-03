Sharing-WirrWarr Basel ist das Eldorado der E-Gefährte: Zehn Anbieter sind aktuell in der Stadt unterwegs Seit vier Monaten rollt ein weiterer E-Sharing-Dienst auf dem Basler Asphalt. Den Überblick zu behalten, ist mittlerweile schwer: Die bz hat es versucht. Und: Eine neue ETH-Studie zeigt, dass geteilte E-Trottis und E-Bikes der Umwelt mehr schaden als nützen. Zara Zatti Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Bis im Spätherbst will der Kanton Basel zehnmal mehr von den roten Velos in der Stadt. Kenneth Nars

Wer Basel mit einem E-Gefährt erkunden möchte, hat die Qual der Wahl. Vor fünf Jahren kamen die ersten Sharing-Trottinets in die Stadt, seither konkurrieren immer mehr Anbieter um die gefahrenen Kilometer. Derzeit gibt es auf Stadtgebiet zehn E-Sharing-Angebote – wiederum zwei mehr als noch vor einem Jahr. Sie bieten von Trottinetts bis Miniautos so ziemlich jede elektrische Fortbewegungsmöglichkeit.

Sowohl die Trottis von High Speed Service, als auch die fahrenden Eier, die Enuus, pausieren allerdings. Ob man in Basel je wieder mit einem Enuu fahren kann, ist derzeit unklar. Seit ihrem Verschwinden im Mai 2021 waren sie auf Basels Strassen nicht mehr zu sehen. Eine Kontaktaufnahme mit der Firma ist nicht möglich.

Von Interesse ist ihr Verschwinden vor allem deshalb, weil der Kanton Basel-Stadt die Firma bereits mit 45’000 Franken aus dem Pendlerfonds unterstützt hat. Dies berichtete «Prime News» diese Woche. Mit dem Pendlerfonds sollen laut dem Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) Projekte gefördert werden, die den Parkdruck reduzieren und Autofahrten ersetzen können. Die Firma Enuu ist nicht die einzige, die von besagtem Fonds profitieren konnte: Auch das Unternehmen Pick-e-Bike, das von der Baselland Transport (BLT), der Primeo Energie und der Basler Kantonalbank betrieben wird, erhielt 2019 100’000 Franken.

2,1 Millionen für den neunten E-Sharing-Player

Mit 2,1 Millionen Franken den grössten Batzen soll das Veloverleihsystem Velospot der Firma Intermobility erhalten. Aktuell sind in der Stadt rund 200 Velos an 80 Standorten verfügbar, bis im Spätherbst sollen es 2000 Velos an 350 Standorten sein. Die Bewertungen der Velospot-App fallen alles andere als positiv aus, die meisten Nutzer bewerteten sie nur mit einem Stern. Ausserdem zeigte eine Recherche dieser Zeitung vom vergangenen Dezember, dass von 20 markierten Velos innerhalb von zehn Tagen gerade einmal vier benutzt wurden.

Das Angebot von Velospot würde dauernd optimiert, schreibt das BVD auf Anfrage: «So haben sie die App und die Website verbessert, und den Ausleihvorgang für die Velofahrenden vereinfacht.» Ausserdem könne man neu auch mit Paypal bezahlen.

Anderer Anbieter, andere Herausforderungen

Frühere Bewertungen der App kritisieren vor allem die Kompliziertheit. In einem Selbsttest der bz zeigt sich: Das Registrieren birgt weiterhin Tücken. Es müssen nicht nur sämtliche Kreditkartendaten angeben werden, was an sich normal ist für solche Apps. Vor Abschluss erscheint auch eine Meldung, dass mit dem Abschluss 65 Franken bezahlt werden. Das schreckt ab. Bei einer solchen Unklarheit lässt sich die Hotline anrufen: Ein freundlicher Herr erklärt (auch um 10 Uhr abends), dass die 65 Franken nur der Sicherheit dienen und nicht abgezogen werden. In zwei Wochen solle zudem das System geändert werden, dass diese Meldung gar nicht mehr erscheint.

Anders als in einigen Bewertungen geschrieben, lassen sich die Leihvelos mit Hilfe der App aber problemlos aufspüren, und sie befinden sich in gutem Zustand. Nicht ganz so einfach, ist die Lokalisation beim Konkurrenten Pick-e-Bike: Teilweise steht das auf der App angegebene Velo ein gutes Stück weiter weg, je nach Strassenkonstellation auch ausser Sichtweite.

Ein Grund, dass es in Basel so viele E-Sharing-Möglichkeiten gibt, wird sein, dass es für Anbieter mit einer Flotte bis zu 200 Fahrzeugen keine Bewilligung durch den Kanton braucht. Seit vergangenem November mischt neu der Anbieter Go Green City im Basler E-Sharing-Markt mit. Derzeit betreibt er 165 Leichtmotorfahrräder, in den nächsten Tagen will er seine Flotte auf die maximal bewilligungsfreien 200 aufstocken.

Die E-Trottinette in Basel werden genutzt, das zeigen Zahlen von zwei Anbietern. Mit den Fahrzeugen von Tier wurden im Jahr 2021 über 200’000 Kilometer im Jahr 2021 zurückgelegt, bei Voi waren es sogar 250’000 Kilometer.

Gar nicht so klimafreundlich wie gedacht

Das Bau- und Verkehrsdepartement preist die Sharing-Angebote als umweltfreundliche Fortbewegung an. Eine neue Studie der ETH kommt allerdings zum Schluss, dass dies gar nicht der Fall ist. Am Beispiel der Stadt Zürich konnten die Forscher zeigen, dass E-Trottis und E-Bikes vor allem Verkehrsmittel ersetzten, die bereits umweltschonend sind, etwa eine Tramfahrt oder einen Fussweg. «Unter den aktuellen Nutzungsbedingungen schaden geteilte E-Trottis und E-Bikes dem Klima mehr, als dass sie nützen», wird Daniel Reck vom Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme (IVT) der ETH Zürich in einer Mitteilung zitiert.

Die Erfahrungen in Zürich dürfen laut den Studienautoren auf die meisten europäischen Städte mit gutem ÖV-Angebot übertragbar sein. So also auch auf Basel.

