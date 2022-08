Grundstein des Naturhistorischen Museums und Staatsarchivs gelegt

St. Johann «Zwei Mal Wissensgeschichte unter einem Dach» – Grundstein des neuen Naturhistorischen Museums und Staatsarchivs gelegt Im St.Johann klafft ein riesiges Loch. Hier werden ab 2028 alle Dokumente des Staatsarchivs Basel-Stadt und alle Objekte des Naturhistorischen Museums gelagert. Auch soll Besuchenden zukünftig einen Einblick hinter die Kulissen gewährt werden. Esther Keller, Beat Jans und Vertretende der beiden Institutionen legten nun den Grundstein für das Projekt. Mona Martin 22.08.2022, 18.34 Uhr

Das Fundament auf 19 Metern ist gelegt, das Projekt des neuen Naturhistorischen Museums auf Kurs. Nicole Nars-Zimmer

Der Abstieg in die Baugrube an der Entenweidstrasse beim Bahnhof St. Johann ist schwindelerregend. Nach 19 Metern wackligen Gerüstekletterns entlockt das Aufsetzen der Füsse auf betonierten Grund bei einigen Baustellenbesuchenden Laute der Erleichterung. Das Fundament des zukünftigen Naturhistorischen Museums und Staatsarchivs ist denn auch der Anlass dieses Abstiegs. Am Montagnachmittag lädt das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt zur Grundsteinlegung des Neubaus.

Zwei Bauarbeiter hieven den Block mit der Inschrift «sichern erforschen vermitteln» in die dafür vorgesehene Aussparung im Beton. Danach schaufeln Vertretende der Basler Politik, die Direktoren des Naturhistorischen Museums, der Architekt des Projekts und die Leiterin des Staatsarchivs symbolträchtig Erde rund um den Stein. Davor aber werden einige Worte an die Anwesenden gerichtet. Allen voran Regierungspräsident Beat Jans. Er spricht von der Entstehung eines «wichtigen Kulturhauses für unsere Stadt» und adressiert die vielfach geäusserte Kritik am dezentralen Standort:

«Im Abstimmungskampf hiess es oft, es sei am Stadtrand, doch eigentlich stehen wir hier mittendrin.»

Gemeint ist damit das Quartier St.Johann. Dessen Dynamik lobt auch Vorsteherin des Bau- und Verkehrsdepartement Esther Keller und verweist auf den Bahnhof St.Johann, der bald zur S-Bahn-Station werden soll und die neuen Wohnungen auf dem Lysbüchel-Areal.

Regierungsrätin und Vorsteherin des Baudepartements Esther Keller und Regierungspräsident Beat Jans neben dem Grundstein. Nicole Nars-Zimmer

Besondere Herausforderungen umschifft

Keller hebt die Errungenschaft der Grundsteinlegung hervor: «Wir haben die Gleise auf der einen Seite, die durch die Arbeiten nicht beeinträchtigt werden dürfen und die Anwohnenden auf der anderen.» Sie erwähnt auch die Herausforderung der Grabungen auf Grundwasserniveau. Um die Millionen von Objekten des Naturhistorischen Museums und die 120 Laufkilometer Akten des Staatsarchivs sicher zu lagern, mussten baulich spezielle Vorkehrungen getroffen werden.

Architekt Daniel Niggli der EM2N Architekten AG fasst das Projekt in den Worten zusammen: «Hier kommt zwei Mal Wissensgeschichte unter ein Dach.» Um dieser Aufgabe nachzukommen, sei ein Gebäude entworfen worden, das «langlebig und entwicklungsfähig, gleichzeitig aber archaisch» sein solle. «Das Haus soll Patina annehmen dürfen.» Ein Kühlturm werde unter anderem für perfekte Lagerbedingungen sorgen. Der Rohbau dessen soll Mitte Mai stehen. Davor fülle man aber die Grube von 127 Metern Länge und 19 Metern Tiefe mit den vier unterirdischen Geschossen des neuen Kulturhauses. Niggli erklärt:

«Hier sollen Grenzen verschwimmen zwischen Arbeitenden und Besuchenden und Einblicke in die Lagerräume gewährt werden.»

David Alder und Basil Thüring, Co-Direktoren Naturhistorisches Museum Basel, freuen sich derweil, dass nach allen Einsprachen, Referenden und Sparmassnahmen das Projekt auf Kurs ist: «Die Welt verändert sich unter dem Einfluss von uns Menschen dramatisch. Unsere Aufgabe ist es, die Klimageschichte zu belegen und eine Grundlage für die Forschung zu geben.»