Silvester Dinner und Party trotz Corona-Unsicherheit: Das planen Basler Restaurants und Clubs an Silvester «The same procedure as every year?» Nicht ganz. Restaurants und Clubs im Baselbiet und in der Stadt bereiten sich auf einen coronageprägten Silvesterabend vor. Ali Ahmeti und Julian Förnbacher 31.12.2021, 05.00 Uhr

Das Basler Restaurant Alchemist serviert an Silvester einen Überraschungs-Siebengänger. Juri Junkov

Neujahrsvorsätze, gutes Essen und genügend Drinks: Die typischen Merkmale jedes Silvesterabends. Auch in den beiden Basel wird ordentlich gegessen und gefeiert – coronabedingt jedoch teils anders als in normalen Jahren. Vom Ziczac bis zum Balz-Club zeigt die bz eine Auswahl der vielen Events.

«Alle unsere 60 Plätze sind, etwaige Stornierungen vorbehalten, ausgebucht. Gerade in Zeiten wie diesen ist das viel wert», sagt Alchemist-Mitbesitzer Mark Santo Tomas. Das Lokal an der Schifflände wartet an Silvester mit einem Überraschungs-Siebengänger auf – auf die Gerichte abgestimmte Cocktails, wie für den Alchemist typisch aus dampfenden Erlenmeyer-Kolben serviert, sind im Preis von 120 Franken pro Person dabei.

Mehr Platz hat es für Freunde der Fusion-Küche aktuell noch im Noohn. Durch die Corona-Unsicherheit seien die üblichen Reservationen teils ausgeblieben, erklärt Geschäftsführer Kevin Ates – und hofft für seinen Abend, der von Livemusik und einem Zauberkünstler begleitet wird, noch auf einige Kurzentschlossene.

Trois-Rois-Bankett im ungewohnten Gewand

Statt den gängigen Glückskeksen empfiehlt das Nua am Messeplatz zum Jahreswechsel Glücksteigtaschen. Zu jeder verkauften Glückstasche offeriert das Restaurant ein passendes Getränk zum Anstossen. Wem der Sinn stattdessen nach italienischer Küche steht, könnte noch einen Platz im Fiorentina ergattern. Anders als in Jahren, in denen ein Silvester-Feuerwerk stattfindet, hat das Restaurant mit der beliebten Rheinterrasse noch wenige freie Tische. Wenige Meter rheinaufwärts im Ballsaal des Les Trois Rois herrscht ebenfalls kein Normalbetrieb: Das traditionelle Bankett findet zwar statt, getanzt werden darf allerdings nicht.

Das Ziczac in Allschwil wird ein Silvesterbuffet ausrichten. Der Event wird durch einen DJ begleitet. Leider dürfen die Gäste auch hier nicht tanzen, denn sonst würde das Restaurant als Klub gelten und unter zusätzlichen Corona-Regeln stehen. Auch im Schloss Binningen erwartet die Gäste ein Silvestermenü. Im Teufelhof gibt es ebenso einen Silvesterevent. «Wir sind bereits ausgebucht, haben aber aufgrund des Schutzkonzepts weniger Kapazitäten als in den letzten Jahren», sagt Inhaber Raphael Wyniger.

Clubs zwischen Verschiebungen und Optimismus

Wer auf der Tanzfläche ins neue Jahr feiern will, musste zuletzt flexibel sein. So verlegte das Viertel etwa seine Party in die Münchensteiner Walzhalle, die Sandoase musste ihre geplante 90er-Jahre-Schifffahrt absagen und veranstaltet stattdessen eine Bravo-Hits-Party an Land. Auch das Atlantis sagte seinen Maskenball ab – und erbt stattdessen die aus dem Rialto verschobene Ü40-Party. «Wir freuen uns nun einfach auf den Abend, der mit bisher gut 90 Anmeldungen auch schon recht ordentlich besucht ist», teilt das Atlantis mit.

Der Balz-Club wartet mit einer Lametta Silvesterparty auf. «Entsprechend wird der Club dekoriert. Beide Floors werden geöffnet sein: Einer mit elektronischer und einer mit gemischter Musik», sagt Matthias Seitz, Mitinhaber des Clubs.