Stadt im Wandel Neubauten in Basel – so sah man die Stadt noch nie Die Entwicklung der Stadt Basel schreitet tagtäglich voran. Aus luftiger Höhe ist dies besonders gut erkennbar. Patrick Marcolli 02.08.2021, 12.00 Uhr

Wolkenkratzer in unmittelbarer Nähe zu Wohnungen: Die Roche-Türme. Erich Meyer

Den Baslerinnen und Baslern erschliesst sich der rasante Wandel, dem die Stadt unterworfen ist - oder besser: welcher sich die Stadt unterwirft - in ihrem Alltag kaum oder gar nicht. Das hat einerseits räumliche Gründe. Man geht seinen gewohnten Trott, fährt von seinem Wohnort zur Arbeit oder zum Einkaufen und von dort wieder nach Hause und später ins Theater oder ins Lieblingsrestaurant. Ausflüge auf unbekanntes Terrain sind eher selten. Der Mensch als Gewohnheitstier eben.

Erst aus der Luft wird die Länge des Badischen Bahnhofs erkennbar. Erich Meyer

Anderseits spielt in unserer Wahrnehmung auch der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle: Die Veränderungen, seien sie sozialer oder baulicher Natur, gehen meist langsam vonstatten. Wie bei einem Menschen, den man täglich sieht, wird man sich auch in seiner gewohnten Umgebung des Erneuerungs- oder Alterungsprozesses kaum gewahr.

Der Fotograf Erich Meyer macht es sich seit Jahren zur Aufgabe, die Stadt Basel aus luftiger Höhe zu fotografieren. Die hier gezeigten Bilder sind alle kürzlich entstanden. Die Krux der Fotografie ist es, dass sie immer nur eine Momentaufnahme bieten kann. Die Zeit kann also auch Erich Meyer nicht überlisten, kann ihren Fluss nicht zeigen. Was wir hier sehen ist der Zustand der Basler Welt in einem Bruchteil einer Sekunde an einem bestimmten Tag in einem bestimmten Jahr.

Punktuelle und grossflächige Veränderungen

Und doch: Meyer beschert uns mit den Bildern seiner Flüge über der Stadt eine ganz neue Perspektive. Eine, wie wir sie als bodenhaftende Menschen nicht zu sehen bekommen. Was aber sehen wir hier? Wir sehen eine Stadt, die sich punktuell, aber vor allem auf Transformationsarealen in grossem Tempo verändert.

Der runde Pavillon als vorläufiger Abschluss: Der Novartis Campus. Erich Meyer

Der Novartis Campus beispielsweise findet mit dem Bau des kreisrunden Besucherpavillons seinen vorläufigen Abschluss. Was Erich Meyers Aufnahme deutlich zeigt: Aus dem einstigen Masterplan, welchen der damalige Novartis-Chef Daniel Vasella erarbeiten liess und der eine einheitlichere Bebauung vorsah, ist gerade aus der Vogelperspektive betrachtet nicht viel Realität geworden.

Als ob die Planer Tetris gespielt hätten: Das Erlenmatt-Areal. Erich Meyer

Die Erlenmatt hingegen ist fast fertig gebaut. Von oben sieht es aus, als ob die Stadtplaner Tetris gespielt hätten auf dem ehemaligen Güterbahnhof der Deutschen Bahn. Die Kleinteiligkeit der Bebauung Erlenmatt Ost (oben im Bild) verschwimmt aus der Ferne.

Es hat bereits ein Schulhaus und mehrere neue Wohnbauten - und doch dominiert noch die grosse leere Fläche bei den Geleisen: Das Lysbüchel-Areal. Erich Meyer

Kaum zu erkennen aus luftiger Höhe sind die kleinteiligen Wohnbauten der Stiftung Habitat auch auf dem Lysbüchel-Areal. Sie sind nur wenige Meter hinter dem Kreisel des Lothringerplatzes zu sehen, noch dominieren aber die grossen, leeren Flächen der SBB entlang der Geleise.

Das alte Felix Platter-Spital wird umgebaut, das neue steht - und daneben entsteht das «Westfeld»-Quartier. Erich Meyer

Im Werden ist auch das Westfeld genannte Areal beim Felix Platter-Spital. Hier entstehen studentische Wohnungen im alten Spital und neben dem neuen wird ein neues kleines Quartier hochgezogen.

Aus der Luft elegant und schlank: Der Claraturm. Erich Meyer

Hochgezogen ist mittlerweile auch der Claraturm. Aus der Perspektive von Erich Meyer wirkt er schlank und recht elegant. Manchmal wünschte man sich, man sähe Gebäude nur aus der Luft.