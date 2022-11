Personalmangel: Polizeien fürchten neuen Fussball-Modus

Sicherheit Die Polizeikorps beider Basel zittern vor den neuen Playoffs in der Schweizer Fussballmeisterschaft Die Swiss Football League plant, für die Saison 2023/2024 einen neuen Spielmodus einzuführen. Mit einer Motion will SP-Landrat Jan Kirchmayr die befürchteten Auswirkungen auf die ohnehin stark belastete Polizei abmildern. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 01.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat mit einem Unterbestand von 10 Prozent zu kämpfen. Georgios Kefalas / KEYSTONE

«Diese Entwicklung bereitet mir Sorgen», sagte der Basler Polizeikommandant Martin Roth im Interview mit der bz von Anfang September. Es war die Antwort auf die Frage, wie er auf die Tatsache blickt, dass die Swiss Football League einen neuen Spielmodus in der Super League einführen will.

Er hätte in den Playoffs mehr Partien und kürzere Vorbereitungszeiten für die Polizei zur Folge – zu einem Zeitpunkt, in dem die Polizei ohnehin an einem massiven Unterbestand leidet.

Doch es war nicht nur der neue Modus an und für sich, der dem obersten Basler Polizisten sauer aufstiess, sondern auch die fehlende Absprache mit der Polizei:

«Wir müssen solche Entschlüsse einfach zur Kenntnis nehmen. Gefragt werden wir nicht, denn die Polizeileitung ist kein politisches Gremium.»

«Die detaillierten Auswirkungen des neuen Spielmodus für die Kantonspolizei Basel-Stadt werden zurzeit noch evaluiert», sagt Adrian Plachesi, Mediensprecher der Basler Kantonspolizei. Sicher sei aber: «Der neue Modus bedeutet einen grösseren Aufwand für die Polizei, was vor dem aktuellen Hintergrund des Personalunterbestands nicht erfreulich ist.»

In der Politik machen sich Sicherheitsbedenken breit

Auch die Politik ist sich des Problems bewusst – auch wenn sich kürzlich bei den Vereinen Widerstand gegen den neuen Modus regte. So sagte die basel-städtische Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann kürzlich gegenüber dem «Tages-Anzeiger»:

«Dies bedeutet noch mehr Aufwand für die Kantonspolizei in Sachen Fussball und erhöht die Belastung der Mitarbeitenden weiter.»

Und genau wie Roth kritisiert sie das Vorgehen der Swiss Football League: «Ich hätte erwartet, dass die Swiss Football League die kantonalen und städtischen Sicherheitsdirektorinnen und -direktoren zumindest vorgängig kontaktiert, bevor sie über die Einführung von Playoffs mit zusätzlichen Spielen entscheidet.»

Zu wenig Vorbereitungszeit

Auch im Baselbiet, wo bei der Polizei ebenfalls ein Personalproblem herrscht, bedeuten die Spiele des FC Basel einen Zusatzaufwand. Das ruft nun SP-Landrat Jan Kirchmayr mit einer Motion für die kommende Landratssitzung vom nächsten Donnerstag auf den Plan. Auch er sieht den neuen Spielmodus kritisch: «Der enge Zeitplan dürfte dazu führen, dass der Gegner teilweise erst wenige Tage vor dem Spiel bekannt wird.»

Das führe dazu, dass laufend von Hochrisikospielen ausgegangen werden müsse, was die Polizei zwinge, riesige Personalreserven bereitzuhalten. Mit der Motion will Kirchmayr den Regierungsrat beauftragen, sich dafür einzusetzen, «dass Fussballspiele auf nationalem Niveau mindestens zwei Wochen im Voraus bekannt sind».

Polizeisprecher Adrian Gaugler bestätigt, dass die Spiele des FC Basel auch für die Baselbieter Polizei einen Zusatzaufwand bedeuten. Ob die Belastung durch den neuen Modus zunimmt, sei aber noch unklar: «Wir müssen erst Erfahrungen mit dem neuen System sammeln», so Gaugler.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen