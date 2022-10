Reportage: Der Novartis-Campus ist jetzt für alle offen

St. Johann Der Beginn einer neuen Ära: Der Novartis-Campus ist jetzt für alle offen Familienangehörige besuchen Novartis-Angestellte, andere geniessen ein Mittagessen in einem der neuen Lokale. Dass der Basler Campus des Pharmakonzerns Novartis nun offen steht, ist auch ein Verdienst der Forschung, die sich verändert hat. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 03.10.2022, 19.00 Uhr

Neue Aussichten: Seit Montagmorgen kann der Novartis-Campus tagsüber besucht werden. Kenneth Nars

Einen Fuss vor den anderen setzt der Senior auf der 600 Meter langen Fabrikstrasse beim Basler Novartis-Hauptsitz. «Wie in 1001 Nacht» sehe es hier aus, sagt seine Frau und blickt verblüfft zu den modernen Fassaden. Seit über zwei Jahrzehnten habe ihr Mann, der ehemalige Laborant bei Novartis, das Gelände nicht mehr betreten. «Damals sind ‹Auswärtige› noch in die damalige Kantine geschmuggelt worden», erinnert sich der Mann. Mit der Einführung der Zutrittskarten wurde der Einlass massiv beschränkt.

Seit gestern sind die aufwendigen Eingangskontrollen Geschichte. Der Novartis-Campus steht der Basler Bevölkerung nun offen. Der grosse Andrang bleibt gestern aus, diesen habe man aber auch nicht erwartet, sagt Sprecherin Nelly Riggenbach. Aber: «Wir schreiten in einem stillen Akt in die neue Ära.» Auf die Öffnung habe man sich vorbereiten können. Schliesslich seien seit einem Jahr bereits 31 Start-ups auf dem Areal eingemietet, so Riggenbach.

«Zugang nur für Autorisierte.»

Vereinzelt spazieren am Montagmittag Senioren über das Gelände, einige Kinder besuchen das arbeitende Elternteil und eine zweifache Mutter kommt gerade mit Snacks aus der Coop-Filiale. «Wir geben der Stadt Basel ein Gelände in der Grösse von 30 Fussballfeldern zurück», sagt Riggenbach, die es sich nicht habe nehmen lassen, um sieben Uhr morgens mit ihrem Velo als Erste durchs Tor zu fahren.

«Herrlich», ruft ihr Frank Petersen – ebenfalls auf zwei Rädern – beim Vorbeifahren zu und stellt sein Velo vor einem der Gebäude ab. Petersen ist Leiter der Naturstoffforschung bei Novartis. «Zugang nur für Autorisierte» steht an den Glasscheiben. Der Zutritt ist tatsächlich nicht möglich – jeweils nur die Restaurants, Cafés, die Apotheke und der Coop stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung. Besonders bei den Foodtrucks finden sich einzelne Passantinnen und Passanten ohne Zutrittskarte. Ein Pärchen aus Berlin flaniert auf den breiten Wegen und ein älteres Ehepaar spaziert zügig mit Wanderstöcken vorbei.

Campusästhetik lockt Schaulustige an

«Wir waren noch nie hier», sagt Therese Märklin und schwärmt von der Campusästhetik. Bei «Frankys BBQ» stehen mehrheitlich Novartis-Mitarbeitende für einen Burger Schlange. «Die heutige Klientel war schon anders», sagt die Mitarbeiterin. Auch der Pizzaiolo nebenan schätzt den Schritt und ist gespannt auf eine diverse Kundschaft.

Markus Dobler bestellt Tacos – seine Frau und die beiden Söhne sind sichtlich begeistert. «Die Öffnung vereinfacht vieles», sagt Dobler, der als Manager bei Novartis arbeitet und froh ist, nicht mehr für jeden Familienbesuch einen Antrag stellen zu müssen. Die Familie werde während der Herbstferien, in denen der Nachwuchs das Tech Lab auf dem Campus besuche, noch einige Male zusammen lunchen, sagt er.

Sicherheitskonzept hat sich verändert

Auch ein Basler, der seine Frau in der Mittagszeit besucht, ist über den niederschwelligen Zugang zum Areal begeistert. «Solange wir Pommes finden, ist alles gut», sagt er und blickt zu seinem Sohn. Dessen Mutter, die seit drei Jahren beim Basler Pharmakonzern arbeitet, sieht der Öffnung mit gemischten Gefühlen entgegen. «Ob so die Sicherheit der Forschung gewährleistet werden kann?», fragt sie sich.

Durch die mehrheitliche Auslagerung der Produktion hätten die bisher geltenden hohen Sicherheitsvorschriften massiv reduziert werden können, erklärt Novartis-Sprecher Satoshi Sugimoto. Die Eingangskontrollen seien nun jeweils vom Haupteingang ins Innere der Gebäude verlegt worden. Er sagt:

«Wissen wird heute in einem digitalen Raum gespeichert und muss deshalb räumlich nicht mehr beschützt werden.»

Zumindest unter der Woche

Einem Stück Mystik beraubt, fühlt sich aber eine junge Mitarbeiterin, die die Ehrwürdigkeit der Bubble, in der sie in den vergangenen drei Jahren gearbeitet hatte, vermisst: «Dieser limitierte Zugang hatte schon auch etwas.» Ihr Arbeitskollege begrüsst die Durchmischung mit der Bevölkerung: «Wir sind so um einiges transparenter.»

Zum ersten Mal auf dem Areal sind auch die Eltern einer Mitarbeiterin. Sie hat ihnen soeben das Dinosaurierskelett im Erdgeschoss eines Gebäudekomplexes gezeigt. «Dass wir hier nun jederzeit willkommen sind, ist spannend», sagt die Mutter. Vom noch leeren Parkbereich oberhalb der Rheinpromenade her bietet sich ein neuer Blick auf die Dreirosenbrücke. An diesen darf sich die Basler Bevölkerung nun gewöhnen – zumindest von Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 19 Uhr.

