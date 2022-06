Siegerprojekt für 2. Bauetappe auf dem Westfeld ist bekannt

Stadtplanung Siegerprojekt für die zweite Bauetappe auf dem Westfeld ist bekannt Das Westfeld im Basler Iselin-Quartier soll 2026 fertiggestellt sein. Ab 2024 werden nochmals Wohnraum und Flächen für Dienstleistungen und Gewerbe gebaut. Lea Meister 21.06.2022, 10.44 Uhr

Der neue Quartiersplatz auf dem Westfeld. Zvg

Auf dem Westfeld im Basler Iselin-Quartier entsteht neuer Wohnraum mit 530 Wohnungen sowie Flächen für Gewerbe und Quartiernutzungen. Es handelt sich dabei um das schweizweit grösste Genossenschaftsprojekt.

Wie das Projektteam am Dienstag mitteilt, konnte Mitte Juni das Richtfest gefeiert werden, da alle Rohbauten der ersten Bauetappe fertiggestellt werden konnten. Am 1. Juli diesen Jahres startet die Vermietung der Wohnungen im umgenutzten Felix-Platter-Spital. Die weiteren Neubauwohnungen sollen per Januar 2023 zur Verfügung stehen.

Zweite Bauetappe startet 2024

In der zweiten Bauetappe, die ab 2024 starten soll, entstehen nochmals 70-90 Wohnungen und Flächen für Dienstleistungen, Gewerbe und Parking. Für das Projekt der zweiten Bauetappe wurden im Herbst 2021 fünf Architekturteams eingeladen. Das Ziel war, aufzeigen zu können, wie preisgünstiger, genossenschaftlicher Wohnraum geschaffen werden kann, ohne dabei die städtebaulichen Vorgaben zu verletzen.

Das Siegerprojekt kam aus dem Büro der Weyell Zipse Architekten aus Basel. Dem Projekt entsprang unter anderem die Idee, den Kopfbau an der Hegenheimerstrasse zum neuen «Eingangsgebäude» zum Westfeld zu machen. Das Erdgeschoss wird von Quartier- und Gewerbenutzungen belegt sein, in den Obergeschossen werden sich die Wohnungen zu einem kleinen Wohnhof gruppieren, der sich ins Grüne hin öffnen wird.

Effizient und wirtschaftlich

«Die Vielfalt der unterschiedlichen Wohnungen und Typologien ergänzt das vorhandene Angebot auf dem Westfeld sehr gut», so der Wortlaut in der Mitteilung. Der Konzeptvorschlag überzeugte die Jury auch durch eine hohe Effizienz und Wirtschaftlichkeit.

«Wir haben ein Siegerprojekt, das durch überraschende Lösungen besticht und sich gleichzeitig sehr gut einfügt in das Gesamtprojekt Westfeld. Nun schärfen wir das Rahmenprogramm und starten dann mit dem Vorprojekt», wird Andreas Courvoisier, Vorsitzender der Wettbewerbs-Jury, in der Mitteilung zitiert.

Alle Projektvorschläge sind bis zu 30. Juni auf dem Westfeld bei der Geschäftsstelle der Baugenossenschaft wohnen&mehr ausgelegt.