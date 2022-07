Der Basler Petersplatz ist eine eigene Welt mitten in der Stadt

Basler Sommerserie Der Petersplatz: Eine eigene Welt mitten in der Innenstadt In der Sommerserie der bz setzen sich Redaktorinnen und Redaktoren jeweils einen Nachmittag lang auf einen städtischen Platz und fangen das Leben ein. Der erste Teil: der Petersplatz. Ein Ort, an dem sich alle Generationen treffen und wo das Tempo des Alltags herunterfährt. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Petersplatz treffen sich spielende Kinder und Erwachsene, die sich erholen wollen. Roland Schmid

Es ist ein bisschen wie das Eintauchen in eine andere Zeit und Welt: An dem heissen Sommertag Ende Juni glüht der Teer des Petersgraben förmlich. Der Alltag braust auf zwei oder vier Rädern vorbei: Krankenwagen, Autofahrer, Velofahrerinnen. Nur wenige Schritte weiter: der Petersplatz.

bz-Sommerserie «Am Platz» Für die Sommerserie «Am Platz» besuchen bz-Redaktorinnen und -Redaktoren in der Ferienzeit einen Platz in Basel und nehmen die Stimmung auf, kommen mit den Menschen ins Gespräch. An sieben aufeinanderfolgenden Montagen vom Juli bis im August erscheinen Reportagen von verschiedenen Plätzen. Der Petersplatz macht den Auftakt. (elk)

Die schattenspendenden Linden schaukeln im Wind, lassen die Blätter rauschen. Die Vögel in den Kronen überbringen sich Nachrichten. Die Lindenblüten segeln durch die Luft und fallen auf die Rasenflächen des Platzes, die von den vielen Flohmärkten und von den heissen Temperaturen eine gelblich-braune Farbe angenommen haben. Unter den Füssen der darüber laufenden Menschen knirschen die trockenen Blätter. Zwar mitten in der Stadt, mitten im Alltag, schaltet man, sobald man in den Schatten der Bäume tritt, einen Gang herunter.

Wasser, Schatten, frische Luft: Eine Oase für Kindertagesstätten

Und doch ist am frühen Nachmittag einiges los auf dem Platz: Verschiedene Kindertagesstätten haben sich ein Plätzchen im Schatten gesichert, die Kinder spielen freudig mit der trockenen Erde. Der Brunnen in der Ecke des Platzes ist voll. Die Tagesstruktur des Petersschulhauses ist da. Sie kommen oft mit den Kindern her, sagt Betreuerin Elvira Ruberti. Sie hat gemeinsam mit ihrer Kollegin gerade zwei kleine Jungs im Wikingerschach besiegt. Als das letzte Holz umfällt, rufen die beiden Besiegten laut: «Nein!» Doch lange beschäftigt sie die Niederlage nicht. Schnell ist das Spiel wieder aufgebaut und sie sind bereit für eine Revanche.

Der Platz sei gut für das Nachmittagsprogramm, sagt Ruberti. Einerseits, da der Platz sehr zentral gelegen ist, andererseits, «weil es hier Schatten, Wiese und Wasser hat». Aus dem Brunnen nebenan kommt Kreischen und fröhliches Gelächter: Die Kinder haben das kühle Nass eingenommen. Sie hüpfen vom Beckenrand, drängen sich in den bunten Badekleidern ins Wasser und lassen das Brunnenwasser überschwappen.

Der Siegestreffer: Die beiden Betreuerinnen der Tagesstruktur gewinnen das Spiel gegen die beiden Jungs. Roland Schmid

Lesen, Quatschen, Glace-Pause

Doch der Petersplatz ist mehr als ein Spielplatz für die Jungen: Die schattigen Bänke sind ständig besetzt, ältere Menschen lesen, eine Frau ruht sich mit ihrem kleinen Hündlein aus. Vier Mädchen im Teenageralter sitzen dicht beieinander auf einer Bank, quatschen und kichern. Immer wieder springen einzelne Kinder vorbei. Den ganzen Nachmittag über sitzt eine Französin in der Mitte des Platzes. Sie sei auf Besuch und geniesse diesen Ort:

«Es ist ruhig, und doch hat es Menschen.»

Auf ihrem Schoss liegt ein Buch von Joël Dicker.

Neben jenen Menschen, die sich auf dem Platz eine Auszeit gönnen, nutzen ganz viele andere den Platz als Durchgangsort, um nach Hause, zur Arbeit oder – wie die auf den Rücken geschwungenen bunten Wickelfische andeuten – auf einen Schwumm in den Rhein zu gehen.

