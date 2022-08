Vandalismus-Serie in Basler Kirchen

Sprayereien Vandalen suchen in Basel katholische Kirchen heim In Basel haben es Unbekannte auf Gotteshäuser abgesehen: In den vergangenen Wochen ist es in mehreren katholischen Kirchen zu Vandalenakten gekommen. Die Polizei geht offenbar von einem einzelnen, geistig verwirrten Täter aus. Hans-Martin Jermann 17.08.2022, 19.36 Uhr

In der Kleinbasler St. Josephkirche haben kürzlich unbekannte Täter gewütet. Kenneth Nars

In Basel sind in den vergangenen Wochen mehrere katholische Kirchen von einem oder mehreren Vandalen heimgesucht worden. Ein Newsscout berichtete gegenüber «20 Minuten» von Sprayereien, die er Anfang Woche an Säulen und Wänden der St. Josephkirche im Matthäus-Quartier entdeckte.

Basler Kirchen sollen trotzdem offen bleiben

Auf Anfrage der Zeitung informierte die Römisch-katholische Kirche Basel-Stadt, dass es in den vergangenen Wochen in anderen Kirchen zu weiteren Vandalenakten gekommen sei: So sorgten Mitte Juli entzündete Holzstücke auf dem Altar der Bruder-Klaus-Kirche auf dem Bruderholz für geschwärzte Innenwände.

Screenshot 20min.ch

Eine Woche später zerstörten Unbekannte mit Steinen Fenster derselben Kirche. Anfang August schliesslich wurden die Innenräume der Heiliggeist- und der Clarakirche mit Graffiti beschmiert.

Laut einem Sprecher der Kirche gehe die Polizei in allen Fällen vom gleichen, geistig verwirrten Täter aus. Vandalenakte im Aussenbereich seien leider nichts Neues, die vorliegenden Schäden aber massiv, sagt er. Die Staatsanwaltschaft kommentierte die Vorfälle nicht. Trotz der Beschädigungen will die katholische Kirche ihre Gotteshäuser in Basel offen halten.