Das Klybeck in Basel fürchtet sich vor der Gentrifizierung

Stadtentwicklung Aus fünf sollen zehn Wohnungen werden: Das Klybeck fürchtet sich vor der Gentrifizierung An der Schlossgasse 8 in Basel sollen fünf 4-Zimmer-Wohnungen in zehn 2-Zimmer-Wohnungen umgebaut werden. Nun regt sich Widerstand. Im Quartier machen sich viele Menschen Sorgen um die weitere Entwicklung. Zara Zatti Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.00 Uhr

Die Garagenboxen und die Werkstatt im Hinterhof der Schlossgasse 8 sollen zu vier Kleinwohnungen umgebaut werden. Kenneth Nars (21. Juni 2022)

Die Schlossgasse im Klybeck ist eine idyllische Strasse. Grosse und kleine Bäume säumen die Vorgärten, abgesehen von Vogelgezwitscher und Musik, die aus einem der Fenster auf die Strasse gelangt, ist es ruhig an diesem heissen Juninachmittag. Die Idylle wurde für die Mieterinnen und Mieter an der Schlossgasse 8 im vergangenen Monat durch eine Tafel gestört, die das Bauinspektorat am Gartenzaun angebracht hatte.

Die Tafel sagt: Das Haus soll umgebaut werden. Das zugehörige Baugesuch, das die Eigentümerschaft beim Kanton eingereicht hat, zeigt: Aus den fünf bisherigen 4-Zimmer-Wohnungen sollen zehn 2-Zimmer-Wohnungen entstehen. Auch im Dachgeschoss sind zwei neue 2-Zimmer-Wohnungen und ein Mezzaningeschoss vorgesehen. Jetzt fürchtet die Mieterschaft um ihre Wohnungen.

Das Haus stammt aus den 1930er-Jahren. Kenneth Nars

«Die Umbaupläne an der Schlossgasse 8 bewegen die Gemüter im Quartier», sagt Fritz Rösli von der Quartierarbeit Klybeck-Kleinhüningen. Und er fügt an: «Das liegt auch an den Besitzern.» Die Eigentümerin der Liegenschaft ist die Schmidt Söhne AG mit Sitz in Basel. In deren Verwaltungsrat sitzen wiederum die Gebrüder Thomas und Alexander Götz aus Gockhausen (ZH). Laut einer Recherche des Vereins «Stadt für alle» gehören den beiden über 600 Wohnungen in Basel, darüber über 400 im Klybeck.

Im Klybeck geht die Angst vor der Gentrifizierung um

Die bewegten Gemüter dürften auch der generellen Furcht vor einer Gentrifizierung des Quartiers – das davon bislang weitgehend verschont wurde – geschuldet sein. Mit dem Stadtentwicklungsprojekt «Klybeck Plus», dem grössten Transformationsareal der Stadt, wird sich das Quartier künftig wandeln. Die Furcht vieler Bewohner: Das Quartier wird aufgewertet, bisherige Bewohnerinnen und Bewohner werden vertrieben.

In der Vergangenheit kam es im Klybeck schon zu mehreren Sanierungen und Kündigungen durch Firmen der Gebrüder Götz. Das jüngste Beispiel sind Wohnungen an der Kleinhüningerstrasse 90 bis 94. Im Februar erhielten 150 bis 200 Anwohnerinnen und Anwohner die Kündigung wegen Sanierungen. Die Quartier fürchtet, dass sich diese Entwicklung fortsetzt.

In der Schlossgasse 8 regt sich Widerstand gegen den bevorstehenden Umbau. Das Haus wurde zwischen 1928 und 1930 von der Basler Baugesellschaft als Teil einer typischen Arbeitersiedlung errichtet. Im Hinterhof des Wohnhauses wurden in fünf Garagenboxen Werkstätten und Lagerräume eingerichtet. Bei einem Besuch treffen wir auf Filip Pavel, der die Box Nummer zwei zusammen mit drei Kollegen gemietet hat, und den Schreiner Jan Radicke. Auf dem Dach der Garagen pflanzen Quartierbewohnerinnen und Bewohner Tomaten, Salat und Blumen an.

Auch der Heimatschutz wehrt sich

Wird dem Baugesuch stattgegeben, würde die Box von Filip Pavel verschwinden. Denn auch das Hinterhaus mit dem Garagenboxen will die Eigentümerschaft in vier Kleinwohnungen umbauen. Jan Radicke, Schreiner und Mieter der Werkstatt deutet ungläubig auf die Boxen: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier etwas mit Wohnqualität entstehen soll. Es wird einfach versucht, das Maximum herauszuholen.»

Deshalb hat er, zusammen mit einigen Bewohnerinnen und Bewohnern des Wohnhauses, Einsprache gegen das Baugesuch eingereicht. Und sie sind nicht die einzigen, die sich gegen den Umbau wehren. Auch der Basler Heimatschutz erhebt Einsprache gegen das Baubegehren. Das involvierte Wohnhaus wurde 2016 von der kantonalen Denkmalpflege ins Inventar schützenswerter Bauten aufgenommen.

Neben der Fassade erachtet auch der Heimatschutz die Innenstruktur als schützenswert. Der Heimatschutz geht in seiner Einsprache davon aus, dass Letzteres durch den Umbau komplett abgebrochen würde. «Der Umbau würde den grössten Teil der charakteristischen Bausubstanz zerstören und den Denkmalwert des Gebäudes auf die Aussenhaut reduzieren», heisst es in der Einsprache. Die Umbaupläne des Hinterhauses bezeichnet der Heimatschutz als «groteske und absolut unpassende Verfremdung» und auch als «wohnhygienisch hochproblematisch».

