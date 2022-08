Umstritten: Farid Bang, Kollegah und Fler treten in Basel auf

St. Jakobshalle Farid Bang, Kollegah und Fler kommen nach Basel: Der Kanton überlässt umstrittenen Rappern die Bühne In der Basler St. Jakobshalle sollen im Oktober mehrere Deutschrapper auftreten, die zuletzt vor allem mit sexistischen oder antisemitischen Songtexten und ihrem Verhalten neben der Bühne auffielen. Der Kanton will die Sicherheitslage nochmals überprüfen. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Die Deutschrapper Kollegah (links) und Farid Bang sorgten 2018 für die Abschaffung des deutschen Musikpreises Echo. Frank Hoensch / Redferns

Ein Deutschrap-Konzert im XXL-Format. So wird das «Royal Vibez» angepriesen. Elf Rapperinnen und Rapper aus Deutschland sowie ein Basler Künstler übernehmen am 1. Oktober 2022 während dieses Konzertes die Bühne in der St. Jakobshalle. Während sieben Stunden performen die «Top Acts der Deutschrap-Szene» an einem der grössten Veranstaltungsorte der Region Basel.

Das Line-up vereint tatsächlich mehrere grosse Namen aus Deutschland, denen ihr Ruf vorauseilt. Eine kurze Internetrecherche zeigt: Farid Bang, Kollegah, Fler, Kolja Goldstein, Samra, Nimo – sie alle haben gemeinsam, dass sie nicht nur mit ihrer Musik für Schlagzeilen sorgen.

Sie sorgten für das Ende des Echo-Preises

Am bekanntesten sind die Diskussionen rund um das Duo Farid Bang und Kollegah: 2018 erhielten sie den deutschen Musikpreis Echo in der Kategorie «Hip-Hop/Urban National». Im ausgezeichneten Album «Jung, brutal, gutaussehend 3» enthalten mehrere Lieder gewaltverherrlichende und antisemitische Zeilen.

Als Reaktion darauf gaben etliche frühere Preisträgerinnen und Preisträger ihren Echo zurück. Darunter der Pianist Igor Levit und Sänger Marius Müller-Westernhagen. Auch Sponsoren zogen sich vom Echo zurück. In der Folge wurde der Musikpreis abgeschafft. Und die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen gegen Farid Bang und Kollegah wegen Volksverhetzung ein. Allerdings wurden diese wenige Wochen später wieder eingestellt.

Konzert in Basel hat Seltenheitswert

Auch ein anderer Song des Rap-Duos sorgte im deutschsprachigen Raum für Entsetzen: In «Ave Maria» rappt Kollegah, er stelle sich vor, einer Frau beim Geschlechtsverkehr das Steissbein zu brechen. Mehrere Radiosender verbannten den Song daraufhin aus der Playlist. In einem anderen Stück verbreitet der Rapper zudem Gewaltfantasien über die Töchter eines deutschen Reality-TV-Ehepaares.

Seither hat das Rap-Duo einen schweren Stand. Ende 2018 wurde ein Konzert in Schaffhausen abgesagt, Grund waren Sicherheitsbedenken der Veranstaltenden. Ein Jahr darauf hatten die beiden dann je einen Auftritt in Zürich und Biel – obwohl es im Vorfeld Stimmen gab, die ein Auftrittsverbot verlangten. Für das laufende Jahr sind weder bei Kollegah noch bei Farid Bang weitere Konzerte vorgesehen. Ausser in Basel: Dort sollen sie laut Ankündigung gar ihre exklusive «Jung, brutal, gutaussehend»-Show performen.

Kopfgeld und Haftstrafen

Ebenfalls auf der Bühne stehen wird in der St. Jakobshalle der Rapper Fler. Er ist bekannt für seine zahlreichen Konflikte mit anderen Vertretern der Szene – unter anderem mit Farid Bang und Kollegah, die den Streit 2017 beigelegt haben wollen. Fler wurde in Deutschland schon dreizehn Mal wegen Straftaten verurteilt. Darunter Körperverletzung, Sachbeschädigung, Bedrohung und Beleidigung.

