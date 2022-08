Noch immer wird an Basler Schulen getestet, aber ohne Folgen

Spucken ohne Folgen Mit positivem Coronatest in den Unterricht: Wieso wird an Basler Schulen überhaupt noch gespuckt? Noch immer werden an den Basler Schulen freiwillige Massentests durchgeführt. Doch wer positiv, aber symptomfrei ist, der oder die soll nach Empfehlung des Kantons trotzdem ins Klassenzimmer. Zara Zatti Jetzt kommentieren 29.08.2022, 05.00 Uhr

Seit zwei Wochen sind die Schulbänke in Basel wieder besetzt. Das Thema Corona ist durch das aktuell beruhigte Infektionsgeschehen in der Schweiz stark in den Hintergrund geraten. Verschwunden ist es allerdings nicht. Noch immer werden an den Schulen Spucktests durchgeführt, eine Anmeldung ist freiwillig. Das Gesundheitsdepartement rechnet aktuell mit 2000 Tests von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen pro Woche. Die Positivitätsrate liegt gerade einmal bei 0,77 Prozent.

Man testet also noch auf das Virus, doch auf das Resultat reagiert wird eigentlich nicht. Denn die Kinder sollen auch bei einem positiven Test in die Schule, wenn sie mindestens 24 Stunden fieberfrei und in einem guten Allgemeinzustand sind. «Leichte Symptome können toleriert werden», heisst es auf der Website des Kantons.

Kranke Kinder bleiben auch ohne Test zu Hause

Das Vorgehen des Kantons irritiert insofern, dass dieser bei den Informationen zum Testen an Schulen selbst schreibt: «Covid-19 kann auch von Personen ohne Krankheitssymptome auf andere Personen übertragen werden.» Und weiter: «Die Tests an Schulen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, diese Personen zu identifizieren und damit Übertragungsketten zu unterbrechen.» Hinzu kommt, dass Eltern kranke Kinder wohl auch ohne einen positiven Test zu Hause behalten. Wieso wird also noch immer gespuckt?

Die Schulen seien ein Abbild der Gesellschaft und würden einen guten Eindruck über das Ausbruchsgeschehen geben, schreib das Gesundheitsdepartement.

«Das Testen in Schulen gibt uns die Möglichkeit, die Infektionslage in Schulen im Hinblick auf den Herbst engmaschig zu überwachen und auf allfällige steigende Zahlen schnell reagieren zu können.»

Ausserdem könne es den Eltern eine Sicherheit geben, gerade wenn Grosseltern die Betreuung übernehmen oder Risikopatienten in der Familie leben würden.

Maximale Kosten von 430'000 Franken pro Monat

Zu den aktuellen Kosten der wöchentlichen Tests macht das Gesundheitsdepartement keine klaren Angaben. Bei einem Szenario von 5 Prozent Positivitätsrate und einer Teilnahmequote von 20 Prozent lägen die Kosten bei maximal 430'000 Franken pro Monat. Die aktuellen Ausgaben seien deutlich tiefer.

Bei einem positiven Testresultat werde die Situation individuell betrachtet. Es liege in der Kompetenz der Erziehungsberechtigten, zu entscheiden, ob sie ihr Kind zu Hause behalten möchten. Dies etwa, um abzuwarten, ob sich noch Symptome entwickeln.

