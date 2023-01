Dreister Dieb raubt an Hirnschlag verstorbene Nachbarin aus

Skurriler Fall Dreister Dieb raubt an Hirnschlag verstorbene Nachbarin monatelang aus Swarovski-Schmuck, Geldüberweisungen auf das eigene Konto und teure Einkäufe auf Kosten der Nachbarin. Ein 45-jähriger Mann bereicherte sich nach dem Tod einer Frau, die im gleichen Mehrfamilienhaus gelebt hatte. Dafür kam er vors Baselbieter Strafgericht. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit den Zugangsdaten der verstorbenen Frau kaufte ein Nachbar aus dem gleichen Mehrfamilienhaus teures Zeugs. zvg

Ende 2019 wurde eine Frau in ihrer Wohnung tot aufgefunden. Gemäss Anklageschrift, die der bz vorliegt, war sie einem rechtsmedizinischen Gutachten zufolge auf natürliche Weise infolge eines Hirnschlags verstorben.

Ein 49-jähriger Mann, der im gleichen Mehrfamilienhaus lebte, erfuhr von ihrem Ableben. Der Nachbar begann daraufhin, Postsendungen der Toten zu klauen und besorgte sich die Wohnungsschlüssel, die im Schlüsselsafe im Milchkasten aufbewahrt waren.

Der Mann begann dann, regelmässig in die Wohnung der verstorbenen Frau einzudringen und sich über sechs Monate hinweg zu bereichern. So behändigte er zunächst Schmuck im Wert von knapp 15'500 Franken, den er teilweise seiner gutgläubigen Ehefrau verschenkte. Den Rest bot er auf einer Internetplattform und über Whatsapp-Gruppen zum Verkauf an.

Die Spielsucht trieb ihn an

Während dieser Zeit machte er auch die Kunden-Login-Daten des Bankkontos der Verstorbenen einer Verkaufsplattform ausfindig und begann mehrere Handys und ein Tablet auf deren Kosten zu bestellen. Die Ware holte er an den Post-Automaten ab, indem er die Unterschrift der toten Frau fälschte. Weiter verschaffte sich der Mann Zugang zu ihrem Aktienpaket und verkaufte diese. Den Erlös liess er sich auf sein Konto überweisen.

Auch zum Bankkonto der Verstorbenen verschaffte er sich Zugang, worauf der Mann mit der Karte Geld bezog und Einkäufe tätigte. Über das E-Banking Konto überwies er sich zudem mehrmals grosse Geldsummen auf das eigene Konto. Wie aus der Anklageschrift hervorgeht, erlangte der Mann, der im Tatzeitraum arbeitslos war, innerhalb von sechs Monaten Geld und Waren im Wert von über 95'000 Franken. Er habe das Geld überwiegend dafür verwendet, um seiner Spielsucht nachzukommen.

Ein teures Nachspiel für den Dieb

Das Baselbieter Strafgericht verurteilte den Mann Ende Oktober zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren und einer Busse von 500 Franken. Er entkommt somit einer Gefängnisstrafe und bleibt auf Bewährung. Damit er auf die Spur zurückfindet, ordnete das Gericht an, dass der 49-Jährige seine auf die Spielsucht bezogene Psychotherapie weiterführen muss. Ihm wird ausserdem verboten, Glücksspiele zu betreiben. Das Urteil ist rechtskräftig.

Mehrere Gegenstände konnten die Behörden beschlagnahmen, nachdem die Taten des Mannes aufgeflogen waren. Sie konnten an die Geschädigten ausgehändigt werden. Was bleibt, sind Schulden: Um diese zu tilgen, wird der verurteilte Mann seine Finanzen offenlegen müssen und mit der Bewährungshilfe einen Schuldensanierungsplan erarbeiten müssen. Er wird für die Verfahrenskosten und die Kosten des amtlichen Verteidigers aufkommen müssen. Die monatelange Bereicherung auf Kosten der verstorbenen Frau endet für den Dieb somit in einem teuren Nachspiel.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen