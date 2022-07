Sicherheit Personalnotstand bei der Basler Polizei: Nun fordert die Politik attraktivere Arbeitsbedingungen Mit rund 90 Vollzeitstellen ist die Kantonspolizei Basel-Stadt aktuell unterbesetzt. Gleich mehrere Grossräte werden nun mit politischen Vorstössen aktiv. Eine Gemeinsamkeit haben alle Forderungen: Die Arbeitsbedingungen sollen besser werden. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 20.07.2022, 19.45 Uhr

Die Kantonspolizei Basel-Stadt sucht laufend neue Mitarbeitende. Mit «Perspektiven» scheint sie aber derzeit nicht punkten zu können. Georgios Kefalas / Keystone

Wie Recherchen der bz zeigten, leidet die Basler Kantonspolizei an einem Unterbestand von ungefähr 90 Vollzeitstellen. Gemessen am Gesamtbestand des Korps beträgt er damit rund 10 Prozent. Schon in der ersten Jahreshälfte 2022 haben mehr Personen gekündigt als im gesamten vergangenen Jahr. Die Situation ist derart gravierend, dass die Polizei staatliche Kernaufgaben wie die Bewachung von Inhaftierten nicht mehr selber erfüllen kann und diese an Private auslagern muss, wie die Polizei zugibt.

Der Polizeibeamtenverband Basel-Stadt sieht den enormen Anstieg an Demonstrationen in den vergangenen Jahren als Hauptgrund für die abnehmende Attraktivität als Arbeitgeberin. Diese bedeuteten für das Personal oft kurzfristige Einsätze an Wochenenden und eine generelle Mehrbelastung.

Politik wird mit Vorstössen aktiv

Angesichts der Dimension des Problems nimmt sich nun die Politik der Angelegenheit an. Diese legt den Fokus aber nicht auf die Mehrbelastung durch Demonstrationen, sondern eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen.

Die Polizei müsse das Problem des Personalnotstands bei der Kantonspolizei sehr ernst nehmen, sagt SP-Grossrat und Mitglied der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission (JSSK) des Grossen Rates, Mahir Kabakci, denn:

«Es ist alarmierend, wenn die Polizei Kernaufgaben wie die Bewachung von Häftlingen an Private delegieren muss.»

Sicherheit sei eine hoheitliche Aufgabe und dürfe nicht Privaten überlassen werden, sagt er und stellt klar: «Die Kantonspolizei muss ihrem Verfassungsauftrag nachkommen.» Das Problem sei jetzt rasch anzugehen: «Die JSSK muss an der nächsten Sitzung mit dem Polizeikommandanten und der Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann dieses Thema vollumfänglich besprechen.» Kabakci macht klar, was seine Erwartungen an dieses Gespräch sind: «Die Polizeileitung muss der Kommission Rede und Antwort stehen.»

Ausserdem plant Kabakci einen Vorstoss zu lancieren, wie er ankündigt: «Das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) muss erklären, was es bisher unternommen und warum sich die Situation bisher nicht verbessert, sondern weiter verschlechtert hat.»

Anders als Kabakci hat SVP-Grossrat und JSSK-Mitglied Felix Wehrli bereits eine Interpellation eingereicht, denn es könne nicht so weitergehen:

«Wenn die Polizei selbst bestätigt, dass sie nicht über die nötigen Ressourcen verfügt, um ihre Kernaufträge zu erfüllen und diese von Privaten übernommen werden müssen, dann ist das nicht nur bedenklich, sondern für die Zukunft äusserst gefährlich.»

Mit seinem Vorstoss wolle er die Gründe für den Notstand eruieren und was gegen das Problem getan werden kann.

Eine Ursache nimmt Wehrli aber vorweg: «Ein Thema ist sicherlich der vergleichsweise niedrige Lohn und die Tatsache, dass die Polizeiarbeit in Städten generell unattraktiv ist.» Und auch einen Seitenhieb an die politische Konkurrenz kann er sich nicht verkneifen: «Hilfsmittel wie die Videoüberwachung an Hotspots werden vom Grossen Rat abgelehnt. Dabei könnte das einen Beitrag zur Entlastung und Problembekämpfung leisten.»

Auch LDP-Grossrat Michael Hug ist mit einer schriftlichen Anfrage an die Regierung aktiv geworden. Er glaubt ebenfalls, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden müssen:

«Ich höre aus Polizeikreisen immer wieder, dass die Bedingungen bei anderen Korps wie zum Beispiel in Bern oder Zürich besser seien.»

Aus liberaler Sicht seien höhere Löhne bei der Polizei kein Tabu, denn Sicherheit sei eine der Kernaufgaben des Staates.

Es gehe aber nicht nur um Geld, ist Hug überzeugt: «Die Basler Kantonspolizei verfügt zum Beispiel über keine Kantine und auch Parkplätze sind ein Problem.» Der Kanton hält seine Angestellten dazu an, für den Arbeitsweg den öffentlichen Verkehr zu benutzen. «Bei einem Beruf mit vielen Nachtschichten und Wochenendeinsätzen ist das aber nicht praktikabel», gibt er zu bedenken.

Sorgen unnötige Demo-Einsätze für Mehrbelastung?

Auch Basta-Grossrat Nicola Goepfert fordert bessere Arbeitsbedingungen bei der Kantonspolizei. Er fasst seine Forderung aber breiter: «Das gilt generell für alle Branchen, nicht nur für die Polizei, sondern insbesondere auch für Pflegefachpersonen.» Auch findet Goepfert, dass die Aufgaben der Polizei überdacht werden müssten wie etwa das Auflesen toter Tauben.

Dass die Polizei an Grenzen stosse, überrasche ihn aber nicht nur wegen solcher Aufgaben, denn:

«Es sind gerade bei Demonstrationen immer wieder unnötig grosse Aufgebote zu beobachten. Ein aktuelles Beispiel dafür ist der diesjährige feministische Streik.»

Hier sei das JSD selber schuld und müsse die Ressourcen anders einsetzen. Wie auch immer das Problem angegangen wird: Schnell wird es auf keinen Fall gelöst.

