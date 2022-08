SLO Food Konsumentinnen entlasten und Wirtschaft stärken Die Preise steigen, das Einkommen stagniert, die Stimmung der Konsumentinnen und Konsumenten ist im Keller: Unsere Kolumnistin, alt Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer, über die Sicherung der Kaufkraft. Susanne Leutenegger Oberholzer Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.00 Uhr

Die private Nachfrage ist in der Schweiz zwar noch stabil, aber die Stimmung der Konsumenten ist im Keller. Der Index des Staatssekretariats für Wirtschaft fiel im Juli auf den historisch tiefsten Wert. Die Konsumentinnen haben Angst vor stark steigenden Preisen und finanziellen Problemen für die Haushalte. Besonders betroffen sind einmal mehr Menschen mit tiefen Einkommen, die in der Pandemie Lohneinbussen hinnehmen mussten.

Die Befürchtungen sind begründet. Die Energiepreise steigen weiter. Das Heizen wird massiv teurer werden und Warmwasser auch. Dazu kommen die unsozialen Krankenkassenprämien. Die Prämien wurden in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Im Herbst droht ein neuer Prämienschub. Die Konsumentenpreise sind in der Schweiz um 3,4 Prozent gestiegen. Die Teuerung ist so hoch wie seit 1993 nicht mehr. Treiber sind Energie und Treibstoffe sowie Sondereffekte der Pandemie mit verzögerten globalen Lieferketten.

Es wird ausserordentliche Prämienverbilligungen brauchen

Steigende Preise bei stagnierenden Einkommen wird für viele Haushalte zum Problem und für die Wirtschaftsentwicklung zur Gefahr. Der private Konsum ist mit rund 60 Prozent Anteil am Bruttoinlandsprodukt eine der wichtigsten Stützen der Schweizer Volkswirtschaft. Umso wichtiger ist die Sicherung der Kaufkraft. Ein Schlüsselfaktor sind die Krankenkassenprämien für 2023. Dazu wird es ausserordentliche Prämienverbilligungen brauchen, die auch für Haushalte mit mittleren Einkommen wirksam werden.

Die Krankenversicherungen müssen ihre Reserven einsetzen, um den Prämienanstieg zu dämpfen. Die steigenden Öl- und Gaspreise führen gemäss Verband der Mieterinnen und Mieter zu höheren Nebenkosten für Heizung und Warmwasser um bis zu 1200 Franken im Jahr. Der Anstieg kann wenigstens befristet gedeckelt werden. Eine Senkung der Tarife beim öffentlichen Verkehr entlastet die Haushalte und unterstützt die ökologische Verkehrswende. Kommt das 9-Euro/Franken-Ticket auch für die Schweiz?

Unternehmen und Politik sind auch bei den Einkommen in der Pflicht. Es braucht den vollen Teuerungsausgleich bei den Löhnen und Renten. 2023 werden die AHV-/IV-Renten mit dem Mischindex von Teuerung und Reallohnentwicklung angepasst. Das wird aber kaum reichen. Die BVG-Renten werden durch den fehlenden Teuerungsausgleich laufend entwertet.

Ausserordentliche Session im Herbst

Im Herbst wird auf Druck der Mitte-EVP und der SP eine ausserordentliche Session zur Kaufkraftstützung und Milderung der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs durchgeführt. Zur Sicherung der Kaufkraft braucht es sofort wirksame Beschlüsse. Mit Anreizen zu Investitionen in den ökologischen Umbau und den Klimaschutz können der Ersatz der Öl- und Elektroheizungen wie auch die energetischen Sanierungen der Gebäude beschleunigt werden.

Zur allgemeinen wirtschaftlichen Verunsicherung kommt der Zinsschock durch die Schweizerische Nationalbank. Das stärkt den Franken und schadet der Realwirtschaft.

Susanne Leutenegger Oberholzer politisierte 23 Jahre im Nationalrat (für Poch und SP). Die Juristin und Ökonomin lebt in Augst.