Als die gemeinnützige Organisation «Terre des femmes» in einem Video auf frauenfeindliche Zeilen im Deutschrap aufmerksam machte, verprügelte Fler ein Kamerateam, das ihn zur Sache befragen wollte. Zudem postete er in den sozialen Medien ein Foto einer Frau aus dem Video und setzte ein Kopfgeld auf sie aus.

#Metoo-Welle im Deutschrap ausgelöst

Und zuletzt gehört auch Rapper Samra zu den Auftretenden. Im Juni 2021 geriet sein Leben neben der Musik in die Schlagzeilen. Eine Frau beschuldigte Samra, sie vergewaltigt zu haben. Sein Musiklabel und seine Plattenfirma pausierten daraufhin die Zusammenarbeit. Inzwischen hat Samra eine einstweilige Verfügung gegen die Frau erwirkt, sodass sie nicht mehr über die Anschuldigungen sprechen darf. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Dass sich diese Frau jedoch gegen den Rapper positionierte, löste in Deutschland eine Welle aus: Über 30 Frauen sprachen unter dem Hashtag #deutschrapmetoo über Übergriffe, Missbrauch und Vergewaltigungen in der Deutschrapszene. Damit erlebte eines der grössten Musikgenres Deutschlands eine Bewegung, die aufrüttelte.

Eine Sprecherin des Veranstalters sagt auf Anfrage, dass alle Künstlerinnen und Künstler in der Rap-Szene gerne polarisieren würden und dies kein neues Phänomen sei. «Die Songtexte unterliegen der künstlerischen Freiheit.»

Eskalationspotenzial scheint gross

Ein Kenner der Hiphopszene des deutschsprachigen Raums hat sich für die bz das Line-up des «Royal Vibez»-Konzerts angeschaut. Er sagt, das Eskalationspotenzial sei gross. Und der Anlass würde ein Klientel anziehen, «das vonseiten Sicherheitsmitarbeitenden eine gewisse Aufmerksamkeit braucht».

Die St.Jakobshalle, der Veranstaltungsort des siebenstündigen Konzerts, liegt in der Verantwortung des Basler Erziehungsdepartements. Dieses schliesst also die betreffenden Verträge mit den Veranstaltenden ab, die in der Halle ein Konzert abhalten wollen.

Kanton plant Treffen mit Veranstalter

Auf Anfrage erklärt Sprecher Simon Thiriet den Sachverhalt: Seit März ist der Kanton mit dem Veranstalter in Kontakt. Das Konzert hätte Mitte Mai stattfinden sollen, da jedoch nicht ausreichend Tickets verkauft wurden, bat der Organisator um die Verschiebung des Events in den Herbst. Unterdessen habe er Name und Line-up geändert, so Thiriet. Tatsächlich: Aus dem «Airplane Festival» wurde «Royal Vibez» und einige Acts fielen weg. Gleichzeitig hätten Farid Bang, Kollegah und Samra aber auch schon im Mai auftreten sollen.

Für den Kanton ist klar: Er muss über die Bücher. Zudem müsste die Sicherheitsbehörde von Baselland erneut überprüfen, ob die Rapperinnen und Rapper ein Sicherheitsproblem darstellen könnten, schreibt Thiriet. Man werde sich in den nächsten Wochen mit dem Veranstalter treffen.

MMA-Kampf wurde vor drei Jahren abgesagt

Das Hin und Her erinnert an 2019: Damals hätte ebenfalls in der St.Jakobshalle ein Kampfsportwettbewerb inklusive Auftritt zweier französischer Rapper stattfinden sollen. Diese Zeitung berichtete darüber. Das Erziehungsdepartement trat «wegen Irreführung beziehungsweise Täuschung» vom Vertrag mit dem Veranstalter zurück und sagte den Event damit ab. Die Sicherheit hätte nicht gewährleistet werden können, lautete das Ergebnis einer vertieften Analyse.

Ob das XXL-Konzert im Oktober aufgrund der neuen Voraussetzungen ebenfalls auf der Kippe steht, wird sich zeigen. Zudem bleibt fraglich, ob der Ticketverkauf im zweiten Anlauf gut genug läuft, damit der Veranstalter das Konzert auch wirklich durchführt. Schliesslich muss das Publikum mit 119 Franken für den günstigsten Stehplatz tief in die Tasche greifen.

