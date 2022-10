2. Weltkrieg: Als das Wasser für Matrosen zur Gefahr wurde

Spittelhof Als es während des Zweiten Weltkrieges für Matrosen auf dem Wasser zu gefährlich wurde Mit dem Vorrücken der Alliierten wurde die Schifffahrt auf dem Rhein eingestellt. Die Matrosen konnten ihren Job dennoch behalten. Ein Rückblick. Boris Burkhardt 14.10.2022, 05.00 Uhr

Alfred Müller, Präsident des Schiffervereins Basel, René Bolliger und Vizepräsident Toni Pianta (v.l.) Nicole Nars-Zimmer

Die Schweizerische Reederei (SR) hat auf eigene Kosten während des Zweiten Weltkriegs das gemacht, was die Lufthansa während des Lockdowns trotz millionenschwerer Subvention versäumt hat?

Anton «Toni» Pianta, Vizepräsident des Schiffervereins Basel, nickt. Als die Schifffahrt im Rhein mit dem Vorrücken der Alliierten immer gefährlicher wurde und noch bevor sie im Herbst 1944 eingestellt wurde, kaufte die SR das Hofgut Spittel/Neubrunn zwischen Waldenburg und Langenbruck. Das, um dort einen Teil der rund 160 selbst ausgebildeten Matrosen und Schiffsjungen bis zum absehbaren Ende des Kriegs mit Forstarbeit zu beschäftigen - und um die Mannschaft beisammenzuhalten.

Hof wurde als Ferienheim für Matrosen auch nach Kriegsende behalten

Pianta sagt: «Sie wussten: Wenn sie die Matrosen entliessen, würden sie sie nach dem Krieg nur sehr schwer wieder zurückbekommen.» So geht es auch aus einem Bericht der Direktion an den Verwaltungsrat im Mai 1944 hervor: «Wir sind von der Überlegung ausgegangen, dass der Landeinsatz für unsere jungen Schiffsleute geschlossen erfolgen muss, damit die erzieherische Beeinflussung keine Unterbrechung erfährt.»

Schweizer Schifffahrt während des Zweiten Weltkrieges Bis zum Zweiten Weltkrieg werden die Schiffe der Schweizerischen Reederei (SR) fast ausschliesslich von Deutschen und Holländern bemannt. Das ändert sich 1940, als in beiden Ländern kriegsbedingt das Personal knapp wird. Jetzt muss die SR selbst ausbilden und nutzt dazu das Schulschiff «Leventina», das sie kurz vor Kriegsbeginn umgebaut hat. Der Krieg und die Versorgung mit Kohle machen auch ein Schweizer Seerecht und die Einführung der Schweizer Flagge zur See nötig – was der Bundesrat lange bekämpft hat. Zuvor fuhren die Schiffe der SR notgedrungen zum Beispiel unter der Flagge Panamas. Während des Westfeldzugs kann der Rhein zwischen Basel und Mannheim als Frontfluss nicht befahren werden: Die Schweizer Matrosen müssen zu Land bis Mannheim reisen. Erst mit dem Sieg über Frankreich und der Besetzung Hollands im Frühjahr 1941 ist der Rhein komplett in deutscher Hand, und die SR kann den Betrieb wieder ab Basel aufnehmen. Zwei Tote bei Beschuss der Schweizer Schiffe Am 17. Oktober 1943 besucht General Henri Guisan die Schweizer Rheinhäfen in Basel. Am 7. Oktober 1944 sinkt das Wasser in den Rheinhäfen durch einen Bombentreffer im Märkter Stauwehr so schnell um drei Meter, dass einige Schiffe nicht mehr rechtzeitig weggefahren werden können und stranden. Mit dem nahenden Angriff der Alliierten auf Deutschland im Herbst 1944 muss die Schifffahrt auf dem Rhein wieder komplett eingestellt werden: Schweizer Schiffe werden beschossen; es gibt sogar zwei Tote. Am 14. September erreicht das letzte Schiff, der Schlepper «Luzern», mit 600 Einschüssen den Basler Hafen. Der Betrieb kann wegen vieler zerstörten Brücken im Rhein erst im Frühjahr 1946 wieder aufgenommen werden. Die Schweizer helfen bei der Trümmerbeseitigung kräftig mit. (bob)

Die Schiffer sollten Arbeiten verrichten, die ihnen selbst zugutekommen würden. Ausgewählt wurde die «Melioration» – damit bezeichnet man die Verbesserung des Bodens – auf der «Oberen Weide» des Hofguts Neubrunn. Schon von Anfang an war aber geplant, den Hof über den Krieg hinaus als Ferienheim für die Matrosen zu behalten.

