Sommer Weil es verbindet: Ganz Basel badet im Brunnen Aufgrund des Hochwassers suchen viele nach einer Alternative zum Rheinschwimmen. Es gibt aber auch die, die seit jeher da waren. Maximilian Karl Fankhauser 23.07.2021, 05.00 Uhr

Brunnenbaden im Schöneck-Brunnen in der St. Alban-Vorstadt. Roland Schmid

Platsch! Spritzendes Wasser, Wellengang und ein entschuldigendes Grinsen auf den Lippen. So sieht es aus, wenn Luca Gasparini im Brunnen in der St.-Alban-Vorstadt dem Feierabend mit einem «Spiessli» entgegenspringt. Er ist einer von vielen, die an diesem heissen Mittwochabend eine Abkühlung in den Brunnen Basels sucht.

Doch was macht dieses Brunnenbaden in Basel so speziell, ja mittlerweile gar zu einer Tradition? Darauf gibt es viele Antwortmöglichkeiten.

«Es ist eine willkommene Abkühlung»,

hört man alle Anwesenden sagen. Und das ist es wirklich. Wer an einem heissen Tag in den Brunnen steigt, wird von der Kälte schnell einmal überrascht sein. Hier ist die Devise dann meistens: Augen zu und durch. Denn je länger man sich mit der Kälte des Wassers an den Beinen beschäftigt, desto schwieriger wird es, mit dem ganzen Körper einzutauchen.

Die Kälte des Wassers im Brunnen kann die Badenden gerne mal überraschen. Roland Schmid

Gasparini hat mit seinem Sprung in diesem Fall die einfachste Variante ausgewählt. Denn wer einmal im Wasser ist, ist kaum mehr rauszukriegen. So ergeht es auch Stephanie Rosenblatt, Jerome Rosenblatt und Anna Salathe. Sie geniessen die Erfrischung im Brunnen an der Rheingasse. Für die Rheinschwimmer sei es eine tolle Alternative, die die Brunnen bieten würden.

Wie im Whirlpool

Vor allem jetzt gerade, da es aufgrund des Hochwassers nicht möglich sei, sich bachab treiben zu lassen. Einziger Wermutstropfen:

«Es ist schade, dass der Boulevard nicht geöffnet hat. Sonst könnte ich mir noch ein Gläschen Wein genehmigen»,

sagt Anna Rosenblatt. Wenig später treffen Selina und ihre Freunde am Brunnen in der Rheingasse ein. Das Brunnenschwimmen sei toll, wenn sie mal keine Lust auf den Rhein hätten, und habe für sie eine langjährige Tradition. Nachdem die Annetzphase vorbei ist, schaut sie ihre Freunde vielsagend an und meint: «Komm, lass uns ‹wirbeln›.»

Mit der richtigen Technik wird der Brunnen zu einem Whirlpool. Roland Schmid

Wirbeln? Mit gleichmässigem Abstand stellen sich die drei im Rund des Brunnens auf und rennen los. Dadurch entsteht nach einiger Zeit in der Mitte ein Wirbel, in den sie eintauchen. «Whirlpoolfeeling in der Rheingasse», sagt Selina und lacht.

Überzeugte Brunnenschwimmer oder willkommene Alternative

Zurück in der «Dalbe» genehmigt sich eine Vierergruppe gerade einen Apéro im Brunnen. Ob sie das des Öfteren machen? «Das sieht man doch», ist die klare Antwort. Die Frage nach der Rheinalternative spaltet die Gruppe aber. «Ich bin überzeugte Brunnenschwimmerin», sagt jemand. Die Kollegin ist da aber anderer Meinung und sieht den Schwumm im Brunnen als Hochwasseralternative.

Fast schon beschwichtigend schaltet sich der Nichtschwimmer ein: «Für mich als Person, die nicht schwimmen geht, ist es eine tolle Möglichkeit, den Feierabend mit meinen Freunden, die im Brunnen sind, zu geniessen.»

Wie in der eigenen Jugend

Das Gemeinschaftliche, Leute kennenlernen und zusammen plaudern. Ein Phänomen, das an diesem Abend von vielen Brunnenbadenden genannt wird. Die Basler Brunnen verbinden also. Auch Leonie Wieland und ihre Tochter Yuna sehen das so.

«Man trifft sich mit Bekannten am Brunnen, es entstehen aber auch immer Gespräche mit fremden Menschen, die sehr interessant sind.»

Ihre Kollegin habe den Vorschlag mit dem Brunnen gemacht, sagt sie. «Da habe ich mich gerade in meine eigene Jugend zurückversetzt gefühlt», sagt Wieland. Mit ihren Freunden habe sie als Jugendliche die Basler Brunnen oft unsicher gemacht, erzählt sie und fügt grinsend an: «Das hatte damals etwas sehr rebellisches. Früher war es nicht so anerkannt, mit der Badehose durch die Stadt zu flanieren.»

Auch die Kinder haben Spass beim Brunnenschwimmen. Roland Schmid

Auch Yuna, mit Schwimmflügeln ausgestattet, hat sichtlich Spass. Für die zwei, die normalerweise an der Dreirosenbrücke im Rhein baden, bieten die Brunnen ein gutes Pendant an. «Wir waren schon mehrmals in Riehen im Brunnen, heute sind wir zum ersten Mal in der Stadt.»

Im Brunnen die Ruhe geniessen

«Spiessli»-Meister Luca Gasparini hat dem Rhein indes vor zwei Jahren abgeschworen. «Ich war früher oft, als es noch erlaubt war, im Hafenareal schwimmen. Mittlerweile hat es aber auch zu viele Leute für mich, die im Rhein schwimmen.» Ein Mal im Jahr würde er zwar noch gehen, ansonsten ist er aber in den Brunnen Basels anzutreffen.

«Die Wasserqualität ist super, man hat seine Ruhe und kann einfach auch den Feierabend geniessen. Und sich ungestört ein Bierchen gönnen.»

Als wäre das der Startschuss gewesen, setzt sich Gasparini auf den Brunnenrand, um sich zu trocknen und nimmt einen Schluck Bier.