Solidarität Heute um 12 Uhr: Basler Münster-Glocke läutet für die Ukraine Das Basler Münster lässt am Donnerstagmittag um 12 seine tiefste Glocke – genannt «Papstglocke» – erklingen. Das ausserordentliche Geläut ruft zum Gebet für die Ukraine und soll ein Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Volk setzen. Monica Martin 03.03.2022, 11.00 Uhr

Das Basler Münster läutet heute um 12 Uhr und bekundet so Solidarität mit Ukrainerinnen und Ukrainern. Benjamin Wieland

Die tiefste Münsterglocke wird am Donnerstagmittag um 12 Uhr für 7 Minuten läuten, denn sieben Tage dauert der Ukraine-Krieg bereits. Die Aktion passiert im Rahmen einer Initiative der grossen Kathedral- und Domkirchen Europas von Norwegen bis Malta und von Spanien bis in die Ukraine, meldet die Evangelisch-reformierte Kirche Basel-Stadt am Donnerstagvormittag. So läuten heute Donnerstag um 12 Uhr in ganz Europa die Glocken.

Am Basler Münster läutet sogar eine besondere Glocke: die «Papstglocke». Es sei «äusserst ungewöhnlich», dass diese Glocke zum Einsatz kommt, sie erklingt sonst nie alleine. Ihr tiefer Ton soll «mit ihrem dunklen, tiefen Ton eindringlich an das Kriegsgeschehen in der Ukraine erinnern», schreibt die Evangelisch-reformierte Kirche Basel-Stadt in ihrer Mitteilung.

Die unterste Glocke des Basler Münsters wird «Papstglocke» genannt. ERK-BS/Peter Schulthessa

Friedenslicht brennt wieder

Die Kirche weist ausserdem darauf hin, dass das Basler Münster die Friedenslicht-Fackel, die sonst nur im Dezember brennt, wieder angezündet wurde. Sie wird bis Ende Fasnacht vor der Kirche brennen. Ausserdem brennt im Innern des Münster die Friedenslichtkerze. Diese werde über die Fasnacht hinaus auf der Nordseite bei der Galluspforte brennen. Die Friedenslichte sollen «rund um die Uhr für den Frieden in Europa aufrufen». Wer wolle, könne ebenfalls sein eigenes Friedenslicht an der Kerze entzünden und nach Hause mitnehmen.