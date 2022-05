Stadionkonzerte Konzertveranstalter André Bechir: «Das neue Joggeli ist ausschliesslich für Fussball gebaut worden» Konzertveranstalter André Béchir (73) erklärt, warum er in Basel keine Open-Air-Events mehr veranstaltet und was er von den Schwimmbad-Plänen im Musical Theater hält. Andreas W. Schmid 2 Kommentare 28.05.2022, 05.00 Uhr

Konzertveranstalter André Bechir. Emanuel Per Freudiger

André Béchir, Sie haben viele grosse Musiker und Bands nach Basel gebracht. Welches war Ihr liebstes Konzert?

André Béchir: Das fängt ja gut an… gleich mit einer schwierigen Frage. Ich sage: die Rolling Stones, Tina Turner und Joe Cocker sowie Michael Jackson. Aber bitte verlangen Sie keine Reihenfolge von mir.

Warum spielt die Stadt, was Open-Air-Konzerte anbelangt, in Ihren Überlegungen keine Rolle mehr?

Nach dem Konzert von Simon & Garfunkel 2004 gab es einen hässlichen Rechtsstreit, weil wir für die Sicherheitskosten mehr bezahlen mussten als der FC Basel. Leider haben wir ihn vor dem Bundesgericht verloren. Ich fand das total unverständlich, schliesslich lief bei uns immer alles friedlich ab. Wir hatten in all den Jahren nie einen Krawall. Und trotzdem sollten wir mehr für die Sicherheit bezahlen? Das wollte mir nicht in den Kopf. Die Stadt nahm in all den Jahren viel Geld ein durch uns, und imagemässig waren die grossen Konzerte für sie unbezahlbar. Ich habe mich später mit dem damals verantwortlichen Regierungsrat Jörg Schild ausgesprochen, immerhin.

Ihre Hartnäckigkeit hat wohl trotzdem etwas bewirkt: Vor zwei Jahren beschloss die Basler Regierung, dass Konzertveranstalter bei den Sicherheitskosten dieselben «vorteilhaften Bedingungen» wie der FC Basel erhalten.

Ich müsste ausrechnen, was das genau bedeutet. Einmal habe ich noch die Oper «Aida» ins Joggeli gebracht. Dass wir keine Open-Air-Konzerte mehr veranstalten, ist heute allerdings weniger eine Entscheidung gegen den Standort Basel als vielmehr gegen den St.Jakob-Park. Dieses wurde ausschliesslich als Fussballstadion gebaut, für den FC Basel, der damals im Aufwind war und schon bald wahnsinnig erfolgreich sein sollte. Auf die Bedürfnisse der Konzertveranstalter wollte man keine Rücksicht nehmen…

…obwohl Sie beratend dabei waren? So zumindest habe ich es in einem Artikel gelesen.

Ich wurde schnell wieder ausgeladen. (Lacht.) Nein, es ist alles schwierig beim St.Jakob-Park. Die Zufahrt für Lastwagen ist erschwert, der Rasen nimmt jedes Mal schweren Schaden. Zudem gibt es nur wenige freie Termine, weil der FC Basel regelmässig international mitspielt. Im Letzigrund hat man nun allerdings dasselbe Problem, weil noch letztes Jahr niemand damit rechnete, dass der FCZ Meister wird und deshalb in der Qualifikation für die Champions League mitspielt. So viel ich weiss, gibt es eine Terminkollision mit Ed Sheeran und den Büetzer Buebe, die das Stadion frühzeitig reserviert haben.

Das klingt nach einer Rivalität zwischen Fussball und Musik.

Was ich bedaure. Denn im Fussball und generell im Sport spielt Musik eine grosse Rolle, man denke nur an den Super Bowl oder die Eröffnungsfeiern an einer Fussball-WM oder an Olympischen Spielen. Ich finde, man müsste mehr Verständnis füreinander aufbringen, zum Beispiel, indem man ein multifunktionales Stadion baut und nicht nur eine reine Fussballarena. Als Veranstalter von Open-Air-Konzerten fühle ich mich in Basel nicht mehr so willkommen, wie das früher der Fall war. In Bern ist das anders, da setzen sich sowohl der Stadtpräsident als auch die Stadionbetreiber dafür ein, dass die Konzerte zu ihnen kommen. Auch ist Bern zentraler gelegen, was beim Ticketverkauf ein wichtiges Argument ist.

Keine guten Aussichten für die Basler Musikfans – zumal auch die St.Jakobshalle nicht sonderlich attraktiv für Konzerte scheint.

Im November lassen wir die Kultband «The Cure» dort auftreten. Die St.Jakobshalle hat ein Malheur: Das sogenannte Rigging, die Aufhängung für die ganze Konzerttechnik, ist ungenügend. Diese soll nun in nächster Zeit nachgerüstet werden. Aber auch hier frage ich mich: Warum renoviert man für über 100 Millionen eine Halle, aber nicht so, dass sie für Konzertveranstalter von Anfang an attraktiv ist – obwohl Hallendirektor Thomas Kastl darauf bestand? Da gehen wir lieber in eine Arena, wo wir nicht noch durch Extrakosten belastet werden.

Sprechen wir noch über das Musical Theater, in dem Sie auch schon Konzerte veranstaltet haben.

Genau, zum Beispiel zwei wunderschöne Abende mit Bob Dylan.

Sie wissen aber, was dort hineinkommen soll?

Ja, ein Hallenschwimmbad. Als ich das erste Mal davon hörte, dachte ich an einen Aprilscherz. Schwimmbäder gibt es viele in der Schweiz, aber nur zwei Musicaltheater, eins in Zürich und eben dieses in Basel. Warum muss man ausgerechnet dort schwimmen gehen? Für die Kulturstadt Basel ist das ein Armutszeugnis. Ich glaube, das kann niemand erklären und falls doch, soll er sich doch unbedingt mit mir in Verbindung setzen. Ich hoffe jedenfalls, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.

