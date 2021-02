STADTLEBEN Rheingasse-Wirte sind besorgt: «Diese Baustelle kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt» Ab kommendem Jahr soll die Basler Ausgangsmeile Rheingasse zur fussgängerfreundlichen Altstadtgasse umgebaut werden. Nach Corona droht ihnen also ein weiteres Hemmnis, befürchten die Gastronomen vor Ort. Recherchen zeigen nun: Der Baubeginn verzögert sich. Rahel Koerfgen 09.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mehr Boulevard: Nach der Umgestaltung der Rheingasse werden die Trottoirs verschwunden und die Strassenränder stattdessen mit geschliffenen Rheinwacken gepflästert sein. Roland Schmid

Man kann ihn durchaus als Opfer des eigenen Erfolgs bezeichnen: Nikhil Bigler, Mitinhaber der Rheingasse-Bar Schall und Rauch, reitet mit seinem coronabedingt initiierten Take-away-Kiosk auf einer kleinen Erfolgswelle (die bz berichtete); sein Angebot an Drinks wie heisser Ingwer-Likör oder Raclette-Schalen zum Mitnehmen wird rege genutzt. Am Wochenende wurde Biglers Team von ausgangshungrigen Menschen jeden Alters – das ergab ein Augenschein vor Ort – gar fast überrannt. «Der Ansturm war echt gross, weshalb wir uns entschieden haben, bereits um 21.15 Uhr anstatt um 22 Uhr zu schliessen. Wir wollten damit verhindern, dass sich zu viele Menschen in unserem Perimeter versammeln.»

Bigler freut es in dieser schwierigen Zeit enorm, dass das Konzept dieses Kiosks im alpinen Stil derart gut ankommt, wenngleich der Verdienst aus dem Kiosk einem Tropfen auf den heissen Stein gleichkommt. Entsprechend ist der Gastronom froh, wenn wieder Normalität einkehrt und in seiner Bar ohne Einschränkungen gewirtschaftet werden kann. Dann, so Bigler, warte allerdings die nächste Hürde:

«Im kommenden Jahr plant das Baudepartement die Umgestaltung der gesamten Rheingasse. Das bedeutet wohl Baulärm, umständliche Zugänge zu den Bars und Restaurants und eine geringe Visibilität.»

Nikhil Bigler vom «Schall und Rauch». Kenneth Nars / BLZ

All das könnte sich wieder schlecht auf die Zahlen der jeweiligen Betriebe – inklusive seines eigenen – bedeuten. «Diese Baustelle kommt zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt», sagt Bigler stellvertretend für den Grossteil der Gastronomen und Gewerbler in der Rheingasse. Und er fragt, warum es nicht möglich sei, die Arbeiten in die Coronazeit vorzuverlegen – wenn die Aussicht auf Umsatz sowieso gering ist.

Baubeginn erst Ende 2022 oder gar im 2023

Diesem Wunsch erteilt das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) allerdings eine Absage. Sprecherin Nicole Ryf erklärt: «Ein sofortiger Start während des jetzigen Lockdowns ist ein aus Sicht der Gastronomie verständliches, aber leider nicht umsetzbares Anliegen. Bevor Tiefbauamt und IWB mit den Bauarbeiten beginnen können, sind noch zahlreiche Schritte notwendig.» Das konkrete Bauprojekt sei noch nicht abgeschlossen; darauf folgten erst noch das Bewilligungsverfahren mit einer kantonsinternen Planvorlage und einer öffentlichen Planauflage. Weiter müsse der konkrete Bauablauf geplant und die Ausschreibung des Bauunternehmens erfolgen. «Und damit der Anschluss der Rheingasse an das Fernwärmenetz gelingt, muss die IWB erst über die Riehentorstrasse einen Anschluss an das städtische Fernwärmenetz im Claragraben erstellen, bevor die Arbeiten in der Rheingasse überhaupt beginnen können», schliesst Ryf ab.

Konkret plant die Regierung, die Rheingasse zu einer fussgängerfreundlichen Altstadtgasse umzugestalten, wie im Frühling vor einem Jahr bekannt wurde. Sie nahm die Erneuerung der Wasserleitungen, der Kanalisation und der Hausanschlüsse durch die IWB, die im 2022 fällig werden, zum Anlass, das Boulevard-Projekt umzusetzen. So sollen etwa die Trottoirränder wegfallen und der Strassenrand mit geschliffenen Rheinwacken gepflästert werden. Dafür bewilligt wurden – exklusive Leitungsarbeiten – vier Millionen Franken. Wann genau es losgeht mit den Arbeiten, war bis dato nicht klar. Nun hält Ryf gegenüber der bz aber fest: «Wir gehen zurzeit von einem Baubeginn erst Ende 2022 oder gar im 2023 aus.»

Keine Kompensationszahlungen vorgesehen

Unabhängig davon, wann der Baubeginn zur Neugestaltung nun erfolgen wird: Ryf betont, der Kanton werde die Bedürfnisse der Gastrobetriebe wie auch der «Adväntsgass im Glaibasel» so gut als möglich berücksichtigen. Kompensationszahlungen seien aber nicht vorgesehen, darauf bestehe kein Anrecht. Bei Nikhil Bigler vom «Schall und Rauch» kommt die Neuigkeit, dass die Umgestaltung frühestens Ende 2022 startet, derweil sehr gut an: «Es beruhigt mich, dass wir doch noch ein wenig Luft haben, bis die Baustelle dann kommt.»