Barfi, 46 Grad? Basler Asphaltwüsten sollen erträglicher werden

Stadtklima Bald 46 Grad auf dem Barfi? So sollen Basler Asphaltwüsten erträglicher werden Die Basler Innenstadt heizt sich an warmen Sommertagen stark auf. Mit unterschiedlichen Massnahmen sollen besonders betroffene Orte gekühlt werden. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Der Messeplatz gehört zu jenen Orten in Basel, die sich im Sommer besonders stark aufheizen. Roland Schmid / BLZ

Wer kürzlich auf dem neuen Kreisel beim Kunstmuseum unterwegs war, wird festgestellt haben, dass dieser in der prallen Sonne besonders heiss wird – und dass der neue, schwarze Asphaltbelag daran nicht ganz unschuldig ist. Es handelt sich dabei nur um eines von vielen Beispielen in Basel, bei denen diese Art von Strassenbelag verwendet wurde. Wie kommt man in Zeiten verzweifelter Suche nach Abkühlung in Innenstädten auf die Idee, Strassenbelag zu verwenden, der das Problem noch verschärft?

Auf die Frage angesprochen, verweist Daniel Hofer, Mediensprecher beim Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) auf die Basler Regierung. Diese musste sich schon einmal wegen einer Interpellation mit dem Thema beschäftigen, die vor einem Jahr eingereicht wurde. SP-Grossrätin Lisa Mathys plädierte darin für den Einsatz von kühlenden Strassenbelägen, wie sie im Kanton Bern erforscht werden.

Die Regierung antwortete, dass sie an Pilotprojekten zum Einsatz kühlender Beläge «sehr interessiert» sei. Strassenbeläge müssten aber zahlreichen Anforderungen genügen und es sei noch nicht klar, ob der Effekt auch jahrelanger Abnutzung durch den Strassenverkehr standhält.

Salzstreuen ist für das BVD keine Option

Während in der Schweiz an neuen Strassenbelägen getüftelt wird, um der Hitze entgegenzuwirken, versucht man in den Niederlanden denselben Effekt mit dem Streuen von Salz zu erreichen. Dieses zieht Feuchtigkeit aus der Luft, was dann den Asphalt kühlt. Auch hier gibt sich das BVD kritisch. Das Salz diene in erster Linie dazu, Asphaltschäden wegen der Hitze zu verhindern, sagt Hofer. Das sei in Basel nicht notwendig, denn «unsere Strassenbeläge ertragen je nach Strasse gegen 70 Grad Celsius, ohne dass grössere Schäden entstehen.» Und: «Zudem möchten wir den ohnehin schon gestressten Strassenbäumen nicht noch mehr zumuten, indem wir sie im Sommer auch noch Streusalz aussetzen.»

Das Hitzeproblem beschränkt sich aber bei weitem nicht nur auf Strassen mit dunklen Belägen. Es herrscht auch überall dort, wo Schatten- und Windmangel auf versiegelten Boden trifft, also Asphaltwüsten wie dem Barfüsser-, Markt- oder Messeplatz. Gemäss Prognosen der ETH dürfte an solchen besonders von Hitze betroffenen Orten im Sommer des Jahres 2030 eine Temperatur von bis zu 46 Grad Celsius herrschen. Erstellt wurden diese im Rahmen des Stadtklimakonzeptes, welches der Regierungsrat im vergangenen Jahr verabschiedet hat.

«Trotz Klimawandel soll die sommerliche Hitzebelastung in der Innenstadt tagsüber erträglich und eine nächtliche Abkühlung möglich sein», erklärt Hofer das Ziel. Und so soll es erreicht werden:

«Wir setzen dafür auch auf mobile Begrünungselemente wie Pflanzkübel oder begrünte Pergolen, mobile Wasserbecken, Sprühnebelanlagen und Sonnensegel.»

Gut eine Million Franken hat der Regierungsrat vergangenen Monat für die Planung von temporären Massnahmen bewilligt.

Erste Massnahmen wurden bereits umgesetzt

Bei anstehenden Bauprojekten auf Strassen und Plätzen sollen laut Hofer Flächen entsiegelt und mehr Grün gepflanzt werden. In diesem Zusammenhang verweist Hofer auf den Ideenwettbewerb für die Neugestaltung des Barfüsserplatzes. «Sie sollen zeigen, wie dieser im Sinne des Stadtklimakonzepts zu einem modernen Stadtplatz werden kann.»

An einigen Orten in der Stadt wurden bereits Massnahmen umgesetzt. So befindet sich vor dem Museum der Kulturen am Münsterplatz ein Sonnensegel. Am Unteren Rheinweg wurde sogenanntes «mobiles Grün» positioniert, also Pflanzkübel mit Bäumen hingestellt. Und der Platz hinter der Barfüsserkirche stellt ein Beispiel für mehr Grün und entsiegelte Flächen dar. Welche Massnahmen als Nächstes umgesetzt werden, ist noch nicht klar. «Die Anzahl, Grösse und genaue Verortung wird noch erarbeitet», so Hofer.

