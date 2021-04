Spitalliste beider Basel Basel-Stadt gibt dem Unispital keine zwei Jahre, um tieferen Tarif für umstrittenen Gellert-Standort festzulegen Voraussichtlich im Mai liegt die definitive Spitalliste beider Basel vor, ab Juli soll sie in Kraft treten. Das Uni- und das Kantonsspital müssen dann ihre Zweitstandorte Gellert und Bruderholz separat ausweisen. Die Bereitschaft dazu ist unterschiedlich. Michael Nittnaus 21.04.2021, 05.00 Uhr

Das Basler Unispital hat sich in den Räumlichkeiten des Bethesdaspitals im Gellert eingemietet und führt dort orthopädische Eingriffe durch. Kenneth Nars

Der Tag rückt näher, der die gesamte Spitallandschaft in Basel-Stadt und Baselland massgeblich verändern wird. Ab dem 1. Juli soll die erste gemeinsame Spitalliste beider Basel in Kraft treten. Sie regelt, welche Institution welche Leistungen anbieten darf. Die Gesundheitsdirektoren Lukas Engelberger (BS) und Thomas Weber (BL) haben klargemacht, dass sie stark in den Markt eingreifen werden, um unnötige Überkapazitäten abzubauen und so das Wachstum der Gesundheitskosten zu bremsen.