Stadtentwicklung Die Transformation des Klybeck-Areals wird beschleunigt Kleine Parzellen für preisgünstiges Wohnen: Statt auf grosse Bebauungspläne zu warten, will der Kanton beim Klybeck-Areal vorwärtsmachen. Die Grundeigentümer freut es, die Gentrifizierungsgegner sind alarmiert. Patrick Marcolli 18.02.2021, 05.00 Uhr

Der Grundeigentümerin Rhystadt AG gehören die gelb markierten Areale des Klybeck, die anderen Grundstücke der Swisslife.







Bild: zVg

Es ist ein sehr langer Weg hin zur Transformation des ehemaligen Werkareals von Ciba und später von Novartis zwischen Rhein und Wiese. Geht es nach dem bisherigen, offiziellen Fahrplan des Kantons und der beiden neuen Grundeigentümer, so dürfte der nötige städtebauliche Vertrag in rund zwei Jahren unterschrieben und das entsprechende Konzept in rund drei Jahren in den Stadtteilrichtplan eingearbeitet werden. Bis die ersten Züge eines neuen Quartiers sichtbar werden, wird dann aber wohl noch rund ein Jahrzehnt vergehen. Die verfahrenstechnischen Hürden sind hoch, die Abläufe komplex und die Mitbeteiligungsforderungen der Öffentlichkeit ein Dauerthema.

Ein Paragraf, der eine Beschleunigung möglich macht

Nun aber scheinen die Beteiligten gewillt, die Angelegenheit zumindest in Teilen zu beschleunigen – mit Hilfe eines Türchens im Gesetz, das kaum je geöffnet wird: Paragraf 106 des basel-städtischen Bau- und Planungsgesetzes sieht vor, dass die Regierung in Eigenregie Parzellen, die weniger als 4'000 Quadratmeter gross sind, umzonen kann. Auf Initiative der Abteilung Stadtentwicklung im Präsidialdepartement soll nun dieses Verfahren eingeleitet werden.

Stadtentwickler Lukas Ott sagt dazu auf Anfrage dieser Zeitung, mit der Transformation des Klybeckplus-Areals könne Basel zeigen, wofür urbanes Leben heute stehe – für Ökologie, Nachhaltigkeit, Dichte, kulturelle und soziale Vielfalt. «Damit dies gelingt, müssen wir neben der traditionellen Nutzungs- und Zonenplanung auch über flexible Pionierflächen für Pilotprojekte verfügen.» Konkret ist angedacht, in einem ersten Schritt kleinere Parzellen auf dem Areal von der Regierung umzonen zu lassen und später dort preisgünstige Wohnungen anzubieten.

Die beiden Grundeigentümer, die Rhystadt AG und die Swiss Life, sind erwartungsgemäss bereit, einen solchen beschleunigten Weg mitzugehen. Diese mögliche Vorgehensweise sei sehr begrüssenswert, lässt die Swiss Life verlauten. Zwar habe man sie noch nicht detaillierter prüfen können. Jedoch könne man mit einer schrittweisen Öffnung und Belebung des Areals zeigen, «dass wir ein verlässlicher Partner für eine langfristige und nachhaltige Entwicklung des Klybeck sind». Dafür geeignet seien beispielsweise Parzellen im nördlichen Arealteil, wo die bestehenden Bebauungsstrukturen des direkt angrenzenden Quartiers aufgenommen und fortgesetzt werden könnten. Stadtentwickler Lukas Ott ergänzt: «Der Einbettung des neuen Quartiers in die bestehenden Strukturen der Umgebung kommt eine entscheidende Bedeutung zu. Dies betrifft auch die Massstäblichkeit.»

Die Rhystadt AG wiederum schreibt, es gehe ihr darum mitzuhelfen, «dass so rasch wie möglich preisgünstiger Wohnraum in Basel realisiert wird. Der Anteil von preisgünstigen Wohnungen war seit Projektbeginn ein wichtiges Thema im Planungsprozess.» Zurzeit werde eine kleine Parzelle auf ihre Tauglichkeit für günstigen Wohnraum geprüft.

Idee einer Moratoriums-Initiative offenbar fallen gelassen

Den kritischen Begleitern dieser Entwicklung, angeführt vom Verein Zukunft Klybeck, sind die Bemühungen des Kantons in dieser Sache nicht entgangen. In einem E-Mail, welches der bz vorliegt, erkundigen sie sich beim Rechtsdienst des Kantons nach der Möglichkeit, mit der Lancierung einer Moratoriums-Initiative diese Entwicklung zu stoppen. Sie beziehen sich dabei auf die Tatsache, dass die Initiative «Basel baut Zukunft» derzeit nach einer Intervention von drei bürgerlichen Parlamentariern vom Appellationsgericht auf ihre rechtliche Zulässigkeit hin überprüft wird. Das im vergangenen Jahr eingereichte Volksbegehren fordert einen Anteil von 50 Prozent an preisgünstigen Wohnungen auf den Transformationsarealen der Stadt, derzeit gelten 30 Prozent als Massgabe.

Solange über die Initiative nicht abgestimmt sei, dürfe keine Parzelle auf dem Klybeck-Areal umgezont werden, so der Verein Zukunft Klybeck. Ob die angedachte Moratoriums-Initiative aber überhaupt lanciert wird, ist fraglich. Vorstandsmitglied Christoph Moerikofer sagte gegenüber der bz: «Unser Verein plant keine weitere Initiative.»