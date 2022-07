Sicherheit Personalschwund: Der Basler Polizei läuft das Personal davon Besonders die Zunahme an Demonstrationen führt zu grosser Mehrbelastung und Unzufriedenheit. Die Polizeileitung ergreift nun Massnahmen, doch der Basler Polizeibeamtenverband ist skeptisch. Tomasz Sikora 1 Kommentar 20.07.2022, 05.00 Uhr

Kämpft mit grossem Personalmangel: die Kantonspolizei Basel-Stadt. Georgios Kefalas/Keystone

Die Basler Kantonspolizei hat ein massives Personalproblem. Fehlten dem Korps Ende 2019 31,5 Vollzeitstellen, waren es Ende 2021 bereits 64,2. Und das Problem hat sich dieses Jahr noch einmal drastisch verschärft. «Stand Ende Juni hat die Kantonspolizei Basel-Stadt ein Total von rund 90 nicht besetzten Vollzeitäquivalenten bei uniformierten Polizistinnen und Polizisten sowie Sicherheitsassistentinnen und -assistenten», sagt Polizeisprecher Adrian Plachesi. Für den Zeitraum seit 2019 entspricht das einer Verdreifachung. Harald Zsedényi, Vizepräsident des Polizeibeamten-Verbands Basel-Stadt, bestätigt: «Es gibt einen massiven Unterbestand bei der Basler Kantonspolizei.»

Das spiegelt sich in den Kündigungszahlen wider. Hatten 2019 14 Personen ihre Anstellung beendet, waren es 2020 bereits 23 und 2021 33 Personen. Und die Zahl nimmt weiter zu. «Seit Anfang Jahr kam es im Korps der Kantonspolizei zu 39 Kündigungen durch Arbeitnehmer», sagt Plachesi. Harald Zsedényi sagt: «Es kündigen nach wie vor viele und es ist nur eine Frage der Zeit, bis weitere Leute kündigen werden.» Die Abwanderung sei im Moment zumindest bei der uniformierten Polizei überdurchschnittlich.

Kommt hinzu, dass der Nachwuchs fehlt. «Es bewerben sich immer weniger Personen für den Polizeiberuf», sagt Zsedényi. Und wenn Leute zu uns kommen, verfügten sie meist über keine polizeiliche Ausbildung. «Selbst wenn wir also neue Personen rekrutieren können, müssen sie erst ausgebildet werden. Das sorgt für weitere Verzögerung, bis diese eingesetzt werden können.»

Mehr Einsätze bei weniger Personal

Woran liegt es, dass der Basler Polizei die Leute davonlaufen? Zsedényi sieht mehrere Gründe für die abnehmende Beliebtheit der Basler Polizei als Arbeitgeberin, betont aber zwei: «Besonders belastend sind Einsätze an Hochrisikofussballspielen und die zunehmende Zahl an Demonstrationen.» Die Zahl der Letzteren, ob bewilligt oder unbewilligt, hat sich zwischen 2015 und 2021 von 87 auf 303 fast vervierfacht. Besonders die unbewilligten haben von sieben auf 124 massiv zugenommen. Diese Einsätze können kaum langfristig geplant werden. «Das führt dazu, dass wir oft kurzfristig an freien Tagen, meist an den Wochenenden, einspringen müssen.»

Mit Sorge blickt der Polizist deshalb auf die Pläne des Schweizer Fussballverbandes, ein Playoff-System in der Super League einzuführen: «Das würde die Zahl unserer Einsätze noch einmal zusätzlich stark erhöhen, da mehr Risikospiele stattfinden.»

Private übernehmen staatliche Aufgaben

Der Personalmangel ist derart gravierend, dass die Polizei nicht mehr in der Lage ist, ihren Auftrag richtig auszuführen, gibt Sprecher Plachesi zu: «Es gilt das Prinzip ‹Sicherheit vor Ordnung›.» Bei Lärmbelästigungen in der Nacht, vor allem am Wochenende, komme es immer wieder vor, dass die Einsatzzentrale andere Notrufe zuerst behandeln muss – zum Beispiel Gewaltdelikte. «In der aktuell knappen Personalsituation kann es also häufiger passieren, dass Requirierende bei Lärmbelästigungen länger auf das Eintreffen einer Polizeipatrouille warten müssen.»

Auch übliche Bewachungsaufgaben kann die Polizei nicht mehr erfüllen, gesteht Plachesi ein: «Seit dem 11. Juli übernehmen Mitarbeitende einer Basler Sicherheitsfirma teilweise die Bewachung von Personen in Haft sowie vorläufig Festgenommenen während eines Spitalaufenthalts.» Damit solle erreicht werden, dass mehr Polizistinnen und Polizisten für sicherheitspolizeiliche Aufgaben zur Verfügung stehen.

Für Harald Zsedényi ist die Situation nicht mehr haltbar. «Die Polizei muss bei abnehmendem Personalbestand die gleichen und zum Teil sogar noch mehr Aufgaben erfüllen.» Das führe zu einem Teufelskreis. Immer mehr Leute würden kündigen oder würden krank, was zu weiteren Kündigungen und Krankschreibungen führe. Entsprechend pessimistisch blickt er in die Zukunft: «Ich gehe davon aus, dass das Problem weiter zunehmen wird.»

Polizeiführung reagiert mit Massnahmenpaket

Inzwischen hat auch der Kommandant auf das Problem reagiert. In einem internen Video, das dieser Redaktion vorliegt, richtete er sich im Mai an die Belegschaft und kündigte per Juni Entlastungsmassnahmen an. Harald Zsedényi kann darin aber keine substanziellen Entlastungen erkennen, wie er sagt: «Das Video ist unkonkret. Aus unserer Sicht sind darin fast keine Entlastungen enthalten.»

Eine Verbesserung der Situation könne letztlich nur über eine Aufstockung des Korps oder eine Reduktion der zu erfüllenden Aufgaben erreicht werden, so der Vizepräsident weiter. Er kritisiert Einsätze, die laut ihm immer wieder von der Polizei erledigt werden müssten. «Es kann zum Beispiel nicht sein, dass das Veterinäramt infolge Personalmangels die Arbeiten an die Polizei delegiert und wir uns mit verletzten oder verendeten Tauben beschäftigen müssen», ärgert er sich. Er könnte noch zahlreiche vergleichbare Beispiele aufzählen, fügt er an.

Die Polizeiführung hat inzwischen ein umfangreiches Massnahmenpaket mit Vorschlägen zur Verbesserung der Situation erstellt. Wie mehrere Quellen der bz bestätigen, hat sie dieses Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann (LDP) erst kürzlich übergeben. Adrian Plachesi bestätigt, dass das Kommando wegen der Personalsituation mit Eymann in Kontakt steht, gibt sich aber zum Inhalt der Gespräche zugeknöpft: «Diesen laufenden Austausch kommentieren wir nicht.»

Polizist Zsedényi ist angesichts seiner Erfahrungen skeptisch: «Der ehemalige Sicherheitsdirektor Baschi Dürr hatte bereits 2015 angekündigt, die Administrativarbeit der Polizei um die Hälfte zu reduzieren.» An der Front sei aber davon bisher wenig zu spüren. Er setzt darum auf eigene Massnahmen. Der Verband habe seine Mitglieder gebeten, Vorschläge zur Verbesserung der Situation zu machen. «Wir werden diese zusammentragen und auf deren Grundlage einen Forderungskatalog an das Kommando stellen.»

