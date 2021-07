Stadtentwicklung Neues Klybeck-Quartier: «Transformation ohne Jugendliche ist unvorstellbar» Die grossen neuen Quartiere der Stadt Basel würden ohne jungen Menschen geplant, lautet der Vorwurf. Die Grundeigentümer des Klybeck-Areal widersprechen. Patrick Marcolli 22.07.2021, 05.00 Uhr

Zukunftsmusik: Der neue Stadtteil im Klybeck am Kleinbasler Rheinufer (Hintergrund, in Weiss). Bild: zVg

Werden die Jugendlichen bei der Planung der Transformationsareale in Basel zu wenig miteinbezogen? Diesen Vorwurf äussert Antoinette Voellmy, langjähriges Mitglied der Begleitgruppe für das Erlenmatt-Quartier, in einem gestern in dieser Zeitung veröffentlichten Leserbrief. Als Beispiel nennt sie das gescheiterte «Stadtterminal» auf der Erlenmatt, an dessen Stelle nun Wohnungen entstehen sollen. Voellmy schreibt: «Auch in den Plänen für das Klybeckplus-Areal kommen übrigens Jugendliche nicht vor.»