Solidarität Helfen mit Sprache: Uni-Projekt will ukrainische Geflüchtete in Basel unterstützen Eine Initiative von Studierenden der Uni Basel trommelt Menschen zusammen, die Russisch, Ukrainisch oder Polnisch sprechen und Geflüchteten aus der Ukraine administrativ und sprachlich helfen sollen. Julian Förnbacher Jetzt kommentieren 03.03.2022, 17.04 Uhr

Mira Agostinis (l) und Katarina Pencic, die Co-Präsidentinnen der Fachgruppe Osteuropa der Uni Basel, koordinieren eine Hilfsaktion, um Geflüchtete aus der Ukraine sprachlich bei der Eingewöhnung in Basel zu unterstützen. Nicole Nars-Zimmer

Die Solidaritätswelle für vom Krieg in der Ukraine betroffene Menschen ist gross, sowohl in der Schweiz als auch in der Region Basel. Unternehmen, Vereine und Nachbarschaftsgemeinschaften sammeln dieser Tage tonnenweise Hilfsgüter, die in das Krisengebiet in der Ukraine und in die Flüchtlingsauffangzentren der angrenzenden Staaten gebracht werden sollen.

Auch in Basel werden bald erste ukrainische Flüchtlinge eintreffen. Sie werden in Asylzentren oder bei Gastfamilien untergebracht. Um diese Menschen bei ihrer Eingewöhnungsphase in der Schweiz zu unterstützen, hat die Fachgruppe (FG) Osteuropa der Uni Basel, ein Zusammenschluss Studierender der Slawistik und der Osteuropäischen Geschichte, ein besonderes Projekt lanciert: Statt mit materiellen Hilfsgütern soll den Menschen administrativ und vor allem sprachlich geholfen werden, wie FG-Co-Präsidentin Mira Agostinis erklärt: «Uns war von Anfang an klar, dass wir helfen wollen. Und dass wir das auf eine andere Weise tun wollen, nämlich mit dem Wissen, das wir durch unser Studium der Region, ihrer Geschichte und ihrer Sprachen erlangt haben. Dieses wollen wir nutzen, um Brücken zu bauen.»

Konkret startete die FG vor knapp einer Woche einen universitätsinternen Aufruf, um Uni-Angehörige zu finden, die über russische, ukrainische oder polnische Sprachkenntnisse verfügen. Die Personen, die sich melden, werden auf einer Liste gesammelt, die anschliessend an kantonale Fachstellen sowie an Vereine, die sich um die Koordination der Geflüchteten kümmern, verteilt werden soll.

Von Einkaufshilfe bis Dolmetschen

Die Sammlung läuft noch bis und mit Freitag und sei bisher ein voller Erfolg gewesen, der sich längst nicht mehr auf die Uni Basel beschränke: «Vor allem auf Social Media hat unser Aufruf eine ziemliche Lawine ausgelöst. Wir bekamen aus der ganzen Schweiz Rückmeldungen von Menschen, die helfen wollen, was uns begeistert, aber organisatorisch auch stark gefordert hat», so Agostinis.

So stünden bis jetzt 51 Personen auf der Liste – darunter sogar eine ausgebildete Dolmetscherin. «Wir Studierenden kommen natürlich irgendwo sprachlich an unsere Grenzen und können nicht bei Asylgesprächen übersetzen. Aber wir können den Menschen jemanden bieten, der sich mit ihnen in ihrer Muttersprache unterhält oder mit ihnen einkaufen geht. Und schon das kann, wie wir finden, enorm wertvoll sein», sagt Agostinis. So sei nur schon unser nicht-kyrillisches Alphabet für viele ein kaum allein zu überwindendes Hindernis.

Universität unterstützt Hilfsprojekte

Die Sammlung der FG Osteuropa ist nicht das einzige Solidaritätsprojekt aus dem Umfeld der Uni. Ein anderes, bei dem im «Back-On-Campus-Center» am Petersgraben 52 Hilfsgüter gesammelt und mit einem LKW in die Ukraine gebracht werden sollen, ist etwa am Donnerstag angelaufen. Auffallend ist, dass diese Projekte jeweils aus dem Umfeld der Studierenden lanciert werden.

Uni-Sprecher Matthias Geering erklärt die Position der Universität wie folgt: «Wir finden es grandios, wenn sich Uni-Angehörige organisieren, um zu helfen. Wir unterstützen sie, wo möglich und gefragt, logistisch. Unsere eigene Hilfe an die Ukraine wollen wir vor allem im Austausch mit den dortigen Universitäten erbringen.»

