Sicherheit Darum fehlen am Basler Rheinufer mehrere Rettungsringe Wer sich in diesen Tagen abkühlen möchte, wagt in Basel einen Sprung in den Rhein. Damit Personen in Not schnell aus ihrer Lage gerettet werden können, gibt es entlang des Ufers mehrere Rettungsringe. Doch diese verschwinden immer wieder. Die bz weiss, warum. Silvana Schreier 21.07.2022, 13.56 Uhr

Ein Rettungskasten am Rheinufer: Vor drei Jahren wurden alle Rettungsringe mit Sensoren ausgestattet. Archiv: Juri Junkov

Gerät eine Person im Rhein in Not, können Passantinnen und Passanten zu einem von 44 Rettungsringen am Rheinufer greifen. Doch: Nicht immer befinden sich die Ringe auch in der vorgesehenen Halterung. Aktuell fehlen sie an mehreren Stellen.

Die Basler Polizei betont, man bemühe sich, entfernte Rettungsringe schnellstmöglichst zu ersetzen. Bei 44 Standorten sei das für die Rheinpolizei aber mit gewissem Aufwand verbunden. Ein Ersatz schlägt weiter mit rund 90 Franken zu Buche.

«Die eigene Sicherheit geht immer vor»

Doch warum verschwinden die Ringe? Gibt es so viele Notfälle? Vermutlich nicht. Der Grund liegt vielmehr bei Personen, die sich einen Spass daraus machen, die Rettungsringe zu entfernen, damit im Rhein zu schwimmen oder sie gar anzuzünden. Bereits vor vier Jahren berichteten mehrere Medien darüber, dass Leute Unfug damit treiben oder sie gar als Souvenir mit nach Hause nehmen würden.

Um die Ringe möglichst schnell ersetzen zu können, wurden sie im Juni 2019 mit Drucksensoren ausgestattet. Diese zeigen an, ob sich das Objekt in der Halterung befindet oder eben nicht. Laut der Basler Polizei geht die jeweilige Meldung aber nicht umgehend an die zuständige Rheinpolizei, sondern an das Tiefbauamt. Dieses wiederum informiert die Einsatzkräfte.

Fehlt ein Rettungsring, kann das aber zur Gefahr werden. Denn die Schweizer Lebensrettungsgesellschaft empfiehlt im Notfall: Rettungskräfte alarmieren und der Person in Not vom Ufer aus den Rettungsring zuwerfen. Denn: «Die eigene Sicherheit geht immer vor.»