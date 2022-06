Skandal um Wärmeversorgung Riehener Wärmeverbund verschweigt grossen Schaden an Geothermie-Anlage Seit über einem Jahr liefert der Wärmeverbund Riehen AG Tausenden Einwohnerinnen und Einwohnern zu grossen Teilen Erdgas statt Erdwärme, weil die Pumpe der Geothermieanlage defekt ist. Kommuniziert hat dies niemand. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 16.06.2022, 08.37 Uhr

Wegen des Schadens ist ein juristisches Verfahren am Laufen. Zvg / IWB

Seit März 2021 liefert die Geothermieanlage in Riehen keine Erdwärme mehr. Grund dafür ist ein Schaden an der Pumpe. Diese rutschte bis zur nächsten Verengung rund 150 Meter in die Tiefe. Anstelle von Erdwärme liefert der Wärmeverbund Riehen AG, welcher der Gemeinde Riehen und der Industriellen Werke Basel (IWB) gehört, zu grossen Teilen Erdgas statt Erdwärme und damit fossile anstelle von erneuerbarer Energie.

Riehener Gemeinderat wusste vom Schaden

Die 9100 Kundinnen und Kunden wurden im Glauben gelassen, sie würden weiterhin nachhaltig heizen. Weder der Wärmeverbund selber noch die IWB oder der Riehener Gemeinderat haben über den immensen Schaden informiert. Der Kundschaft wurde monatelang verschwiegen, dass ihnen im Vergleich zu ihrem Vertrag ein «falscher» Energieträger geliefert wird. Der Wärmeverbund hat erst in den vergangenen Tagen im Geschäftsbericht den Schaden kommuniziert.

Das sorgte am Mittwochabend im Einwohnerrat für scharfe Kritik. Dieser konnte den Bericht aber nur zur Kenntnis nehmen. Der Gemeinderat wusste vom Schaden, gab Gemeinderat Daniel Hettich (LDP) zu. Es sei aber Sache des Wärmeverbunds, zu entscheiden, ob und was er kommuniziert.

«Die Wärmeversorgung war immer gewährleistet. Die Kunden hatten keinen Nachteil. Das ist das Wichtigste.»

Untersuchungen haben ergeben, dass ein korrodiertes Gewinde an den Steigrohren zum Abrutschen der Pumpe geführt hat. Das Bohrloch selber wurde dadurch nicht beschädigt. Dies hätte zu einem Millionenschaden geführt, gab Hettich zu bedenken. Wegen des Schadens ist ein juristisches Verfahren am Laufen. Dabei geht es auch um den Mehrausstoss von CO 2 . Das Gerichtsverfahren blockiert aber die Reparaturarbeiten.

Der Wärmeverbund geht aktuell davon aus, dass eine Instandstellung im Sommer 2022 möglich ist. Voraussetzung dafür sei, dass die entsprechende Freigabe durch den eingesetzten Sachverständigen erfolgt.

Keine Spezialkommission für den Doppelspurausbau

Die Einwohnerräte Carol Baltermia (FDP), Dieter Nill (FDP), David Moor (GLP), Jenny Schweizer (SVP) und Priska Keller (Die Mitte) forderten die Einsetzung einer «Spezialkommission Wiesentalbahn S6». Die Spezialkommission, die sich aus Mitgliedern aller Fraktionen zusammensetzen würde, soll aus der Sicht des Einwohnerrats die Arbeiten an der Taktverdichtung auf der S-Bahn-Linie und somit den dafür wohl nötigen Doppelspurausbau begleiten und durch den Gemeinderat kontinuierlich informiert werden.

Der Antrag war ein Misstrauensvotum an die Adresse des Gemeinderats. Die Antragssteller trauen dem Gemeinderat alleine nicht zu, den oberirdischen Doppelspurausbau durch den historischen Dorfkern verhindern zu können. Das Parlament sieht dies aber anders. Es hat den Vorstoss gegen den Willen der FDP-, Mitte/GLP-Fraktionen nicht überwiesen.

Auch das sechsköpfige Ratsbüro lehnte mit vier gegen zwei Stimmen den Vorstoss ab. Das Ratsbüro und mehrere Votantinnen und Votanten betonten, dass das Geschäft mit den bestehenden Sachkommissionen genügend abgedeckt sei. Mit einer Spezialkommission entstehe bloss mehr Bürokratie.

