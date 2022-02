SLO Food Die Schweiz in einem neuen Zeitalter: Politik sozial und konkret Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind in der Pandemie selbstbewusster und kritischer geworden. Das zeigt ein Blick auf die Abstimmungsergebnisse des Wochenendes. Susanne Leutenegger Oberholzer 15.02.2022, 05.00 Uhr

Die Leute kaufen keine Katzen im Sack mehr. Sie folgen nicht mehr blind den Parolen von Bundesrat und Parteien. Wir Stimmbürgerinnen sind in der Pandemie selbstbewusster und kritischer geworden. Im Baselbiet ging die Initiative für Klimaneutralität den Bach ab. Die Menschen wollen wissen, wie man das Ziel konkret erreicht. Allgemeine Formeln überzeugen immer weniger.

Auch beim Klimaschutz. Vielversprechend sind die Konzepte von Professor Jürg Rohrer von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Die gleiche Solarzelle produziert über Gondo im Wallis doppelt so viel Strom wie auf dem Dach des Mehr­familienhauses, in dem ich wohne. Noch wichtiger: Sie produziert vier Mal mehr Winterstrom als in Augst.

Wir brauchen pro Jahr – wenn wir endlich die Atomkraftwerke abstellen und auf Elektromobilität und Wärmepumpen umsteigen – 25 Milliarden Kilowattstunden Winterstrom zusätzlich. Auf 0,5 Prozent der Alpenfläche der Schweiz kann man diesen kostengünstig produzieren. Wasser, Berge und Sonne sind Standortvor­teile für die Klimawende.

Beim Volk durchgefallen

Im November fand die Pflege-Initiative der Gewerkschaften eine satte Mehrheit. Am vergangenen Sonntag schaffte es das fortschrittliche Verbot von Tabakwerbung für Kinder und Jugendliche. Früher galt: Initiativen haben keine Chance auf Mehrheiten im Volk und schon gar nicht bei den Ständen. Heute sind wir in einem neuen Zeitalter. Gut so!

Ueli Maurer und mit ihm die bürgerlichen Parteien samt den Grünliberalen wollten die Emissionsabgabe beim Stempel abschaffen. Sie fielen beim Volk durch. Selbst die Gruppe Schweiz ohne Armee macht in Volksabstimmungen regelmässig mehr Stimmen als diese rechte parlamentarische Mehrheit. Ueli Maurer will in der Steuerpolitik jedoch unsozial weitermachen. Weitere Niederlagen werden folgen.

Gegen die Abschaffung der Verrechnungssteuer auf Obligationen läuft bereits das Referendum. Die OECD will höhere Mindeststeuern für Grossunternehmen. Auch in der Schweiz. Das bringt mehr Geld in die öffentlichen Kassen. Diese Einnahmen müssen den Menschen, den KMU und dem Standort Schweiz zu Gute kommen und nicht wenigen Grossverdienern, wie vom SVP-­Finanzminister geplant.

Eine Idee, die man verfolgen sollte

Bei der Medienvorlage gab es einen Röstigraben. Ringier-CEO Marc Walder und TX-Chef Pietro Supino haben die Mehrheit vergeigt. Der Präsident des gegnerischen Komitees forderte auch nach der Abstimmung, so in der bz von gestern, dass jede Stimmberechtigte einen 200-Franken-Gutschein für ein Abo jenes Medientitels bekommt, den sie bevorzugt. Der Betrag ist zu diskutieren, aber der Vorschlag sollte weiter verfolgt werden.

Die SP hat bei den Parlamentswahlen in Zürich und Winterthur verloren. Nachbesserung ist angesagt. Die Partei hat das Rahmenabkommen mit der EU unverständlicherweise mitversenkt, statt den Lohnschutz mit einem schweiz­weiten Mindestlohn konkret zu verbessern. Und in Sachen Klimaschutz müssen wir konkreter werden. Das gilt auch für den von der SP und den Grünen angedachten Klimafonds. Politik sozial und konkret ist gefordert.

Susanne Leutenegger Oberholzer politisierte 23 Jahre im Nationalrat (für Poch und SP). Die Juristin und Ökonomin lebt in Augst.