Marco, Denise, Ahmed und Srinithi (von links) haben sich in der Pause eine Glace genehmigt. Roland Schmid

Eine Gruppe Bioinformatikerinnen und -informatiker kehrt gerade von ihrer Glace-Pause zurück und steht am mittlerweile etwas ruhigeren Brunnen. Sie arbeiten direkt am Petersplatz und geniessen es, das Büro mal zu verlassen und frische Luft zu schnappen. Sie seien häufig hier draussen, sagt Marco. «Es ist sehr lebendig», das gefalle ihnen. Und: «Es ist schön kühl hier. Es ist eigentlich der einzige Ort hier in der Umgebung, wo man richtig frische Luft bekommt», findet der 40-Jährige. Seine Kollegin Denise ergänzt:

«Es ist ein toller Platz in der Stadt. Ein Ort, an dem ganz viele verschiedene Menschen zusammenkommen.»

Der elfjährige Leon und der zehnjährige Yanis verkaufen auf dem Petersplatz Zitronenlimonade. Roland Schmid

Zwei Buben verkaufen Zitronenlimonade

Neben den Kindertagesstätten und Menschen, welche die Oase für eine Pause nutzen, sind auch zwei Buben unterwegs. Allerdings nicht zum Entspannen: Sie laufen hoch motiviert über den Platz: Leon trägt einen Glaskrug mit Zitronenlimonade in den Händen, Yanis hat über den Schultern einen Jutebeutel mit einer Wasserflasche, in der Hand eine Box mit Bechern und einem selbst gebastelten Schild, auf dem ihr Angebot steht. Höflich fragen der Elf- und Zehnjährige: «Hätten Sie gerne einen Becher Limonade?»

Was sie mit ihren Einkünften machen, wüssten die beiden noch nicht, das komme darauf an, wie viel sie verdienen, erklären sie:

«Wenn wir um die 20 Franken einnehmen, dann spenden wir einen Teil des Geldes.»

Sie drehen eine Runde über den Platz, versuchen ihr Glück. Als sie wieder zurücklaufen, antworten sie auf die Frage, wie es läuft: «Joa, nicht schlecht.»

Gegen den frühen Abend brechen die Kindergruppen auf, es gibt einen leisen Wechsel: Die Kinderwagen verschwinden vom schattigen Rasen. Der Brunnen bleibt zwar bevölkert, zu den verbliebenen Kindern gesellen sich jetzt auch Erwachsene nach dem Feierabend. Statt wild geplanscht wird mit Dosen in der Hand vor allem abgekühlt: Drei Männer stehen in den Badehosen neben dem Brunnen.

Mit dabei ist Philipp mit seiner Tochter Lia. Die Achtjährige ist mit einem pinkfarbenen Luftballon im Wasser schwer beschäftigt. Sie seien das erste Mal dieses Jahr hier, meint Vater Philipp. «Wir gehen jeweils zu dem Brunnen, wo es Platz hat», erzählt er. Er geht davon aus, dass sich der Betrieb am Brunnen noch verstärken werde, sobald die Sommerferien beginnen.

Lia vergnügt sich zum ersten Mal dieses Jahr im Brunnen: Mit ihrem Vater geht sie jeweils dorthin, wo es Platz hat. Roland Schmid

Am Abend kommen die Sportlerinnen und Sportler

Neben dem Brunnen bildet sich aber gegen Abend noch ein zweiter Treffpunkt auf dem Platz: Beim Haupteingang des Kollegienhauses sitzt ein Mann mit neongrünem Shirt und isst genüsslich ein Sandwich. Hinter ihm stehen Musikböxli am Boden, leise Salsaklänge dringen daraus hervor. Ab halb sieben trifft sich hier regelmässig eine Salsagruppe, um zu üben und gemeinsam zu tanzen.

Salsa an der frischen Luft. Roland Schmid

Währenddessen haben sich direkt nebenan zwei Frauen die Rollschuhe an die Füsse geschnürt und nutzen den glatten Boden vor dem Eingang, um zu verschiedenen Musikstücken Choreografien einzustudieren. Nicht für Tiktok, nicht für einen Wettbewerb, sondern einfach für sich, erzählen die beiden. Synchron schieben sie die rollenden Schuhe in Schwarz und hellem Türkisgrün nach vorne, zurück, überkreuzen die Füsse – wenn sie die Choreografie synchron schaffen, breitet sich ein breites Grinsen auf ihren konzentrierten Gesichtern aus.

Zwei Frauen haben sich die Rollschuhe geschnürt und studieren Choreografien ein. Roland Schmid

Damit nicht genug: Zur selben Zeit trifft sich noch eine weitere Gruppe, mit Helmen auf den Köpfen und Füssen auf Pedalen: Die Abendausfahrt-Gruppe von Pro Velo Basel besammelt sich ebenfalls auf dem Petersplatz – düst dann aber pünktlich ab, während die Salsamusik lauter gedreht wird und die Tänzerinnen und Tänzer sich im Rhythmus dazu bewegen.

Während die Menschen von ganz jung bis ganz alt an diesem Nachmittag kamen und gingen, liegt der Petersplatz am Abend noch gleich da wie am Mittag. Was von den vielen Besucherinnen und Besuchern am Schluss zurückbleibt, ist höchstens niedergetrampeltes Gras und das übergeschwappte Wasser beim Brunnen, das aber nach diesem heissen Sommertag mitten in der Stadt wohl schnell wieder trocknet.

