Stadtentwicklung Boccia, Hochbeete und Yoga: Zwischennutzung auf dem Erlenmattplatz geplant Bis der Platz im neuen Basler Quartier mit Wohnungen bebaut wird, sollen hier Spiele, Sport und Gemeinschaftsprojekte stattfinden. Helena Krauser Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Fläche auf dem Erlenmattplatz ist bislang noch ungenutzt. Nicole Nars-Zimmer

Im Juni wurde bekannt, dass auf der unbebauten Fläche beim Erlenmattplatz künftig Wohngebäude entstehen werden. Doch bis zum Baustart dauert es noch ein paar Jahre. Bis dahin ist eine Zwischennutzung geplant. Nun hat das Präsidialdepartement seine Pläne dafür konkretisiert.

Der Fokus der Zwischennutzung auf den rund 3400 Quadratmetern soll gemäss Baugesuch und Aussagen von Roland Frank vom Präsidialdepartement auf einem soziokulturellen Angebot liegen. Dieses soll von Anfang Juni 2022 bis Dezember 2025 stattfinden. Angedacht sind Projekte im Bereich Spiel, Freizeit und Aufenthalt für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Autobahnwand soll begrünt werden

Bei der Erarbeitung des geplanten Angebots waren gemäss Projektbeschrieb das Stadtteilsekretariat sowie Quartier- und Anwohnerorganisationen involviert, die ihre Anliegen an öffentlichen Mitwirkungsveranstaltungen im vergangenen Spätsommer einbringen konnten.

Der Fokus wurde ausserdem um den Bereich «Grün und Klima» ergänzt. Gemäss Frank lag es auf der Hand, Begrünungsprojekte in die Planung miteinzubeziehen, da in den angrenzenden Quartieren eine Unterversorgung von Grün- und Freiflächen bestehe. In diesem Zusammenhang gibt es auch bereits ein bestehendes Konzept, das bei der Projektierung der Zwischennutzung berücksichtigt werden könnte: «Das Projekt ‹Grün her› möchte ein Biotop und einen Klimalehrpfad als Bestandteil einer Fassadenbegrünung der Autobahnwand realisieren», so Frank. Erwähnenswert ist in diesem Kontext, dass das Bau- und Verkehrsdepartement die Abkehr von dem ursprünglich geplanten «Stadtterminal» damit begründete, dass es im Erlenmattquartier bereits genügend Grün- und Freiraum gäbe.

Die Projekte der Zwischennutzung sollen zwischen 7 und 22 Uhr stattfinden und «so gestaltet werden, dass sie sich an die Umgebung anpassen und zu keinen mehr als geringfügigen Störungen bei der Anwohnerschaft führen», wird im Projektbeschrieb erläutert. Vorgesehen sind Spiele wie Boccia, Tischtennis, Frisbee und gemeinsame Aktivitäten, wie die Begrünung von Hochbeeten oder Yogastunden. Für Lagerfläche und Sanitäranlagen sollen drei Container aufgestellt werden.

Die Betreiberorganisation für die Zwischennutzung ist gemäss Frank noch nicht bekannt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen