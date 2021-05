Stadtentwicklung Basels ewige Baustelle: Warum es am Voltaplatz nicht weitergeht Eigentlich müsste, wo früher ein Haus mit Post war, längst ein neues Gebäude stehen. Doch Immobilien Basel-Stadt kann nicht weiterplanen. Der Ball liegt beim Bundesgericht. Patrick Marcolli 04.05.2021, 05.00 Uhr

Grün statt grau: Der Bauplatz an der Ecke Elsässerstrasse und Voltaplatz Nicole Nars-Zimmer

Seit Jahren wächst Gras am Basler Voltaplatz, wo längst ein Gebäude stehen sollte. In einer Gegend also, die seit dem Bau der Nordtangente im stetigen Aufschwung ist. Sogar Eins-zu-Eins-Modelle der künftigen Gebäudefassade sind auf dem Gelände zu besichtigen, doch auch sie haben bereits Moos angesetzt.