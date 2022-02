Stadtplanung Ein neues Quartier am Zoll zu Riehen Im Lörracher Süden wird die gesichtslose Basler Strasse aufgewertet und es gibt mehr Raum für Velofahrer und Fussgänger. Peter Schenk Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

So kann es später mal am Lörracher Zoll aussehen, StudioVlayStreeuwitz Beim Bahnhof Stetten. Ob das Tram wirklich einmal fährt, ist noch offen. Es läuft eine Machbarkeitsstudie. StudioVlayStreeuwitz

Schön ist etwas anderes. Früher wurde die vierspurige Lörracher Basler Strasse vor dem Zoll Lörrach/Riehen dafür genutzt, Camions abzustellen. Dafür wird sie schon länger nicht mehr gebraucht und da die Lörracher Strasse auf der Riehener Seite bereits verkehrsberuhigt und attraktiver gestaltet wurde, machen sich die deutschen Nachbarn nun an die Verschönerung auf ihrer Seite.

Entstehen soll so auf dem Kilometer zwischen der Grenze und dem S-Bahnhof Stetten das neue Quartier «Am Zoll». Neben der Umgestaltung und Verengung der Basler Strasse mit mehr Raum für Velofahrer und Fussgänger und einem Mobilitätszentrum beim S-Bahnhof Lörrach Stetten soll es an der Grenze in Ost-West-Richtung eine Grünfläche geben, die den Tüllinger Hügel (D) und das Maienbühl (CH) miteinander verbindet. In einem Rahmenplan hat das Wiener Büro «StudioVlayStreeuwitz» zehn städtebauliche Entwürfe vorgelegt.

Eventuell ein neues gemeinsames Gebäude für Schweizer und deutschen Zoll

Hierin geht es auch um das Ensemble am Zoll sowie die Entwicklung auf Riehener Seite. «Geprüft wurde in der Studie, wie der Schweizer und deutsche Zoll funktionieren könnten, wenn sie in einem neuen Gebäude zusammengefasst werden», erklärt Ivo Berweger, Abteilungsleiter Bau, Mobilität und Umwelt in Riehen. Weichen müsste laut Rahmenplan auch die bestehende Tankstelle. «Das ist aber auch abhängig von den Grundeigentümern. Es geht darum, Potenziale aufzuzeigen, falls Interesse besteht.» Ausserdem bräuchte es beim Zollareal eine Zonenänderung.

Auf der Lörracher Seite ist am Zoll das städtebauliche Herzstück des Ensembles geplant, im Süden ein Platz und Raum zum Flanieren. Es folgen weiter nördlich beim Hochhaus und Hotel Bijou Terrassen mit Neubauten in Ost-West-Ausrichtung und zwei öffentliche Bereiche. Gegenüber soll ein Turm entstehen. Oberhalb des Sportplatzes von Stetten schlagen die Planer drei querstehende Gebäuderiegel mit transparenten Erdgeschossen vor, die den Blick auf das Stadion und den Tüllinger Hügel freigeben.

Gebäude bis zu acht Stockwerken hoch

Ob die verschiedenen Verdichtungen und Bebauungen bis zu acht Stockwerken wirklich zustande kommen, hängt auch von den teils privaten Grundeigentümern ab. Bekannt ist bisher, dass private Investoren gegenüber des Bahnhofs Stetten 28 Millionen Euro in eine Überbauung investieren wollen. Ausserdem berichtete die «Badische Zeitung», dass der deutsche Bund am Zollhof den Bau von günstigen Wohnungen plant.

«Am Zoll» wurde in Deutschland in das Bundesprogramm «Nationale Projekte des Städtebaus» aufgenommen und erhält einen Zuschuss von 5,3 Millionen Euro. Ausserdem gehörte es zu den Projekten der Internationalen Bauausstellung Basel (IBA). Als nächster Schritt wird sich das Stadtparlament im Frühjahr zur überarbeiteten Fassung des Rahmenplans äussern. Ausserdem werden laut Mediensprecher Alexander Fessler die Abstimmungen, unter anderem mit Riehen, fortgeführt.

Ursprünglich am Zoll geplante neue S-Bahn-Haltestelle entfällt

Aus der ursprünglich am Zoll geplanten neuen S-Bahn-Haltestelle wird allerdings nichts. Da am neuen Zentralklinikum eine Haltestelle gebaut werden soll, schliesst dies einen weiteren neuen Halt aus, weil der Taktverkehr nicht mehr eingehalten werden könnte.

Eine mögliche Verlängerung des 6er-Trams von Riehen nach Lörrach wird derzeit in einer Machbarkeitsstudie untersucht, die sich vor allem auf potenzielle Trassen fokussiert. Die Ergebnisse werden im ersten Halbjahr 2022 erwartet.

