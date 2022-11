Beschatter-Subventionen: Der Basler Regierung droht Ärger

SRF-Serie Der Basler Regierung droht Ärger: «Wir besprechen die ‹Beschatter›-Subventionen in der Kommission» Die neue SRF-Serie wurde von Basel-Stadt und Baselland mit fast 300’000 Franken unterstützt. Politisch könnte dies ein Nachspiel haben. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 02.11.2022, 18.49 Uhr

Ganz so komplex wie die Fälle der «Beschatter» ist die Verordnung zur Filmförderung zum Glück nicht. zvg

Man habe alles unternommen, dass sich die Filmschaffenden wohlfühlen in Basel, sagt Regierungspräsident Beat Jans am Sonntagabend bei der Premiere der neuen SRF-Serie «Die Beschatter».

In Anbetracht der neuesten Entwicklungen erhält diese Aussage zumindest einen schalen Beigeschmack. Wie Recherchen der bz zeigten, unterstützen die beiden Basel die Krimiserie am Rheinufer nämlich mit einem umstrittenen Förderbeitrag von 295’000 Franken aus dem Swisslos-Fonds. Mit diesem Fördertopf, der aus dem Gewinn aus dem Verkauf von Losen, Lotto oder Sportwetten gespeist wird, kann die Regierung gemeinnützige und wohltätige Vorhaben im kulturellen, sportlichen und sozialen Bereich unterstützen.

Im Fall der Beschatter geschah dies aber entgegen den eigenen Richtlinien. Bei den Förderkriterien steht in den Richtlinien des Filmförderprojekts klar und deutlich: «Ausgeschlossen sind Beiträge an reine Fernsehfilmproduktionen und Koproduktionen mit Erstauswertung im Fernsehen.»

Vergabe der Swisslos-Gelder schon öfters in der Kritik

Gegenüber der bz begründet die Abteilung Kultur des Basler Präsidialdepartements diese «Ausnahme» für das «Leuchtturmprojekt» mit dem Strukturwandel in der Filmbranche weg von Kino und linearem Fernsehen hin zu Streamingangeboten. Der einmalige Entscheid im Fall der Beschatter müsse zwingend eine Anpassung einleiten. Tatsächlich werden mit dem neuen Filmgesetz, bekannt geworden als «Lex Netflix», die Karten neu gemischt. Der Bundesrat hat gestern seinen Vorschlag in die Vernehmlassung gegeben.

Und es liegt auch in der Kompetenz des Basler Regierungspräsidenten Beat Jans (SP) und seiner Baselbieter Kollegin Monica Gschwind (FDP), die Richtlinien für das bikantonale Filmfördermodell anzupassen. Allerdings müsste dies geschehen, bevor entsprechende Gelder gesprochen werden. Aktuell gelten noch die aktuellen Regeln.

Politisch könnte das unbürokratische Vorgehen nun ein Nachspiel haben:. Durch die Berichterstattung sind die politischen Kontrollinstanzen auf das Thema aufmerksam geworden:

Fall für die GPK

«Wir werden das in der Kommission besprechen», sagt Christian von Wartburg, Präsident der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Basler Grossen Rats. Auch sein Baselbieter Kollege Florian Spiegel sagt: «Das scheint mir nicht der ordentlich-saubere Weg gewesen zu sein. Die Kulturförderung hat sich damit sicher keinen Gefallen getan.»

Die freizügige Verwendungspraxis der Regierung mit den Swisslos-Geldern hat in der Vergangenheit bereits mehrfach für Kritik gesorgt. Weil kommerzielle Veranstaltungen wie das Tennisturnier Swiss Indoors, das Musical «Lion King» und die Sendung «Musikantenstadl» Fördergelder erhielten, kassierte die Basler Regierung gar einen Rüffel vom Bundesamt für Justiz. Als Reaktion auf die Kritik passte der Kanton die Verordnung an die Praxis an. Der Ruf des Swisslos-Fonds als «Kässeli» des Regierungsrats für Projekte, die nicht ins Parlament sollen, hat sich trotzdem gehalten.

Die Ironie an der ganzen Geschichte: Der Basler Regierungsrat verfügt über ein Kompetenzkonto, aus dem er Ausgaben bis 300'000 Franken ohne das Placet des Grossen Rats beschliessen kann. Die Unterstützung für die SRF-Detektive hätte also auch ohne grösseren Aufwand regelkonform beschlossen werden können.

