Die kleinen Basler Feuerwerksverkäufer spüren keine Flaute

Silvester Die Evolution vom Fünkchen Freude – statt Basler Rheinfeuerwerk gibts ein Run auf privates Knallzeugs Tradition hat das private Abrennen von Feuerwerk an Silvester in der Schweiz nicht. Während der Pandemie und in den Hitzesommern war das Zünden von Raketen, Vulkanen & Co. gar verboten. Vor dem diesjährigen Jahreswechsel ziehen die Verkäufe jedoch an – trotz Preisaufschlag. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Roman Glanzmann (links) und Kunde Patrik Hufen Tobler aus Büsserach. Bild: Juri Junkov

Für Roman Glanzmann sind die drei letzten Tage eines Jahres die wichtigsten – der Aescher lebt vom Feuerwerksverkauf. Immer auf Ende Jahr hin bietet er an seinem privaten Stand in Aesch seine explosive Ware feil. Mittlerweile ist sein Business zum Drahtseilakt geworden: Feuerverbote während der Pandemie, aber auch während der Hitzesommer, machten seinem Kerngeschäft schon einige Male den Garaus.

«Das war hart», sagt Glanzmann, der nebenbei das Fasnachtsatelier Bibo betreibt, am Donnerstag, dem ersten Verkaufstag. Regelmässig fahren Kunden aufs einzige Parkfeld oder eilen mit Knallzeugs über die Strasse. Eine treue Kundschaft habe er heute bereits bedient, sagt er und wirkt erleichtert: Es gehe wieder bergauf. «Die Leute sind immer noch für ein Fünkchen Freude zu haben», sagt Glanzmann, der seinen Stand seit zwanzig Jahren betreibt.

Klein aber fein – Kunden kaufen kleinere Sets statt grosse Knaller

An diesem Silvester belaste der happige Preisaufschlag Lieferanten und Händler, räumt Glanzmann ein: Rund 165 Franken kostet das teuerste Feuerwerk im Sortiment. Im Schnitt seien die Feuerwerkskörper rund 15 Franken teurer, sagt Glanzmann, für den die Rechnung nicht aufgehen dürfte: Aus Rücksicht auf seine Kundschaft gibt er die Aufschläge nicht weiter. Was ihm auffalle: In diesem Jahr gebe es viele Gruppen, die gemeinsam Feuerwerk einkaufen würden. «Und kleinere Sets sind dieses Jahr beliebter als die grossen Knaller», sagt Glanzmann.

Zwar nehmen die Einwände gegen Feuerwerk von Jahr zu Jahr zu – sein Geschäft betreibe er immer noch mit demselben Elan. «Ich suche das Feuerwerk an Fachmessen einzeln aus», sagt er. Besonders bei den Sets müsse ihn jedes der einzelnen Produkte überzeugen. Dieses Jahr seien «Genesis Orient» und «Spartakus» seine Favoriten – beides zahlbare Feuerwerksbatterien. Für Ersteres hat sich auch der Büsseracher Patrik Hufen Tobler entschieden: «Ich kaufe jedes Jahr bei Glanzmann Feuerwerk, ob es ein Offizielles in der Stadt gibt oder nicht.»

Auch der Betreiber vom «World of Party» in Zunzgen, Stefano Papini, spürt, dass der Bedarf an Silvester-Feuerwerk dieses Jahr ansteige – führt dies aber ebenfalls nicht auf den Ausfall des Feuerwerks am Rhein zurück. Vielmehr dürfte das mit dem Feuerverbot vom letzten 1. August zusammenhängen, spekuliert Papini. «Silvester könnte sich in der Schweiz zum neuen Feuerwerksspot für Private mausern», sagt er.

Ansturm wegen ausgefallenem 1. August?

Seit Jahren stellt Papini sowohl in Pratteln, als auch bei der Geschäftsstelle in Zunzgen Verkaufszelte mit Feuerwerkssortiment auf. Dies bedeute jeweils zusätzliche Kosten – die sich in diesem Jahr noch nicht gelohnt hätten. Auch für Papini könnte der Silvester eine Wende bringen: Bereits zu Beginn der Woche erreichten Papini etliche Anrufe interessierter Kunden.

«Wir erhoffen uns viel von den beiden Verkaufstagen», sagt auch Mitarbeiterin Desirée Flückiger. Der Verkauf sei am Freitag wie erwartet gut gelaufen, meint Papini. Einen Peak erreiche die Nachfrage, insbesondere beim Standort in Pratteln, erfahrungsgemäss am 31. Dezember. «Am Prattler Standort haben Last-Minute-Feuerwerksshopper fast schon Tradition», sagt Papini, der in der Region mittlerweile weniger Konkurrenz hat als auch schon.

Was die kleinen Händler freut: Bei etlichen Grossverteilern sind die Verkaufsstände vor den Geschäften verschwunden. «Coop verkauft zu Silvester kein Grossfeuerwerk dieses Jahr», sagt stellvertretend Coop-Mediensprecher Kevin Blätter. Der Feuerwerksverkauf lohne sich kaum, er diene mehr der Frequenz.

