Stadtgeschichte Der «Markthof»: Bittersüsser Triumph des Basler Heimatschutzes Mitte der siebziger Jahre wurde ein Projekt für ein gigantisches neues Einkaufszentrum vom Basler Stimmvolk wuchtig verworfen. Patrick Marcolli 27.07.2021, 18.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Foto des geplanten Neubauprojekts Märthof von Coop. Der dazu nötige Abbruch der Altbauten wurde 1976 in einer Volksabstimmung abgelehnt. Bild: zVg

Das Gebäude am Marktplatz, das nun in ein Hotel verwandelt worden ist, steht wie kaum ein zweites für den Kampf und den Krampf Basels um seinen alten Kern. Und um die Frage, was schützenswert ist und was nicht.

Der heute nur noch als Fassade existierende «Markthof» ist ein typisches Produkt des ausgehenden 19. Jahrhunderts, einer Zeit also, in der das mittelalterliche Erbe vor dem Hintergrund der Modernisierung und des Bevölkerungswachstums erstmals richtig unter Druck geriet. Stilistisch frönte man gerne dem Historismus und versuchte, quasi als Kontrapunkt zur Industrialisierung, Stile der Vergangenheit zu imitieren. Der Marktplatz erfuhr durch den Abriss von mittelalterlichen Häusern in dieser Zeit erst seine heutige Gestalt.

Basel sollte autotauglich werden

Diese Vorgeschichte sollte man im Hinterkopf haben, um die Vorgänge besser einordnen zu können, die sich weniger als hundert Jahre nach dem Bau des «Markthofs» abspielten. Die Modernisierung Basels hatte nämlich im so genannten Korrektionsplan von 1949 gegipfelt, oder genauer: Basel sollte bis ins Innerste autotauglich gemacht werden. Ganze Häuserzeilen aus dem Mittelalter wurden geopfert (Blumenrain, Spiegelgasse), andere standen noch zur Disposition.

Das neue Hotel Märthof am Marktplatz. Juri Junkov

Innerhalb dieser so genannten Tal-Entlastungspläne entwickelte die Markthof-Eigentümerin Coop 1968 ihr Projekt für ein riesiges Einkaufszentrum, das über den heutigen Markthof hinaus unter anderem auch das gegenüberliegende Singer-Haus miteinbezogen hätte. Der neue Komplex hätte sich über das Geviert zwischen Eisengasse, Marktplatz, Stadthausgasse und Fischmarkt erstreckt. 1973 stimmte die Regierung dem Projekt zu - doch bald wurden die Stimmen der Gegner lauter und mündeten schliesslich in einen grossen Chor von Opponenten.

Das war unter anderem ein Verdienst des «Basler Komitees gegen den Markthof». Der Grosse Rat bekam kalte Füsse und überwies das Geschäft der zuständigen Sachkommission. Coop reagierte und legte 1975 ein stark revidiertes und deutlich verkleinertes Projekt vor. Im März 1976 sagte das Basler Parlament deutlich Ja zum redimensionierten Bauvorhaben, dem aber immer noch zahlreiche Altstadthäuser zum Opfer gefallen wären.

Geburtsstunde des breit verankerten Heimatschutzes

Gegen den Grossratsbeschluss wurde das Referendum ergriffen - mit überwältigendem Erfolg: Über 27000 Baslerinnen und Basler setzten ihre Unterschrift unter das Begehren. Wenig überraschend, dass im September ein klares Nein zum Markthof-Projekt resultierte. Das bestehende historistische Gebäude wurde in die neu geschaffene Schonzone aufgenommen, die mittelalterliche Kernstadt in die Schutzzone.

Man kann in diesem Referendum mit gutem Recht die Geburtsstunde eines breit verankerten Heimatschutzgedankens in Basel sehen. Nach jahrzehntelanger Abrisswut wehrte man sich aber - das ist rückblickend wiederum fast ironisch - für ein architektonisch unterdurchschnittliches Gebäude im rückwärtsgewandten Stil, eines, das im Innern sowieso nicht mehr original erhalten war. Die Frage ist also: Was wäre denn an seiner Stelle entstanden? Ein Blick auf das Projekt der Architekten Bräuning, Leu, Dürig (siehe Bild) verschafft so etwas wie Klarheit: Besser wäre es definitiv nicht geworden.