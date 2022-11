SLO Food: Die Senkung der Vermögenssteuer wäre ungerecht

SLO Food Steuerpolitik: Alte Dogmen gehen nicht mehr Im Baselland entscheidet das Stimmvolk im November über eine Reform der Vermögenssteuer. 125'000 Steuerpflichtige gehen dabei leer aus. Eine Ungerechtigkeit, findet unsere Kolumnistin. Susanne Leutenegger-Oberholzer 01.11.2022, 05.00 Uhr

Bei Annahme der Reform in Baselland würde die Vermögenssteuer gesenkt werden. Benjamin Wieland

«Vom Kapitalismus abgewählt», titelte Patrick Müller treffend seinen Kommentar in dieser Zeitung (bz vom 21. Oktober 2022) über die britische Premierministerin mit der kürzesten Amtsdauer aller Zeiten. Liz Truss ist über ihre Steuerpolitik für die Superreichen und Unternehmen gestolpert. Die marktnahen Finanzmärkte liessen sie spüren: Rechte wirtschaftspolitische Dogmen à la Thatcher gehen in einer Zeit zunehmender Ungleichheit, steigender Armut und hoher Inflation gar nicht mehr. Das gilt für Grossbritannien. Das gilt auch für die Schweiz.

In Baselland entscheiden wir im November über eine Reform der Vermögenssteuer. Sie umfasst Folgendes. Das geltende Recht kennt eigene (tiefere) Steuerwerte für die Wertschriften im Vermögen. Dieses Baselbieter Unikum wird zu Recht abgeschafft. Das führt zu einer höheren Besteuerung der Vermögen. Statt dies haushaltneutral zu kompensieren, wollen Regierung und Landrat die Vermögenssteuer überproportional senken. Der Frei­betrag wird von 75000 auf 90000 Franken – das Doppelte für Ehepaare und Alleinerziehende – erhöht, und der maximale Steuersatz für Vermögen wird von 0,46 Prozent auf 0,33 Prozent gesenkt.

Die Folge davon sind Mindererträge bei den Steuereinnahmen von Kanton und Gemeinden von insgesamt 42 Millionen Franken. Davon profitieren insbesondere die 331 reichsten Baselbieterinnen und Baselbieter. Sie werden mit durchschnittlich 34500 Franken im Jahr entlastet. 125000 Steuerpflichtige gehen leer aus.

Wie rechtfertigt die Regierung diese Ungerechtigkeit? Baselland habe im interkantonalen Vergleich sehr hohe Vermögenssteuern. Trifft das wirklich zu? Das Baselbiet kennt eine weitere Bewertungsspezialität bei den Vermögen. Die wird aber nicht korrigiert. Die Liegenschaften werden im gesamtschweizerischen Vergleich viel zu tief bewertet. Das zeigen die sogenannte gesamtschweizerischen Repartitionswerte. Wird die Unterbewertung der Liegenschaften mitberücksichtigt, so liegt die Steuerbelastung der Vermögen in Baselland bereits jetzt im Mittelfeld der Kantone.

Die Vorlage liegt verteilungspolitisch schief in der Landschaft. Die Schweiz ist das Land mit einer äusserst unsozialen Vermögensverteilung. Das gefährdet den sozialen Ausgleich – einer unserer Standortqualitäten. Die Situation wurde mit der Steuerpolitik noch verschärft. Das zeigt eine Untersuchung zur Entwicklung der Steuerlast von Kapital und Arbeit von Andreas Stoller für die Anna Klawa Morf Stiftung. In den letzten 20 Jahren wurde die Steuerlast des Kapitals um mehr als 20 Prozent gesenkt. Bei der Arbeit blieb sie in etwa stabil.

Der Kanton verspricht sich eine bessere Position im interkantonalen Steuerwettbewerb. Aber mit den Innerschweizer Steuerdumpingkantonen können und wollen wir nicht mithalten. Die anstehende OECD-Steuerreform für eine Mindestbesteuerung der Unternehmen muss zudem für einen Ausgleich zwischen den Kantonen sorgen. Im kommenden Winter werden viele Haushalte mit höheren Krankenkassenprämien, steigenden Energie- und Wohnkosten und der allgemeine Teuerung zusätzlich belastet. Damit liegt eine unsoziale Steuerreform noch schiefer in der Landschaft.

Zur Person Susanne Leutenegger-Oberholzer politisierte 23 Jahre lang im Nationalrat (für Poch und SP). Die Juristin und Ökonomin lebt in Augst.