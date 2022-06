Barfi 2.0: Wettbewerb soll verschiedene Möglichkeiten aufzeigen

Stadtplanung Wie weiter mit dem «Barfi»? Ein Wettbewerb soll verschiedene Möglichkeiten aufzeigen Der Basler Barfüsserplatz dient heute hauptsächlich als Durchgangsplatz. Das soll sich in den nächsten Jahren ändern, weshalb der Kanton Basel-Stadt einen Wettbewerb lanciert, der verschiedene Möglichkeiten aufzeigen soll. Lea Meister 03.06.2022, 10.58 Uhr

Der Barfüsserplatz soll in den kommenden Jahren zum Verweilen einladen. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Das Stadtcasino, das Historische Museum, Meisterfeiern des FC Basel, Besammlungsplatz vor dem Ausgang oder dem Nachtessen - der «Barfi» hat in der Stadt Basel eine zentrale Bedeutung. Dieser werde der Platz aber nicht gerecht, heisst es in der Medienmitteilung des Kantons vom Freitag.

So diene er im Alltag eher als Durchgangsplatz, auf dem man sich abseits von Events kaum aufhalte. Man steigt von einem Tram ins andere, flaniert von hier aus in die Einkaufsstrassen oder fährt mit dem Velo vorbei. Ausserdem komme es aufgrund der aktuellen Verkehrsführung immer wieder zu Konflikten zwischen verschiedenen Verkehrsteilnehmenden.

Mehr Grünflächen, weniger Beton

Künftig soll aus dem «Barfi» ein zentraler Stadtplatz werden, auf dem man sich das ganze Jahr über aufhalten kann und möchte. Unter anderem fehlten heute Grünflächen und Bäume auf dem weitgehend versiegelten Platz.

Dass der «Barfi» sein Potenzial ausschöpfen sollte, bekräftigten mehrere parlamentarische Vorstösse in den vergangenen Monaten. Ein Wettbewerb soll jetzt Möglichkeiten sammeln, die als Grundlage für ein entsprechendes Vorprojekt dienen könnten. Gesucht sind Ideen dafür, wie der Platz im Sinne des Entwicklungsrichtplans Innenstadt, des Gestaltungskonzepts Innenstadt und des Stadtklimakonzepts zu einem «modernen Stadtplatz für alle» werden kann.

Velostation mit 1'000 Plätzen

Dem Kanton liegt bereits eine Vorstudie mit Fokus auf die verkehrlichen Anforderungen vor. So wurde beispielsweise die Tramhaltestelle Ende 2021 in eine Einfachhaltestelle umgestaltet. Definitiv umgebaut wird diese erst, wenn der Barfüsserplatz neu gestaltet wird, heisst es in der Mitteilung weiter.

Geplant sei ausserdem eine unterirdische Velostation für rund 1'000 Velos. Nicht mehr nötig sei die Fahrbahnschlaufe um die Haltestelle. Diese soll deshalb entfallen, was mehr Platz für Fussgängerinnen und Fussgänger generiert.

Vorerst 1,4 Millionen Franken

Für den Wettbewerb und das Vorprojekt beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat insgesamt 1,4 Millionen Franken. Das Siegerprojekt werde bis Ende 2025 zu einem Vorprojekt konkretisiert, das genau aufzeigen soll, was die Umgestaltung kosten wird.