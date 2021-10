Smart City: Das Wolf-Areal wird smart, doch es bleibt laut

Stadtentwicklung Das Wolf-Areal wird smart, doch es bleibt laut Mit dem Wolf-Areal sind hehre Absichten, aber auch Probleme verbunden – etwa für den Gundelitunnel. Christian Mensch Jetzt kommentieren 22.10.2021, 05.00 Uhr

Der Güterbahnhof Wolf wird zur gemischten «Smart City». Als Wohnlage ist die Sicht auf viel Verkehr garantiert.

An keinem Ort in Basel-Stadt wird es wohl einfacher, preisgünstigen Wohnraum zu schaffen. Auf dem heutigen Areal des Güterbahnhofs Wolf sollen mindestens ein Drittel der 550 geplanten Wohneinheiten für 1200 Personen diesem Anspruch genügen.

Die Stadtbewohner des «Wolfhofs» werden nach den Vorstellungen der Abteilung Stadtentwicklung im Präsidialdepartement in der «Smart City» leben – dem intelligentesten, vernetztesten und nachhaltigsten Umfeld, das die Schweiz zu bieten hat. Doch der Ort bleibt wie heute umrauscht von Autos und Zügen, ist eingeklemmt zwischen Gleisfeld und Autobahnzubringer, abgetrennt zudem von anderen Wohnquartieren. Allenfalls beruhigt durch ein grünes Band, das sich durch das Areal zieht, komplementiert durch einen kleinen neuen Stadtpark, der auf der gegenüberliegenden Strassenseite entstehen könnte.

Vor zwei Jahren stellte Basel-Stadt einen Richtplan vor für das 16 Hektar grosse Areal. Anfang Jahr hat die Regierung für die Hälfte der Fläche einen Bebauungsplan in die Vernehmlassung geschickt.

Die SBB räumen ein Teil des Areals - wenn der Gateway Basel Nord kommt

Nun liegt das Projekt als Ratschlag beim Parlament. Das Wohnargument durchzieht als roter Faden den vorgeschlagenen Bebauungsplan. Doch im Wesentlichen bleibt der Wolf mit unmittelbarem Bahn- und Autobahnanschluss, was er ist: ein Hub für Spedition und Logistik. Rund die Hälfte der Fläche soll auch langfristig für die «City Logistik» reserviert bleiben, für die Feinverteilung von Waren in der Stadt. Voraussetzung für diese Fokussierung ist jedoch, dass beim Hafen der Containerterminal Gateway Basel Nord realisiert wird, was bau- und verwaltungsrechtlich weiterhin in der Schwebe ist.

Doch auch wenn die groben Güter vom Wolf verschwinden und dereinst smarte Lastenvelos und E-Camions die Waren zur Feinverteilung abholen sollten, verbleibt auf dem Areal ein massives Verkehrsaufkommen. Und dieses wird nicht weniger, wenn zusätzlich ein zentraler Fernbusbahnhof auf das Areal kommt oder eines Tages vielleicht sogar eine S-Bahn-Station eingerichtet wird. Nur wer Lärm mag, wird sich auf dem Wolf wohlfühlen.

Konsequenzen für den Bau des geplanten Gundelitunnels

Mit dem Projekt werden jedoch auch Lärm und Emissionen verlagert. Denn sind die ersten Etappen erst einmal realisiert, wird dies Konsequenzen für andere Grossprojekte haben: Der Gundelitunnel, das Kernstück einer Westring-Umfahrung, könnte dann etwa nicht mehr vom Wolf aus gegraben werden. 170'00 Quadratmeter sind heute als Bauinstallationsfläche dafür auf dem Areal reserviert.

Die politische Grosswetterlage spricht zwar nicht für eine rasche Umsetzung, doch aus Sicht der Regierung besteht eine «erhebliche Wahrscheinlichkeit», dass der Tunnel in 20 bis 30 Jahren gegraben werde. Ambitionierte Pläne mit der «Smart City» Wenn das Wolf-Areal neu genutzt ist, müsse der Vortrieb für den Tunnelabbau eben vom anderen Ende her erfolgen, heisst es im Ratschlag. Dieser Ort, der zu einer Grossbaustelle wird, ist zwar nicht definiert – doch er dürfte mit grösserer Wahrscheinlichkeit auf Baselbieter Boden liegen.

Ein Kernstück für die ambitionierten Pläne der Basler Regierung

Bis zu den konkreten Problemen von morgen ist es jedoch noch weit. Näher sind deshalb die hehren Absichten von heute. So hat Regierungspräsident Beat Jans gestern die Kongressreihe «Aufbruch zur nachhaltigen Transformation» in das «Smart City Lab» auf den Wolf geladen, um den Ort auch für eine breitere Fachwelt als Hotspot der Innovation zu positionieren. Jans sagte, das Wolf-Areal sei ein Kernstück in den ambitionierten Plänen, Basel zur Umwelthauptstadt Europas zu machen und sich den European Green Capital Award zu sichern.

Für den Stadtentwickler Lukas Ott sind die Bedingungen auf dem Wolf geradezu ideal: Mit den SBB gibt es nur gerade eine Landbesitzerin und diese ist gerne bereit, bei der wertvermehrenden Arealentwicklung dem Kanton den Lead zu überlassen. Und Widerstand gibt es keinen; gegen die Planauflage ist keine Einsprache eingegangen.