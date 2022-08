Muttenz: Ein Informatiker plant das grünste Haus der Schweiz

Sonnenhaus 2.0 «Scheitern liegt nicht drin»: Ein Muttenzer plant das Super-Sonnenhaus Stefan Brunner will ein energieautarkes Haus bauen, das es in dieser Form noch nicht gibt. Seit zehn Jahren tüftelt der Informatiker an den Plänen herum. Schon einmal verfiel eine Baugenehmigung. Aber jetzt steht der Autodidakt kurz vor dem Ziel. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.00 Uhr

Immerhin die Bauprofile stehen jetzt: Bauherr Stefan Brunner auf dem Gelände, auf dem er sein Sonnenhaus bauen will. Kenneth Nars

Ein paar Fotovoltaikmodule auf dem Dach gehören heutzutage fast schon zum guten Ton, zusammen mit der Wärmepumpe im Vorgarten. Man könnte es Öko-Chic nennen.

Was Stefan Brunner plant, geht indes weiter, viel weiter. Sein Plan: Ein Haus, das nicht nur das ganze Jahr durch energieautark ist, sondern auch Energie speichert und Strom ins Netz zurück speist. Dank Photovoltaik, aber auch Wärmespeicher, Erdregister und Salzwasserbatterie. Doch es gibt viele Stolpersteine.

Seit über einem Jahrzehnt tüftelt der Muttenzer an seinem Supersonnenhaus herum. Er spielte auch schon mit dem Gedanken, die Übung abzubrechen. Doch jetzt stehen in Muttenz wieder Bauprofile.

«Habe nur eine einzige Chance»

Was der Informatiker plant, ist visionär. Und der 58-Jährige stemmt das ganze Projekt alleine. Einzig ein Architekt hilft ihm, auf Stundenbasis. Weil Brunner seine eigene Arbeit nicht verrechnet, soll das Super-Sonnenhaus lediglich drei Millionen Franken kosten. «Ich habe nur eine einzige Chance», sagt Brunner. «Ein Fehlschlag liegt nicht drin.»

Die ersten Entwürfe erstellte der Autodidakt 2011. Sechs Jahre später kündigte er erstmals den Baustart an. Passiert ist seither nichts an der Sevogelstrasse in Muttenz, auf seinen 805 Quadratmetern Bauland.

Der Bauherr will selber einziehen

Brunner führt die bz über den künftigen Bauplatz, zeigt, erklärt, rechnet vor. Drei Geschosse soll das Sonnenhaus haben, je zwei Wohnungen pro Etage, 2,5 bis 3,5 Zimmer gross. Der Bauherr plant, selber einzuziehen, in eine Dachwohnung. Derzeit lebt er in einem alten Bauernhaus in Sichtweite.

Brunners Supersonnenhaus wird keine Klimaanlage besitzen. Das wäre «niemals eine Option», wie er sagt. Vorgesehen ist stattdessen der Einbau einer Lehmklimadecke:

«Ich freue mich besonders auf die Kühlung. Die Hitze, wie wir sie jetzt gerade haben, ist nichts für mich.»

Durch die Decke fliesst kaltes Wasser. So wird Wärme abgeführt. Apropos Wasser: Ein Regenwassertank ist auch vorgesehen, für die WC-Spülung.

Visualisierung des Sonnenhauses. Die Tiefgarage, links zu sehen, entfällt. zvg

Was den Bau auch verzögert: Der technische Fortschritt. Brunner, der eine Banklehre absolvierte, ist Informatikquereinsteiger. Er weiss: Mit jedem Jahr, in dem er nicht baut, wird die Technik, die er verwenden will, effizienter, günstiger, kleiner:

«Das, was ich jetzt plane, wäre 2011, als ich anfing, noch gar nicht möglich gewesen.»

Das Phänomen, dass Anschaffungen von IT-Produkten aufgeschoben werden, hat einen Namen: Osborne-Effekt, benannt nach der Osborne Computer Company, die 1985 pleite ging. Sie hatte zwar ein solides Produkt, den Osborne 1, kündigte jedoch den Nachfolger zu früh an. Die Verkäufe von Modell 1 sanken, dabei war Osborne 2 noch nicht erhältlich.

Der verflixte Osborne-Effekt: Warten lohnt sich

Im Fall von Brunners Sonnenhaus kommt erschwerend hinzu, dass der Krieg in der Ukraine die Rohstoffe verteuert. Und dass sein Schöpfer als Perfektionist keine Kompromisse eingehen will.

Heutzutage werde mit immensem Aufwand versucht, der Energieverbrauch von Häusern zu senken, sagt Brunner. Der Erfolg lasse sich sehen. Doch: Es werde auch immer aufwendiger gebaut: «In vielen ‹Ökohäusern› wurde enorm viel graue Energie verbaut, dass man sich gar nicht mehr über den tiefen Energieverbrauch für das Heizen, Lüften, Klimatisieren freuen darf. Die Gesamtenergiebilanz ist keine Gute.»

Das beginne schon bei den PV-Zellen, fügt Brunner an. Seine will er aus Europa beziehen, nicht aus China.

«Eine Weltpremiere»: Industriespeicher für Privathaus

Auch bei den Speichern betritt er Neuland. Einen vakuumisolierten Saison-Solarspeicher will der Tüftler im Untergeschoss platzieren. Sein Zweck: Das Plus an Energie vom Sommer für den Winter aufheben. Solche Speicher gebe es, sagt Brunner, bislang erst für industrielle Anwendungen.

Den Superlativ hat Brunner in den Slogan für sein Haus aufgenommen: «Welterstes Sonnen-Mehrfamilienhaus mit einem vakuumisolierten Saisonsolarspeicher und 100-prozentiger solarer Deckung von Heizung, Warmwasser und Kühlung.» Bei «normalen» Sonnenhäusern muss die Sonne die Hälfte des Jahreswärmebedarfs decken.

Keine Fassadenmodule: «Bringt nichts»

Fotovoltaik-Anlagen plante Brunner ursprünglich auch an den Fassaden ein. Davon rückte er wieder ab: «An der Fassade gibts zu wenig Sonneneinstrahlung, das bringts nicht.»

Bemerkenswert: Informatiker Brunner will möglichst wenig Smart-Home-Anwendungen verbauen: «Viele mit Umweltpreisen ausgezeichnete ‹Ökohäuser› sind übervoll mit Technik. Das ist kaum der richtige Weg.» Er als Fachmann sehe die Nachteile neben dem Stromverbrauch: «Was ist, wenn der Hersteller Konkurs geht? Dann fehlen rasch Treiber, Komponenten und Ersatzteile, oder es gibt keine Updates mehr.»

Professorin spricht von spannendem Projekt

Barbara Sintzel leitet das Institut Nachhaltigkeit und Energie am Bau an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Die Professorin an der dortigen Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik hat das Konzept des Sonnenhauses, wie es Brunner online zugänglich macht, eingesehen. «Das Projekt kombiniert viele spannende Ansätze, wie man Energieautarkie erreichen kann», sagt Sintzel. «Der Investor denkt auch an die graue Energie, den Wasserverbrauch und die Mobilität.»

Stefan Brunner gehöre «sicherlich zu den Pionieren im Feld der Energieautarkie von Privatgebäuden.» Ob er seine hochgesteckten Ziele tatsächlich erreiche, könne sie jedoch nicht beurteilen, da sie die Berechnungsgrundlagen nicht kenne. «Es wird auch eine Herausforderung sein, die einzelnen Komponenten aufeinander abzustimmen», sagt Sintzel.

«Auf jeden Fall wäre es reizvoll, das Projekt weiterzuverfolgen.»

Froh über Abschaffung der Parkplatzpflicht

Eine weitere Änderung in Brunners Plänen: Er hat die Tiefgarage getilgt, nach dem der Baselbieter Landrat im Juni die «unsägliche Parkplatz-Erstellungspflicht gekippt» habe, wie es Brunner ausdrückt. Neu wird es den Gemeinden überlassen sein, Regeln aufzustellen. Bislang bestand im Landkanton die Pflicht, pro Wohnung 1,3 Parkplätze zu bauen.

E-Mobilität und Carsharing würden die Mobilität revolutionieren, ist Brunner überzeugt. Er will seinen künftigen Mietern ein Elektromobil zur Verfügung stellen – angetrieben mit eigenem Strom. Keinen Tesla, sondern «etwas Kleineres, Wirtschaftlicheres».

Brunner ist zuversichtlich, das Haus im ersten Halbjahr 2023 beziehen zu können. Sobald die neue Baubewilligung vorliegt, könnte es schnell gehen. Wände, Decken und Dach sollen aus vorfabrizierten Holzmodulen bestehen.

Einige Tage nach dem Treffen mit der bz meldet sich Brunner nochmals. Das neue Baugesuch sei eingereicht, vorerst noch mit oberirdischen Parkplätzen. «Ich wünsche mir, dass es jetzt vorwärts geht. Zehn Jahre planen sind genug.»