Regierungsrat lobte das Projekt

Seit 1986 ist die Familie Portmann Eigentümerin des Spittelhofs, der heute unter anderem Hofprodukte und Übernachtungen anbietet. An die Zeit der Matrosen erinnert laut Trudi Portmann noch ein in einen Sandstein gemeisselter Anker, der neben der Tür angebracht ist und die Jahreszahl 1945 trägt. Auch die Fensterläden im ersten Stock seien mit Ankern verziert. Das Massenlager «Leventinahütte» (benannt nach dem Basler Schulschiff), in dem die Matrosen schliefen, wurde vor drei Jahren abgerissen.

An die Zeit der Matrosen erinnert noch ein in einen Sandstein gemeisselter Anker, der neben der Tür angebracht ist. Nicole Nars-Zimmer

Noch heute nutzt die Familie Portmann die von den Matrosen angelegten Waldwege: «Sie haben gut geforstet.» Ein Auszug aus dem Diensttagebuch vom 30. August 1944 beschreibt den damaligen Tagesablauf ab der Tagwache um 6 Uhr. 45 Mann waren an jenem Tag auf dem Hofgut beschäftigt; zum Mittagessen gab es Hafersuppe, Fleischknödel und Kartoffelstock, zum Abendessen Suppe, gebratene Cervelat und Siedkartoffeln.

Eine Delegation des Regierungsrates besichtigte die Höfe und äusserte sich lobend. Dabei war das Leben derb: Die Schiffsjungen Karl Hübscher und Viktor Fischer prügelten sich derart, dass Hübscher an der Lippe genäht werden musste. Am 21. September wurde Schiffer Zwissig von einem herunterrollenden Baumklotz getroffen und fünf Meter weit weggeschleudert:

«Wenigstens scheint es, dass Zwissig keinen echten Schaden davongetragen hat.»

Es gab mittags Kutteln und Kartoffeln, abends weisse Bohnen und Kartoffeln. Persönlich erinnert sich für die bz der 95-jährige René Bolliger: Aufgewachsen als Verdingbub, begann er im August 1943 seine Ausbildung als Schiffsjunge auf der «Leventina» im Basler Hafen. Im Januar 1944 trat er seine erste Reise an, die er bis Duisburg zu Land absolvieren musste: «Mit einem Pfund Brot, zwei Paar Landjägern und der Fahrkarte setzte mich die Reederei in den Zug.»

Als dieser beschossen worden sei, habe er seine Reise zu Fuss fortsetzen müssen. «Ich kam mit anderthalb Wochen Verspätung in Duisburg an.»

Der heute 95-jährige René Bolliger begann im August 1943 seine Ausbildung als Schiffsjunge. Nicole Nars-Zimmer

Auf dem Spittelhof fällte Bolliger Bäume, sprengte Steine und bekam dafür zwei Franken am Tag: «Oft sangen wir das Lied ‹Schiffsjungen im Basler Hafen›.» Bolliger kramt weiter in seinen Erinnerungen: «Ab und zu gingen wir nach Langenbruck oder Waldenburg in den Ausgang.» Er lacht: «Meistens mussten wir aber miteinander tanzen, weil die Mütter ihre Töchter vor dem unsteten Matrosenleben warnten.» Bolliger selbst stammt aus Beinwil am See, heiratete eine holländische Kapitänstochter und lebt heute wieder in der Region.

Der Spittelhof Der Hof «Spitthal» wurde bereits 1130 erstmals urkundlich erwähnt, noch vor dem Dorf Langenbruck und dem Kloster Schönthal, mit dem er verbunden war. Das damalige Hospiz mit einer eigenen Kapelle wurde von Mönchen unterhalten und diente als Pilgeretappe. Aus der späteren Besitzerfamilie Müller wurden die «Spitteler», von denen auch Carl Spitteler abstammt. Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Hof Spittel, gemeinsam mit dem Hofgut Neunbrunnen – das bis 1861 aus drei Alpgütern bestand – an eine Basler Familie verkauft, die die Höfe erst 1944 an die Schweizer Reederei weiterverkaufte. (bob)

Anlässlich des im Oktober 2023 anstehenden 150. Geburtstags des Baslers Rudolf Gelpke, der als Gründer der Schweizer Rheinschifffahrt gilt, veranstaltet der Schifferverein bereits am 22. Oktober dieses Jahres ein Fest in Langenbruck, zu dem er vor allem Ehemalige einladen will.