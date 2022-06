Sportliche Diversität Fitness-Angebote boomen in der Basler Innenstadt – an prominenter Lage eröffnet bald ein weiteres Studio Pandemiegebeutelt sind die meisten Sportstudios. Doch nun hoffen sie, mit neuen Investitionen und speziellen Angeboten für Stammkunden ihr Überleben sichern zu können. Aimee Baumgartner und Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.00 Uhr

So soll das neue Studio an der Aeschenvorstadt 52/54 aussehen. Visualisierung: Zvg

Stählern, schön geformt oder einfach nur fit: Der erste coronafreie Sommer steht bevor, und eigentlich ist jetzt noch der letztmögliche Zeitpunkt, seinen Körper rechtzeitig für die Ferien in Form zu bringen. Wenn das denn überhaupt jemand will. Denn hinter uns liegen zweieinhalb zugegebenermassen träge Jahre.

Und jetzt, wo die Fitnessstudios wieder geöffnet sind, gibt es genug Möglichkeiten, sich draussen fit zu halten. Doch fällt auf, dass trotz der vergangenen Coronapandemie in der Innerstadt eine regelrechte Muckibuden-Explosion herrscht.

Und bald wird ein weiteres neues Studio an der Aeschenvorstadt 52/54 eröffnen. Das Tanzstudio Braswell Arts Center (BAC) von Armando Braswell und seiner Frau Lisa wird voraussichtlich Ende August 2022 eröffnen, wie sie auf Anfrage der bz bestätigen.

Armando und Lisa Braswell vor ihrem Braswell Arts Center in der Austrasse. Bild: Zvg

Für rund 500'000 Franken wird die Liegenschaft zu einem zweistöckigen Tanzstudio samt Fitnessraum, Duschbereich und Café umgebaut. «Unser Ziel ist es, ein Community Center zu sein, das Menschen unterschiedlichen Alters und Herkunft zusammenbringt», sagt Lisa Braswell. Das bestehende Angebot ihres Studios an der Austrasse wird somit erweitert. Für Braswell sei nun der richtige Zeitpunkt, diesen weiteren Schritt zu wagen.

Hoffen auf die Laufkundschaft

«Wir brauchen dringend mehr Platz, denn die Warteliste ist schon jetzt sehr lang», so Braswell. Der neue Standort bietet mit über 500 Quadratmetern eine fast doppelt so grosse Fläche. «Um uns von der Coronapandemie und den fehlenden Einnahmen erholen zu können, müssen wir physisch wachsen.»

Hier an der Aeschenvorstadt 52/54 soll ab Ende August trainiert werden. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Lisa Braswell ist voller Vorfreude – auch aufgrund der neuen Lage. «Bis jetzt müssen die Leute gezielt zu uns kommen», so die BAC-Direktorin. «Nun hoffen wir, dass wir in Zukunft auch von der Laufkundschaft profitieren können.» Doch ebendiese Laufkundschaft hat insbesondere in diesem Teil der Stadt eine grosse Auswahl an Sportangeboten.

Personaltraining wird bevorzugt

Während sich mit dem «Update Fitness» und dem «Pure Gym» beim Bahnhof SBB, dem «Kieser» in der Steinenvorstadt und dem «Let's Go Fitness» in der Falknerstrasse mehrere Ketten einen prominenten Standort geschnappt haben, fällt auf, dass es ergänzend zum klassischen Fitness auch einige speziellere Studios gibt.

Das «Bionic Aeschenvorstadt». Bild: Nicole Nars-Zimmer

So haben zum Beispiel das «Actifit» in der Elisabethenstrasse und das «Lady Life» am Leonhardsgraben beide das Konzept, Fitness nur für Frauen anzubieten. Nur wenige Schritte entfernt vom neuen Tanzstudio befindet sich seinerseits das «Bionic Aeschenvorstadt», welches Training mittels elektrischer Muskelstimulation (EMS) anbietet.

Ein vergleichbares Konzept hat auch das «Eight-On» in der Aeschenpassage, das am Mittwoch sein vierjähriges Bestehen feierte. «Die hohe Dichte an Sportangeboten sehe ich nicht als Nachteil», sagt Geschäftsführer Rouven Schwarz. Die unterschiedlichen Trainingsformen und Technologien würden sich seiner Ansicht nach gut ergänzen.

Das «Eight-On» in der Aeschenpassage bietet EMS-Trainings an. Bild: Nicole Nars-Zimmer

«Unser Vorteil ist, dass wir Personaltrainings für eine oder zwei Personen anbieten. Die Pandemie hat bei gewissen Leuten dazu geführt, dass es ihnen in einem grossen Studio nicht mehr so wohl ist und sie deshalb das Personaltraining bevorzugen», sagt Schwarz.

Das Überangebot ist nicht der Grund für die fehlenden Menschen

Auch Marcel Cannon, Inhaber des «Crossfit White Wolf» im Hirschgässlein, sieht das grosse Angebot nicht als Problem an. Denn das Crossfit-Modell würde nicht in direkter Konkurrenz mit den Fitnesszentren stehen.

Ihm machen vor allem die Nachwehen der Pandemie zu schaffen: «Ich habe zwei Drittel der Kundschaft verloren und einen Einnahmeeinbruch von drei Vierteln erlebt», sagt Cannon. Konnte er vor der Pandemie noch täglich sechs Stunden Training, die teilweise vier Wochen im Voraus ausgebucht waren, anbieten, sind es nun noch deren zwei. «Und dies bei sehr mauer Belegung.»

Das Crossfit-Studio «White Wolf» befindet sich etwas versteckt im Hirschgässlein. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Denn das Crossfittraining sei intensiv, die Menschen durch die Pandemie eher faul geworden. Hinzu komme, dass er zwei Winter geschlossen haben musste. «Und von Dezember bis Februar ist bei uns Hauptsaison.» Momentan arbeite er auch mit Aktionen, die aktuelle Mitglieder dazu animieren sollen, ihre Freunde mitzunehmen.

«Wenn sie uns einen Neuabonnenten bescheren, erhalten unsere Mitglieder 20 Prozent Rabatt auf ihren Beitrag», sagt Cannon. Was für ihn aber gleichzeitig auch klar ist: «Noch ein Winter mit Massnahmen, und wir sind schachmatt.»

